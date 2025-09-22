GNW-News: BetaGlue Therapeutics gibt die Ernennung von Alexis Peyroles zum neuen Chief Executive Officer bekannt

^MAILAND, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (im

Folgenden?BetaGlue" oder?das Unternehmen"), ein auf Onkologie spezialisiertes

Unternehmen, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für die

gezielte und personalisierte Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren

entwickelt, gab heute einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt: Dr. Colin

Story wird als CEO von Alexis Peyroles abgelöst, der zum neuen Chief Executive

Officer ernannt wurde. Peyroles ist seit dem 19. Mai 2025 Mitglied des

Vorstands.

?Wir freuen uns, Alexis als neuen CEO von BetaGlue willkommen zu heißen. Dank

seiner umfassenden Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Life Sciences,

insbesondere in der Onkologie, wird er BetaGlue(®) dabei unterstützen, die

neuartige, auf Yttrium-90 basierende 'Radiotherapie von innen'-Plattform

YntraDose(®) beim nicht resezierbaren, lokal fortgeschrittenen

Pankreasadenokarzinom (LA-PDAC) sowie bei weiteren soliden Tumorindikationen

voranzubringen", sagte Mike Cogswell, Vorstandsvorsitzender.?Im Namen des

Vorstands danken wir Colin herzlich für seinen maßgeblichen Beitrag zur

Entwicklung unseres Unternehmens. Wir wissen seine Führung, seine Vision und die

bedeutenden Leistungen, die er in den vergangenen drei Jahren zum Erfolg von

BetaGlue beigetragen hat, sehr zu schätzen."

?Es war mir eine große Ehre, BetaGlue(®) in dieser wegweisenden

Entwicklungsphase zu leiten, die nur dank eines herausragenden Managementteams

möglich war. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen unter der Leitung von

Alexis weiterhin erfolgreich wachsen wird", sagte Dr. Colin Story.

Alexis Peyroles verfügt über umfassende Expertise in der Onkologie und

langjährige Führungserfahrung im Sektor Life Sciences. Er hat erfolgreich

Unternehmen aufgebaut und weiterentwickelt, Wachstumsstrategien für

kommerzialisierte Produkte umgesetzt und in jüngerer Zeit Programme erfolgreich

durch die klinische Entwicklung geführt. Er hat mehrere Unternehmen erfolgreich

durch strategische Transaktionen, Partnerschaften und Börsengänge mit einem

Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 1,6 Milliarden Euro begleitet. Dank seiner

Kombination aus wissenschaftlicher Vision und Erfahrung in strategischen

Partnerschaften kann BetaGlue(®) seine klinische Pipeline erweitern und zugleich

durch starke Allianzen den Unternehmenswert nachhaltig steigern.

?Ich freue mich sehr, Teil von BetaGlue(®) zu werden. Ich schätze das solide

Fundament, das Colin bei BetaGlue(®) gelegt hat, das starke Team, das er

aufgebaut hat, und die Chance, die bahnbrechende interne Radiotherapie-Plattform

weiterzuentwickeln. YntraDose(®) stellt einen Durchbruch in der Anwendung der

Radiotherapie bei soliden Tumoren dar. Meine Priorität als CEO wird es sein,

klinische Meilensteine voranzutreiben, strategische Allianzen zu fördern und

BetaGlue® für nachhaltiges Wachstum zu positionieren", sagte Alexis Peyroles,

CEO von BetaGlue(®).

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue(®) Therapeutics ist ein italienisches Unternehmen im Bereich Onkologie

in der klinischen Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform

YntraDose(®) für die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider

Tumoren entwickelt. Bei der Entwicklung seiner Produkte wird BetaGlue(®) von

einem globalen Clinical Advisory Board sowie von führenden nationalen und

internationalen Experten unterstützt.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com

(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier

(https://www.linkedin.com/company/82990266)

