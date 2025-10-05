GNW-News: Bei den renommierten World Class Global Finals wurde Felice Capasso aus Norwegen zum weltbesten Barkeeper 2025 gekürt

^TORONTO, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso aus Norwegen wurde bei

einem der weltweit führenden Cocktailwettbewerbe, der dieses Jahr in Toronto

stattfand, mit dem karriereprägenden Titel?World Class Global Bartender of the

Year 2025" ausgezeichnet. Er setzte sich gegen Finalisten aus 51 Märkten auf

sechs Kontinenten durch und wurde von einer internationalen Jury aus führenden

Branchenexperten während der jährlichen Feier der globalen Cocktailkultur zum

ultimativen Sieger gekürt.

Felice Capasso von der Nedre Løkka Cocktailbar in Oslo und Gründer der Sesto

Senso Academy, einem Zentrum für Schulungen im Bereich Wein und Spirituosen,

überzeugte die Jury mit einer Reihe von Signature-Drinks, die seine Leidenschaft

und Kreativität im Bartending unter Beweis stellten. Neben dem renommierten

Titel erhält er eine Trophäe, eine vollständig finanzierte Reise zu den Global

Finals im nächsten Jahr, Mentoring durch Top-Talente sowie einen einjährigen

Tourplan zu Diageo-Märkten auf der ganzen Welt. Zudem wird er als Gast-Barkeeper

in erstklassigen Bars auftreten, Barkeeper-Schulungen leiten und Events

moderieren.

Während des Wettbewerbs nahm Felice an mehreren innovativen Challenges teil,

einschließlich der Neukreation klassischer Drinks mit Johnnie Walker Black

Label. Dabei interpretierte Felice traditionelle Gin-Klassiker auf einzigartige

Weise mit einem Black Label-Twist, darunter den Drink?Top Notes", inspiriert

vom klassischen French 75. Beim Don Julio 1942-Wettbewerb entwickelte er einen

begleitenden Aperitif basierend auf einem KI-Kunstwerk, der den Geist der

Ursprünge des Tequila einfing. In der multisensorischen Cocktail-Challenge mit

The Singleton entwarf er eine individuelle Plattenhülle, inspiriert vom

legendären Song?That's Amore", die die Wärme neapolitanischer Straßenecken

lebendig werden lässt. Dazu kombinierte er seinen Signature-Cocktail?Between

Us" - ein Erlebnis, das die Jury restlos begeisterte.

Felice Capasso, World Class Global Bartender of the Year 2025, sagte:

?Der Gewinn des World Class ist für mich mehr als nur ein wahr gewordener Traum.

Vielmehr habe ich unermüdlich auf dieses Ziel hingearbeitet. Dieser Sieg ist der

lebende Beweis, dass man alles erreichen kann, wenn man etwas wirklich will,

hart dafür arbeitet und niemals aufgibt. Mit diesem Erfolg übernehme ich auch

Verantwortung: Ich werde Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Spirituosen

unterstützen und andere Barkeeper motivieren, die in der Branche vorankommen

möchten."

Kevin Delaney, Global Head of World Class, äußerte sich wie folgt:?World Class

ist der ultimative Toast auf die Menschen, die das Herzstück der Gastronomie

bilden. Die besten Barkeeper kreieren Cocktails auf höchstem Niveau und haben

gleichzeitig den Finger am Puls der Trends von heute, morgen und der Zukunft. Im

Rahmen des World Class-Programms haben wir bereits über 450.000 Barkeeper geehrt

und gefördert, und heute Abend feiern wir die gesamte außergewöhnliche

Community. Wir heißen Felice in der Diageo-Familie willkommen und gratulieren

allen Teilnehmern zu ihren herausragenden Leistungen."

