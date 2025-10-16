GNW-News: Bitwise erweitert Staking-ETP-Angebot mit Einführung von Celestia ETP an der Euronext Paris

^* Das ETP ist mit dem nativen Token von Celestia hinterlegt und zielt darauf

ab zusätzliche Staking-Renditen zu erzielen.

* Celestia ist eine schnell wachsende modulare Layer-1-Blockchain mit

Anwendungsfällen in den Bereichen Hochleistungshandel, Real World Assets

(RWAs) und Stablecoins.

* Das Bitwise Celestia Staking ETP ist das sechste Staking-Produkt des

Unternehmens und eine Antwort auf die steigende Nachfrage für Staking-

Strategien.

16. Oktober 2025. Frankfurt: Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/de/) gab

heute die Einführung des Bitwise Celestia Staking ETP (Ticker: TIAB; ISIN:

DE000A4APRP0) an der Euronext Paris bekannt. Das Produkt öffnet einen

Investmentzugang zu TIA, dem nativen Token der Celestia-Blockchain-Plattform,

und bildet den Kaiko Bitwise Staked TIA Index nach Kosten und Gebühren nach. Das

im ETP enthaltenen Vermögen wird eingesetzt, um zusätzliche Staking-Erträge zu

erzielen, ohne dass Anleger sich dafür mit den technischen Aspekten des Staking-

Prozesses auseinandersetzen müssen. Durch Staking tragen Token-Inhaber zur

Validierung von Transaktionen in Proof-of-Stake-Netzwerken wie Celestia bei und

erhalten dafür Belohnungen.

Celestia verfolgt das Ziel, führend im Bereich modularer Blockchains zu werden -

Systeme, die auf höchste Geschwindigkeit und Spezialisierung ausgelegt sind. Die

Layer-1-Architektur von Celestia ist darauf optimiert, Anwendungen zu

unterstützen, die hohen Datendurchsatz bei geringen Kosten erfordern - etwa

leistungsstarken Handel, Stablecoins oder tokenisierte reale Vermögenswerte

("real-world assets" bzw. RWAs). Darüber hinaus ermöglicht Celestia es anderen

Blockchains, sogenannten?Rollups" oder?Layer-2s", ihre Daten auf Celestia zu

veröffentlichen. Im vergangenen Jahr hat sich die Nutzung von Celestias

sogenannten?Namespaces" - eindeutigen Kennungen für veröffentlichte Daten -

nahezu verfünffacht. Dieses Wachstum spiegelt sowohl die Einführung neuer

Rollups als auch eine gestiegene Aktivität bestehender Netzwerke wider.

Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagte: "Das Bitwise Celestia Staking

ETP ist eine äußerst relevante Ergänzung unseres wachsenden Angebots an Krypto-

ETPs. Die Celestia-Blockchain hat sich schnell einen Namen durch ihren modularen

Ansatz gemacht, bei dem die Datenverfügbarkeitsschicht von Funktionen wie der

Transaktionsausführung getrennt ist. Dadurch kann sich Celestia vollständig auf

die Bereitstellung von Daten konzentrieren und hat in kurzer Zeit zahlreiche

neue Nutzer gewonnen. Einige vergleichen Celestia bereits mit einem Cloud-

Infrastrukturanbieter für den Kryptomarkt. Durch die Expertise von Bitwise und

die Sicherheits- und Transparenzvorteile einer regulierten Produktstruktur

können Anleger nun am Wachstumspotenzial von Celestia teilhaben."

TIAB ist das sechste Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-

Return-Produktreihe (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/) aufgelegt hat.

Damit erweitert das Unternehmen gezielt den Zugang für Anleger zu einem

Portfolio indexgebundener Staking-Produkte. Das wachsende Interesse an Staking-

Produkten zeigt sich deutlich an den Zuflüssen bei bestehenden Produkten: Das

Bitwise Solana Staking ETP (BSOL; ISIN DE000A4A59D2) hat kürzlich die Marke von

100 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten, während das Bitwise

Ethereum Staking ETP (ET32; ISIN DE000A3G90G9) bereits die 300-Millionen-Euro-

Grenze übertroffen hat.

Das Bitwise Celestia Staking ETP ist vollständig hinterlegt und in Deutschland

emittiert. Das Investmentprodukt ist darauf ausgelegt, Staking-Renditen zu

generieren, bei niedriger Gesamtkostenquote für das Produkt (abzüglich TER und

weitere Staking-bezogene Gebühren). Die Staking-Erträge werden täglich im ETP-

Vermögen akkumuliert. Durch die Referenzierung auf den Kaiko Bitwise Staked TIA

Index können Anleger die Performance des ETP nach Kosten und Gebühren jederzeit

mit dem Marktstandard vergleichen. Bitwise ETPs lassen sich wie Aktien oder ETFs

über herkömmliche Wertpapierdepots kaufen und verkaufen - ohne dass Anleger

dafür ein neues Konto oder eine Krypto-Wallet eröffnen müssen.

?Die ehrgeizigsten Projekte im Kryptobereich entscheiden sich für Celestia, um

den Sprung in den Mainstream zu schaffen", sagte Mustafa Al-Bassam, Mitgründer

und CEO der Celestia Foundation.?Wir beobachten derzeit einen starken Anstieg

von Projekten in den Bereichen Hochfrequenzhandel, reale Vermögenswerte und

Stablecoins, die auf Celestia aufbauen. Unsere modulare Architektur ist gezielt

auf die hohe Geschwindigkeit und Spezialisierung ausgelegt, die diese

Anwendungen erfordern - und ermöglicht es Teams, schneller auf den Markt zu

kommen und besser zu skalieren, als es heutige monolithische Layer-1-Blockchains

leisten können."

Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge

zu erzielen. Dabei können Token-Inhaber Transaktionen im jeweiligen Netzwerk

validieren und so zu dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Im

Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token - sogenannte Staking-Prämien. Anders als

Dividenden, die aus Unternehmensgewinnen stammen, belohnen Staking-Erträge die

Inhaber dafür, dass sie eine aktive Rolle bei der Pflege der Blockchain

übernehmen.

Das Bitwise Celestia Staking ETP bietet Anlegern eine vereinfachte Möglichkeit,

von Staking-Prämien zu profitieren, ohne sich direkt um die technischen Aspekte

des Staking oder die Verwahrung der Token kümmern zu müssen. Weitere Vorteile

sind die tägliche Liquidität und die Sicherheit, die durch die Cold-Storage-

Verwahrung der Token bei einem professionellen institutionellen Verwahrer

gewährleistet wird.

Wichtige Produktdaten

+---------------------------------+--------------------------------+

| ETP Name | Bitwise Celestia Staking ETP |

+---------------------------------+--------------------------------+

| Ticker | TIAB |

+---------------------------------+--------------------------------+

| ISIN / WKN | DE000A4APRP0 / A4APRP |

+---------------------------------+--------------------------------+

| Index Benchmark | Kaiko Bitwise Staked TIA Index |

+---------------------------------+--------------------------------+

| Erwartete Netto-Staking-Rendite | 7,54 %* |

+---------------------------------+--------------------------------+

| TER | 0,85 % p.a. |

+---------------------------------+--------------------------------+

(* Die Netto-Staking-Rewards bezeichnen die Rendite, die durch das Staking der

Token-Vermögenswerte des ETP im Einklang mit dem Referenzwert erzielt wird, nach

Abzug der Staking-Service-Gebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen

Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p.a.). Der Emittent behält 33 % der insgesamt

generierten Staking-Rewards als Staking-Service-Gebühr ein. Diese Gebühr dient

zur Deckung der Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Staking-

Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren von Staking-Dienstleistern,

sowie zur Unterstützung des laufenden Managements des Staking-Prozesses. Die

Rewards werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch reinvestiert,

wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe der Zeit

erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen, Reward-Niveau und

allgemeiner Marktdynamik variieren. Wichtige Information: Die angegebenen

Staking-Rewards sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Tatsächliche

Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie Protokollregeln,

Validatorbeteiligung, Marktvolatilität, Netzwerkleistung, Nutzung und Validator-

Transaktionsgebühren abweichen. Staking beinhaltet Risiken, einschließlich des

potenziellen Verlusts gestakter Vermögenswerte und angesammelter Rewards im

Falle von Slashing, Strafen, Smart-Contract-Schwachstellen,

Protokollausnutzungen oder anderen operativen Problemen. Weiterführende

Informationen unter www.bitwiseinvestments.eu/products

(https://www.bitwiseinvestments.eu/products).)

Risikohinweis:

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Kryptowährungen mit

erheblichen Risiken verbunden sind, darunter unter anderem:

* Volatiliät: Die Preise von Krypto-Assets können erheblich schwanken.?

* Liquidität: Die Markttiefe und das Handelsvolumen können variieren, was sich

auf die Ausführung auswirken kann.??

* Verwahrung: Trotz der Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale

Vermögenswerte anfällig für Cyber-Bedrohungen sein.??

* Regulatorik: Krypto-Vermögenswerte und ihre Behandlung unterliegen sich

weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.??

* Markt: Allgemeine Marktbewegungen können sich auf den Wert des ETP

auswirken.

* Slashing-Risiko, bei dem Fehlverhalten oder ein Fehler des Validators zu

einem teilweisen Verlust der eingesetzten Mittel führen kann.

* Netzwerk- oder Protokolländerungen, die die Staking-Belohnungen oder die

Verfügbarkeit beeinflussen können.

Zwar besteht das Potenzial für erhebliche Gewinne, jedoch besteht das Risiko,

dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Anlegern

wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die auf

www.bitwisevinestments.eu (http://www.bitwisevinestments.eu) beschrieben sind,

sorgfältig zu prüfen.

- Ende -

Über Celestia

Celestia ist die erste modulare Layer-1-Blockchain, die für die hohe

Geschwindigkeit und Spezialisierung entwickelt wurde, die nötig ist, um Krypto

in den Mainstream zu bringen. Heute basieren über 30 Netzwerke aus den Bereichen

Börsen, reale Vermögenswerte und Verbraucheranwendungen auf der Celestia-

Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter https://celestia.org

Über Bitwise

Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter mit über 15

Milliarden USD an Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und

institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan,

um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat

Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer

breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten

Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in

Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren

eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs

entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese

Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin

zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der

traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der

Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert

werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig

strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle

Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto

bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen

Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für

den ETF -Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang

über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren

physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet.

WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot

oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient

ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder

ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der

Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der

darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin

enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem

Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten

potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten

Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs

sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe

GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über

Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es

sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer

Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen

beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der

Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der

Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet

werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,

vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis

zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte

ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige

Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes

Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden

Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,

darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige

Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und

regulatorische Risiken.

Â°