GNW-News: China Eastern Airlines und die Shanghai Airport Authority stellen wichtige Erfolge auf dem North Bund International Aviation Forum 2025 vor

Aviation Forum 2025 wurde heute in den Grand Halls in Shanghai, China, eröffnet.

Die Veranstaltung wurde vom Verkehrsministerium der Volksrepublik China und dem

Shanghai Municipal People's Government organisiert und gemeinsam von der China

Eastern Air Holding Co., Ltd. und der Shanghai Airport Authority ausgerichtet.

Unter dem Motto?Innovation und Intelligenz: Die nächste Ära der Luftfahrt

gestalten" kamen beim Forum fast 300 Führungskräfte und Experten aus

Regierungen, Luftfahrtunternehmen und Forschungseinrichtungen aus aller Welt

zusammen, um neue Trends und Strategien zu diskutieren, die die

Luftfahrtindustrie prägen werden.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zahlreiche wichtige Erfolge bekannt gegeben:

China Eastern Airlines stellte einen Bericht zur Entwicklung seines globalen

Passagier- und Frachtnetzes vor;

Die Shanghai Airport Authority führte ihre neue Marke für

Transferdienstleistungen ein:?Shanghai to the World, Seamless Transfers"

(Shanghai in die Welt, nahtlose Transfers);

Gemeinsam präsentierten die Science and Technology Commission of Shanghai

Municipality (STCSM), die Shanghai Airport Authority und die East China Normal

University die Ergebnisse des Projekts?Key Technologies and Pilot-Scale

Verification for Sustainable Aviation Fuel (SAF)" (?Schlüsseltechnologien und

Pilotversuche zur Überprüfung nachhaltiger Flugkraftstoffe");

Die China Civil Airports Association veröffentlichte den CCAA·2025 China

Transport Airport Development Index.

Angesichts des beschleunigten Wandels der globalen Luftfahrtindustrie hin zu

Digitalisierung , Intelligenz und Nachhaltigkeit sind Innovation und

technologische Integration zu zentralen Faktoren für ihre Zukunftsgestaltung

geworden. Während der Keynote-Sessions analysierten Experten der Fudan

University, der China Academy of Railway Sciences, der Air France-KLM-Gruppe,

des MATAR-Hamad International Airport sowie der China Academy of Civil Aviation

Science and Technology die Entwicklung eines globalen Luftverkehrsnetzes aus der

Perspektive der?physischen Kette" und der?Technologiekette".

An der Podiumsdiskussion zum Thema?Über dem Jangtse-Delta schweben: Integration

für die nächste Ära - Luftfahrt plus MICE, Kultur, Sport und Ausstellungen, neue

Geschäftsmodelle als Triebkraft für die Entwicklung von Schifffahrtszentren"

nahmen Referenten der Shanghai Airport Authority, des China Center of

International Cultural Exchange and Tourism Promotion, der China Sports Industry

Group, der Shanghai Museums Association und der Shanghai Jiushi Group teil. Im

Rahmen der Initiative?Aviation+" tauschten die Teilnehmer praktische

Erkenntnisse über neue Geschäftsmodelle und branchenübergreifende Integration

aus.

China Eastern Airlines und die Shanghai Airport Authority präsentierten

gemeinsam ihre neuesten Errungenschaften im Bereich?Luftfahrt + Kultur &

Tourismus". Dabei stellten sie beeindruckende, technologiegestützte

Reiselösungen vor. Zu den Höhepunkten zählten die digitale Visualisierung des

Flugstreckennetzes?Air Silk Road" von China Eastern sowie die Vorstellung

seiner KI-Digital-Human-Serie, zu der der virtuelle Assistent?Dongdong" und der

physische Roboter?Xiaodong" gehören. Damit wurde die Tiefe der KI-Integration

in Luftfahrtdienstleistungen demonstriert.

China Eastern Airlines hat außerdem den?China Pass" offiziell eingeführt.

Dieser wurde gemeinsam mit der China Sports Industry Group, der Shanghai Museums

Association und der Shanghai Jiushi Group entwickelt. Die Karte bietet eine

Reihe exklusiver Vorteile, darunter Flugpreisrabatte, WLAN-Zugang an Bord,

integrierte Flughafentransfers sowie kostenlose halbtägige Shanghai-Touren für

Transferpassagiere am internationalen Flughafen Pudong. Die Karte wird über die

Vertriebskanäle von China Eastern Airlines weltweit angeboten werden. Für die

Zukunft ist eine Ausweitung auf Sehenswürdigkeiten, Hotels und den Einzelhandel

geplant, um ein umfassendes Ökosystem für Inbound-Tourismusausgaben zu schaffen.

Die Partner präsentierten außerdem eine speziell zusammengestellte

Kultursammlung mit dem Titel?Pulse of the Silk Road, Symphony of Airways" (Puls

der Seidenstraße, Symphonie der Luftwege). Sie besteht aus einem

Maulbeerseidenschal, Porzellanartikeln und Gedenkplaketten mit NFC-Chips. Durch

das Berühren eines Badges mit dem Smartphone wird ein?tragbares digitales

Archiv" freigeschaltet, das die Höhepunkte des Forums präsentiert und auf

künstlerische Weise Luftfahrt und Kulturerbe miteinander verbindet.

Der Einfluss des Forums erstreckte sich sogar auf den Luftraum: Auf fast 400

Flügen nach Shanghai führte China Eastern Airlines ein Erlebnis zum Thema?North

Bund Forum" ein. Ein bemerkenswertes Beispiel war der Flug MU244 vom 17. Oktober

zum Thema?City Window" von Mailand nach Shanghai, der gemeinsam mit dem

Shanghai City News Service durchgeführt wurde. Dank sorgfältig gestalteter

Kabinenanzeigen und interaktiver Aktivitäten erlebten die Passagiere in rund

9000 Metern Höhe die pulsierende Kultur und urbane Energie Shanghais. So wurde

der Flug zu einer dynamischen Präsentation der Stadt.

China Eastern Airlines war ein wichtiger Partner beim Aufbau des internationalen

Luftverkehrsknotenpunkts Shanghai Pudong International Airport. Der Flughafen

konnte dank dieser Zusammenarbeit sowohl beim Passagier- als auch beim

Güterumschlag eine nationale Führungsposition einnehmen. Seit 2024 hat China

Eastern Airlines 23 neue internationale Mittel- und Langstreckenflüge

eingeführt. Diese fliegen 21 Partnerländer der?Belt and Road"-Initiative sowie

36 Reiseziele an. Mit der bis zum Jahresende geplanten Eröffnung der Strecke

Shanghai-Neuseeland-Argentinien wird China Eastern die erste chinesische

Fluggesellschaft mit Sitz auf dem Festland sein, die alle sechs bewohnten

Kontinente miteinander verbindet. Damit wird sie die Fluggesellschaft mit den

meisten angeflogenen internationalen Zielen sein.

Mit Infrastrukturentwicklungen wie dem Hongqiao Air-Rail Transfer Center und

externen Stadtterminals stärkt China Eastern Airlines das integrierte Luft-

Boden-Verkehrsnetzwerk des Jangtse-Deltas. Im Jahr 2024 beförderte die

Fluggesellschaft 8,358 Millionen internationale Transferpassagiere am Pudong

International Airport. Dies entspricht 80,9 % des Gesamtvolumens des Flughafens.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg diese Zahl auf 4,795 Millionen und

damit um 26,8 % gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreicht ihre zentrale Rolle

für die Steigerung der internationalen Transferleistung von Shanghai Pudong.

Quelle: China Eastern Airlines