Die Teilnehmer wurden von einer vielfältigen Expertenjury aus Barkeepern und

Barbesitzern einiger der berühmtesten Lokale der Welt geprüft. Dazu gehörte Eric

Van Beek, die kreative Kraft hinter dem renommierten Handshake Speakeasy in

Mexiko-Stadt, das 2024 zu den?World's 50 Best Bars" gekürt wurde. Außerdem

dabei war die Branchenikone Monica Berg, Mitinhaberin des wegweisenden Tay?r +

Elementary in London, das regelmäßig zu den besten Bars der Welt gezählt wird.

Monica ist bekannt für ihre Führungsrolle bei der Förderung von Innovation,

Bildung und Nachhaltigkeit innerhalb der Community. Auch Ago Perrone, der

einflussreiche Director of Mixology der legendären Connaught Bar in London,

gehörte zu den Jurymitgliedern.

Ago Perrone, World Class-Jurymitglied und Director of Mixology in der Connaught

Bar, erklärte:?World Class ist ein ganz besonderes Ereignis, bei dem einige der

kreativsten und motiviertesten Barkeeper der Welt zusammenkommen. Der Einfluss

auf die Branche ist spürbar - nicht nur durch die Förderung von Innovationen,

sondern auch durch Inspiration und Unterstützung einer ganzen Generation

aufstrebender Talente. Der Wettbewerb wird von Jahr zu Jahr härter, was den

Fortschritt innerhalb der Cocktailbranche eindrucksvoll belegt. Herzlichen

Glückwunsch an Felice zu dieser herausragenden Leistung und alles Gute für seine

weitere Karriere!"

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: worldclass@thestory.co.uk

(mailto:worldclass@thestory.co.uk)

Verfügbare Materialien: Bilder des Gewinners, Pressesprecher für Interviews.

ÜBER FELICE CAPASSO

Felice leitete mehrere Jahre lang den Barbetrieb in gehobenen Cocktailbars -

darunter auch in renommierten Hotels - und arbeitete gleichzeitig als

Ausbildungsleiter und Markenberater für führende Spirituosenmarken. Seine

Neugier für Aromen und Düfte weckte schon früh sein Interesse an Getränken und

brachte ihn dazu, eine Karriere in der Barbranche einzuschlagen.

ÜBER WORLD CLASS

World Class hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu inspirieren, besser statt

mehr zu trinken, indem es sie einbezieht, aufklärt und befähigt, fundierte

Entscheidungen über den Alkoholkonsum zu treffen. Ob zu Hause oder in einer Bar:

World Class lädt die Verbraucher dazu ein, darüber nachzudenken, was, wo und wie

sie trinken, und dabei das Beste aus der Cocktailkultur für sich zu entdecken.

Das Programm bietet Mentoring, Schulungen und Networking und hat so die

Karrieren und das Leben von Hunderttausenden Barkeepern weltweit bereichert.

Gleichzeitig entstand ein globales Netzwerk lebenslanger Unterstützer, über das

die Marken von Diageo in die Herzen und Hände der Verbraucher gelangen.

ÜBER DIAGEO

Diageo ist ein weltweit führender Anbieter alkoholischer Getränke mit einer

herausragenden Auswahl an Marken in den Kategorien Spirituosen und Bier. Dazu

gehören die Marken Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, Smirnoff, Ketel

One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist

global tätig, und seine Produkte werden in fast 180 Ländern verkauft. Das

Unternehmen ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch an der New

York Stock Exchange (DEO) notiert. Für weitere Informationen über Diageo, unsere

Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Leistungen besuchen Sie uns unter

www.diageo.com. Besuchen Sie die globale Plattform für verantwortungsbewusstes

Trinken von Diageo unter www.DRINKiQ.com, um Informationen, Initiativen und

Möglichkeiten zum Austausch bewährter Praktiken zu entdecken. Wir feiern das

Leben - jeden Tag und überall.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69a60cb1-6d57-4f1b-99be-

c5e3ea7db5b5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc18ec7-0101-4bbe-bb22-

d44a146f6f94

Â°