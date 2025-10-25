|
25.10.2025 13:12:38
GNW-News: Bezirk Gangnan, Stadt Guigang, Guangxi: Aufbau eines Clusters für die Holz-basierte Smart-Home-Industrie mit Bezug zur ASEAN
^GUIGANG, China, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem hat die Regierung
des Bezirks Gangnan, Stadt Guigang, Guangxi, auf der 22. China-ASEAN-Expo-
Plattform erfolgreich eine Kooperationsvereinbarung mit Shandong Jinyuan Wood
Industry Co., Ltd. unterzeichnet. Geplant ist der Aufbau einer Produktionslinie
und entsprechender Anlagen mit einer Jahresproduktion von 40 Millionen
imprägnierten Papieren und 12 Millionen Dekorplatten sowie die Einführung
fortschrittlicher Produktions- und Prüfanlagen. Nach der Inbetriebnahme wird ein
Jahresumsatz von etwa 680 Millionen Yuan erwartet.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link
klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4609/eng)
Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Errungenschaft des Bezirks Gangnan zur
Förderung der High-End-Entwicklung des Holzindustrieclusters. Der Bezirk ist
geografisch günstig gelegen, nahe der Wirtschaftszone ASEAN, und fungiert als
strategisches Tor zum südostasiatischen Markt. Er ist von umfangreichen
Forstressourcen umgeben. In den letzten Jahren nutzte der Bezirk aktiv wichtige
Opportunitäten wie den Bau des westlichen Land-See-Korridors und des Pinglu-
Kanals und schöpfte dabei die logistischen Vorteile des Binnenflussknotenpunkts
Guigang und der Xijiang Golden Waterway voll aus. Er hat kontinuierlich die
Gesamtkosten gesenkt, den ASEAN-Markt erweitert und die Umstellung der
Holzindustrie von der?Holzplattenherstellung" auf hochwertige?maßgeschneiderte
Einrichtungsgegenstände" vorangetrieben. Derzeit verfügt der Bezirk Gangnan über
ein vollständiges industrielles Kettensystem, das von der Furnierproduktion bis
zur individuellen Gestaltung ganzer Häuser reicht. Im Jahr 2024 überstieg die
Produktion von künstlichen Holzplatten im Bezirk 15 Millionen Kubikmeter, was
etwa einem Viertel der Gesamtproduktion von Guangxi entspricht.
Seit 2006 ist die Zahl der Holzindustrieunternehmen im Bezirk Gangnan von mehr
als 30 auf über 1.400 gestiegen, darunter mehr als 300 Unternehmen, die die
vorgesehene Betriebsgröße überschreiten. Der Gangnan Holzindustriepark hat sich
zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte für die zehn bekanntesten
Holzplattenmarken Chinas entwickelt und produziert jährlich mehr als 10
Millionen Kubikmeter hochwertige Möbel- und Einrichtungsplatten. Die
Produktpalette umfasst mehr als zehn Kategorien, darunter Möbelplatten,
Wandverkleidungen und Holzfußböden. Die holzverarbeitende Industrie hat sich zu
einem traditionellen, vorteilhaften und für diese Region repräsentativen
Wirtschaftszweig entwickelt.
Im Hinblick auf die intelligente Transformation der Industrie hat der Bezirk
Gangnan die tiefgreifende Integration künstlicher Intelligenz in traditionelle
Fertigungsindustrien aktiv vorangetrieben und KI-Technologie in wichtigen
Bereichen wie Qualitätskontrolle und Verarbeitung eingeführt. Dadurch konnten
die Produktionseffizienz und die Produktqualität nachhaltig verbessert werden.
So hat beispielsweise Boyite Smart Home, ein im Bezirk ansässiges Unternehmen,
ein KI-basiertes Full-Chain-Empowerment-Modell aufgebaut, das intelligente
Qualitätskontrolle und eine effiziente Handelsplattform integriert und so die
betriebliche Effizienz der Industriekette umfassend verbessert. Von Januar bis
August dieses Jahres erzielten Unternehmen der Holzindustrie im Bezirk Gangnan,
die eine bestimmte Größe überschreiten, einen Gesamtproduktionswert von 13,52
Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht;
der kumulierte Umsatz erreichte 10,9 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von
7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Juli erreichte das
Verkaufsvolumen von Holzwerkstoffplatten 6,545 Millionen Kubikmeter, was einem
Anstieg von 17,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Tao Jianquan, Sekretär des CPC-Komitees des Bezirks Gangnan, erklärte, dass der
Bezirk derzeit den Aufbau des Modells?Ein Park mit mehreren Zonen" unter hohen
Standards vorantreibt und sich dabei auf den Aufbau von Industriezentren dem
Jiangnan Industriepark und dem Suwan Neuen Bezirk konzentriert, deren
Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Möbeln liegt. Ziel ist es, einen hochwertigen
Demonstrationscluster für die grüne Einrichtungsindustrie mit Sitz in Südchina
und Reichweite bis in die ASEAN-Region aufzubauen, um kontinuierlich dem
Anspruch?Mit guten Platten gute Häuser bauen" näher zu kommen und einen Beitrag
zur regionalen Wirtschaft und zur Modernisierung der modernen Forstwirtschaft zu
leisten.
Quelle: Regierung des Bezirks Gangnan, Stadt Guigang
Kontaktperson: Herr Zeng, Tel: 86-10-63074558Â°
