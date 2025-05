GNW-News: Bitget Wallet stellt als Platin-Sponsor der Blockchain Futurist Conference praktischen Nutzen heraus

^TORONTO, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet

Schlüssel durch eine Drittpartei, wird als Platin-Sponsor auf Nordamerikas

größter Veranstaltung für Kryptowährungen und Blockchain, der Blockchain

Futurist Conference, die am 13. Mai 2025 stattfindet, im Rampenlicht stehen. Mit

einem umfassenden Programm und Community-Aktivitäten setzt Bitget Wallet ein

Zeichen für kontinuierliche Investitionen in die Entwicklung des Ökosystems, den

praktischen Nutzen und die integrative Web3-Innovation.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Bitget Wallet der wichtigste Schritt,

um die Präsenz in Nordamerika zu stärken und die wachsende Produktpalette und

das Ökosystem auf einer der renommiertesten Branchenbühnen der Welt zu

präsentieren. Um 11:00 Uhr betrat der COO von Bitget, Vugar Usi Zade, die Bühne

für einen Vortrag mit dem Titel?Striking the Balance: UX vs. Security in Crypto

Exchanges" (Die Balance finden: UX vs. Sicherheit bei Krypto-Börsen), in der er

eine der größten Herausforderungen beim Design von Krypto-Plattformen

thematisiert.

?Unser Ziel ist es, Web3 für den Alltagsgebrauch zugänglich zu machen", so Alvin

Kan, COO von Bitget Wallet.?Bei der Teilnahme an der diesjährigen Konferenz

geht es um mehr als nur Sichtbarkeit. Es geht darum, mit Entwicklern und Nutzern

in Kontakt zu treten, die die Zukunft der Kryptowährung gestalten. Sei es durch

On-Chain-Tools, Unterstützung des Ökosystems oder reale Anwendungsfälle. Bitget

Wallet hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen konkreten Nutzen in der Kryptowelt

zu bieten." Der Auftritt folgt auf die Markteinführung von?Shop with Crypto",

einem neuen In-App-Marktplatz, der es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen direkt

für Waren und Dienstleistungen innerhalb der Wallet auszugeben, beispielsweise

für Spiele, Reisen und Geschenkkarten.

Als Teil ihres umfassenden Engagements für den gemeinschaftsgetragenen Wandel

sponserte die globale Initiative von Bitget Wallet Blockchain4Her auch die

ETHWomen Happy Hour, die während der Konferenz von 12:00 bis 14:00 Uhr im

ETHWomen Stage & Gallery Room stattfand. Die Veranstaltung wurde mit dem Ziel

konzipiert, authentische Gespräche und Beziehungen zu fördern. Sie bietet einen

einladenden Raum für Frauen im Web3, in dem sie sich vernetzen, Erfahrungen

austauschen und wertvolle Beziehungen aufbauen können. Die Teilnehmerinnen

erhalten limitierte Blockchain4Her-Anstecknadeln im Rahmen einer speziellen

Wohltätigkeitsaktion - für jede getragene Anstecknadel spendet Bitget Wallet

10 USD an eine lokale Frauenhilfsorganisation.

Später am Abend veranstaltete Bitget Wallet die Bitget Mixer Night in der

berühmten Old Toronto Stock Exchange. Diese Nebenveranstaltung zählte zu den

begehrtesten Events der Kryptowoche. An diesem Ort, an dem traditionelles

Finanzwesen auf dezentralisierte Innovation trifft, werden die klügsten Köpfe

der Kryptowelt zu einem Abend mit Cocktails, Häppchen und Gesprächen

zusammenkommen. Die Gäste bekommen einen Einblick in die neuesten Entwicklungen

von Bitget Wallet in einer lebhaften Umgebung, die zum Entdecken und Netzwerken

einlädt.

Von der Hauptbühne hin zu exklusiven Side-Events spiegelt die Teilnahme von

Bitget Wallet den wachsenden Fokus auf die Auswirkungen auf die Gemeinschaft,

nutzerorientierte Innovation und integratives Wachstum im gesamten Web3-

Ökosystem wider.

Über Bitget Wallet

Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine Wallet ohne

Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei. Das Ziel ist, Krypto so einfach wie

möglich, nahtlos und sicher für alle zu machen. Mit über 60 Millionen Nutzern

bietet es eine ganze Reihe von Krypto-Diensten, darunter Swaps, Marktanalysen,

Stakings, Rewards, einen DApp-Browser und Krypto-Zahlungslösungen. Bitget Wallet

unterstützt mehr als 130 Blockchains, mehr als 20.000 DApps und eine Million

Token und ermöglicht nahtlosen Multi-Chain-Handel über Hunderte von DEXs und

Cross-Chain-Bridges. Dank eines mit über 300 Mio. USD dotierten

Nutzerschutzfonds wird ein Höchstmaß an Sicherheit für die Assets der Nutzer

gewährleistet.

