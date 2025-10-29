GNW-News: Curia veröffentlicht ESG-Bericht zur Umwelt-, Sozial- und Unternehmenspolitik für 2024

^ALBANY, New York, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia),

ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab

heute die Veröffentlichung seines dritten Berichts zur Umwelt-, Sozial- und

Unternehmenspolitik (ESG) bekannt. Der aktuelle Bericht stellt die vom

Unternehmen neu definierten Werte?C.U.R.I.A. Way" - Curiosity, Urgency,

Respect, Integrity und Accountability (Neugier, Dringlichkeit, Respekt,

Integrität und Verantwortlichkeit) - in den Vordergrund und zeigt auf, wie diese

Werte in die Mission, die Ziele und die Initiativen zur

Unternehmensverantwortung des Unternehmens einfließen.

Der Bericht zeigt unter anderem folgende wichtige Erfolge auf:

* Im Jahr 2024 hat sich Curia verpflichtet, im Rahmen der Science Based Target

Initiative (SBTi) kurz- und langfristige unternehmensweite Ziele zur

Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit der

Klimawissenschaft festzulegen. Außerdem hat sich das Unternehmen der?Race

to Zero"-Kampagne der Vereinten Nationen angeschlossen, einer globalen

Koalition nichtstaatlicher Einrichtungen, die sich für die Halbierung der

weltweiten Emissionen bis 2030 einsetzt.

* Die Standorte von Curia in Bon Encontre und Tonneins in Frankreich erhielten

die Zertifizierungen nach ISO 9001, 45001 und 14001, während die Standorte

in Origgio und Rozzano in Italien die Zertifizierungen nach ISO 45001 und

14001 erhielten. Das EHS-Managementsystem des Unternehmens entspricht

weiterhin den Normen ISO 14001 und 45001 an allen Standorten.

* 85 % der Curia-Standorte sind seit mehr als einem Jahr ohne meldepflichtige

Unfälle, neun Standorte sogar seit mehr als zwei Jahren.

* Die Mitarbeiter haben freiwillig mehr als 10.000 Stunden für Schulungen auf

der iLearn-Plattform des Unternehmens aufgewendet, die auf der Percipio-

Technologie von Skillsoft basiert und weiterhin weltweit Schulungsressourcen

für leitende Angestellte bereitstellt.

* Der Rat für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DE&I Council) von

Curia wird kontinuierlich erweitert, wobei der Schwerpunkt auf der

Bereitstellung eines Forums für Diskussionen und einer Möglichkeit für die

Weiterentwicklung aller Mitarbeiter liegt.

?Unser aktueller ESG-Bericht veranschaulicht unsere Fortschritte als

Branchenführer, von der Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks bis hin zur

Förderung einer Kultur der Sicherheit, Integrität und Verantwortung", sagte

Philip Macnabb, CEO von Curia.?Curia entwickelt sich ständig weiter, und wir

wissen, dass es noch viel zu tun gibt. Unsere Bemühungen im Bereich ESG sind

nach wie vor eng mit unserem Ansatz für wissenschaftliche Innovation und

operative Exzellenz verbunden, um unseren Kunden und deren Patienten optimal zur

Seite zu stehen."

Der vollständige ESG-Bericht ist verfügbar unter: https://curiaglobal.com/about-

us/corporate-responsibility/

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20

Standorten weltweit und 3.200 Mitarbeitern, die mit biopharmazeutischen Kunden

zusammenarbeiten, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser

Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von

der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische,

analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere

wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren

regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung

von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir

unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das

Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com

(https://curiaglobal.com/).

Kontakt zum Unternehmen:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

