|
28.10.2025 17:55:38
GNW-News: CGTN: Dialog, Entwicklung und gemeinsamer Wohlstand
^PEKING, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der weltweit eskalierenden
geopolitischen Spannungen versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der
Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea zum APEC-
Wirtschaftsgipfel 2025 - zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Region mit
zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert ist.
Im Vorfeld des Gipfels veranstaltete die China Media Group (CMG) zusammen mit
der Yonsei-Universität und YTN am 25. Oktober in Peking eine Podiumsdiskussion
zum Thema?Dialog über globale Governance und gemeinsamen Wohlstand im
asiatisch-pazifischen Raum".
Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International
Trade, erklärte, dass die Interessen der Länder zunehmend miteinander
verflochten seien, was eine stärkere gemeinsame Governance erfordere, wobei
Zusammenarbeit und wechselseitiger Nutzen von entscheidender Bedeutung seien. Er
wies darauf hin, dass Chinas Global Governance Initiative (GGI) chinesische
Lösungen für ein gerechteres globales System biete. Tengku Zafrul Aziz,
Malaysias Minister für Investitionen, Handel und Industrie, betonte, dass
Regeln, Vertrauen und Inklusion die Grundlage für das Wachstum aller Nationen
seien. Ruben Oyarzo, Mitglied der chilenischen Abgeordnetenkammer, bekräftigte
Chiles Engagement für die Weiterentwicklung des asiatisch-pazifischen Raums und
den Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Yoon Dong-sup, Präsident der Yonsei-
Universität, ergänzte, dass der Umgang mit dem Klimawandel, Innovationen, dem
demografischen Wandel und wirtschaftlicher Unsicherheit von Dialog,
Zusammenarbeit und gemeinsamer Planung für eine nachhaltige Zukunft abhängt.
Angesichts der beispiellosen Herausforderungen für den Multilateralismus hat
China weiterhin Maßnahmen ergriffen, insbesondere durch seine Global Governance
Initiative, eine von vier großen globalen Initiativen, die es für die Welt
vorgeschlagen hat. Die Teilnehmer lobten diesen Ansatz und betonten die
Bedeutung von Zusammenarbeit, Engagement und gegenseitigem Vertrauen. Sie
verwiesen auf Chinas wirtschaftliche Resilienz als stabilisierende Kraft für das
globale Wachstum.
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass in der heutigen fragilen Weltwirtschaft
Zusammenarbeit, Vertrauen, Transparenz und Innovation der Schlüssel zur
Erhaltung des Wachstums im asiatisch-pazifischen Raum sind. David Perez-Des
Rosiers vom Canada China Business Council bezeichnete die APEC als zentrale
Plattform für regionale Chancen. Gaston Chee von der Malaysian Chamber of
Commerce in China betonte die Bedeutung von Transparenz, um steigenden
Handelsbarrieren entgegenzuwirken, während Chung Suh-Yong von der Seoul
International Law Academy die APEC dazu aufforderte, offene und integrative
Partnerschaften aufzubauen, die gemeinsame Interessen und Unterschiede in
Einklang bringen.
Inmitten globaler Fragmentierung und Misstrauen ist Chinas Botschaft
unmissverständlich: Dialog, Zusammenarbeit und gemeinsamer Wohlstand bieten
einen Weg zur Erneuerung.
https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-
prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aef85933-62bf-42f3-
a691-f6d01320017d
Kontakt: CGTN, E-Mail: jiang.simin@cgtn.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.