GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil

^SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen

im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat seine Teilnahme an der

diesjährigen Jeddah Fintech Week bekannt gegeben, die vom 16. bis 17. November

im Hilton Jeddah in Jeddah, Saudi-Arabien, stattfindet.

Dort erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, das Traden über die Axi-

Handelsplattform zu erkunden, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-

Geschäft ausbauen können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während

der Veranstaltung verfügbar sind, zu entdecken, wie sie durch das Flaggschiff-

Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, zu finanzierten Händlern

werden können - und Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD

erhalten können - und vieles mehr.?Alle Trader sind herzlich eingeladen, unser

Team am Stand Nr. A6 zu besuchen und mit Axi ihre Trading-Vorteile zu

entdecken", erklärt Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi. Sie fügt

hinzu:?Wir sind bestrebt, unseren Händlern und Partnern die Werkzeuge und

Möglichkeiten an die Hand zu geben, um ihr Potenzial zu steigern, und bieten auf

der diesjährigen Messe exklusive Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen

sollten."

Fußballbegeisterte können den Stand von Axi auch besuchen, um einen Einblick in

die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier League-

Meister Manchester City zu erhalten. Exklusive Manchester City-Erinnerungsstücke

und die Maskottchen des Clubs werden vor Ort für Fotoshootings zur Verfügung

stehen, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spannende Preise vom Broker zu

gewinnen.

Im Oktober nahm Axi an der Forex Expo Dubai 2025 teil und wurde mit dem Preis

?Bestes Trading-Erlebnis" ausgezeichnet. Zusätzlich zu dieser Würdigung erhielt

der Broker mehrere Branchenauszeichnungen*, darunter?Zuverlässigster Broker",

?Broker des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen" von Finance

Feeds sowie?Bester Broker der MENA-Region" von den Global Forex Awards, die die

zukunftsorientierte Philosophie des Brokers und seine Vision für die Zukunft der

Trading-Branche unterstreichen.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von Axi

vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.

