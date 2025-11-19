GNW-News: ChrysaLabs wird die erste von einem unabhängigen Prüfer validierte Direktkontakt-Proximal-Sensing-Bodentechnologie, die unter VM0042 von Verra eing...

^MONTREAL, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kohlenstoffmärkte stehen seit

langem vor einem Dilemma: Wie lässt sich der Kohlenstoffgehalt im Boden in

großem Maßstab messen, ohne dabei an wissenschaftlicher Genauigkeit einzubüßen?

ChrysaLabs hat kürzlich bewiesen, dass es möglich ist.

Nach einer unabhängigen Überprüfung durch Bureau Veritas North America, der

weltweit größten Zertifizierungsstelle, wurde ChrysaLabs offiziell als konform

mit der Methodologie VM0042 v2.1 von Verra für verbessertes Agrarlandmanagement

validiert - einschließlich Anhang 4 zu neuen Technologien für die Messung von

organischem Kohlenstoff im Boden (SOC).

Die Validierung bestätigt, dass die Methodologie von ChrysaLabs einen

zuverlässigen, standardkonformen Ansatz für die Messung und Überwachung von SOC

bietet. Es weist erstmals offiziell durch eine unabhängige Validierung durch

Dritte nach, dass die direkte proximale Erfassung nicht nur die strengsten

internationalen Anforderungen erfüllt, sondern auch einen neuen Maßstab für

Bodendaten setzt, die als Grundlage für hochintegrierte Emissionszertifikate

dienen.

Dieser Meilenstein ermöglicht Verra-konforme Bodendaten zu einem Bruchteil der

herkömmlichen Kosten, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine

schnellere Projektumsetzung und ein höheres Vertrauen in die resultierenden

Gutschriften - alles unterstützt durch eine wegweisende Überprüfung durch

Dritte.

?Diese Validierung zeigt, dass die Bodensensorik der nächsten Generation

Laborqualität bieten und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigen kann",

erklärte Samuel Fournier, CEO von ChrysaLabs.?Dies ist ein entscheidender

Moment für die Kohlenstoffbewirtschaftung - es gibt Entwicklern das Vertrauen,

messbare, überprüfbare und finanzierbare Projekte zu realisieren, die nun mit

Glaubwürdigkeit und geringerem Risiko skaliert werden können und den höchsten

globalen Standards entsprechen."

Von der Validierung zur Bankfähigkeit

Für Entwickler von Klimaschutzprojekten verändert diese Validierung die

Rahmenbedingungen.

Mit der ChrysaLabs-Technologie generierte Daten können nun zuverlässig in

VM0042-konforme Kohlenstoffprojekte integriert werden, wodurch sichergestellt

wird, dass Bodenmessungen denselben strengen Anforderungen entsprechen, die auch

für Laboranalysen gelten.

Dadurch wird die Bodenmessung von einer Kostenstelle zu einem verlässlichen

Vermögenswert, der Projektentwicklern und Landbesitzern einen wissenschaftlich

fundierten und von den weltweit renommiertesten Prüfern verifizierten Weg zur

Skalierung bietet.

Über ChrysaLabs

ChrysaLabs ist ein Cleantech-Unternehmen, das für die Kohlenstoffindustrie tätig

ist und Laborpräzision mit Feldmessungen kombiniert, um die Art und Weise zu

revolutionieren, wie die Welt den Kohlenstoffgehalt im Boden überwacht. Die

patentierte Technologie ermöglicht zuverlässige, skalierbare MRV-Lösungen für

CO2-Projekte, CPGs und Programme zur regenerativen Landwirtschaft.

Philippe De L'Étoile

Marketing Director

ChrysaLabs

philippe@chrysalabs.com (mailto:philippe@chrysalabs.com)

514-813-3649

