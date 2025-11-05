|
05.11.2025 15:39:38
GNW-News: Axi gibt Fortsetzung seiner Partnerschaft mit John Stones, Starspieler von Manchester City und englischer Nationalspieler, bekannt
^SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Unternehmen im
Bereich Online-Devisen- und CFD-Handel, hat die Fortsetzung seiner
Zusammenarbeit mit John Stones, Starspieler von Manchester City und englischer
Nationalspieler, bekannt gegeben. Stones, der seit Beginn der Saison 2023/24 als
globaler Markenbotschafter des Brokers fungiert, wird die Marke Axi auch in
Zukunft weltweit repräsentieren.
Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, kommentierte:?Wir freuen
uns sehr, unsere Partnerschaft mit unserem Markenbotschafter John Stones
fortzusetzen. John verkörpert die Siegermentalität und das Streben nach
herausragenden Leistungen, die uns inspirieren. Sein Ehrgeiz spiegelt unser
eigenes Bestreben wider, Grenzen zu überschreiten und die Messlatte immer höher
zu legen. Wir freuen uns sehr darauf, an den Erfolg der letzten zwei Jahre
anzuknüpfen und gemeinsam noch mehr zu erreichen."
Mit John Stones als globalem Markenbotschafter und Partnerschaften mit drei
führenden Fußballvereinen festigt der Broker seine Position als Schlüsselfigur
im Sportsponsoring. Neben Stones ist Axi zudem offizieller Online-Handelspartner
der achtmaligen Premier-League-Meister Man City und Man City Women sowie des
brasilianischen Fußballclubs Esporte Clube Bahia und des LaLiga-Clubs Girona FC,
bei dem Axi als offizieller LATAM-Online-Handelspartner fungiert.
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger.
