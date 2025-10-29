|
29.10.2025 17:07:38
GNW-News: Curia veröffentlicht ESG-Bericht zur Umwelt-, Sozial- und Unternehmenspolitik für 2024
^ALBANY, New York, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia),
ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab
heute die Veröffentlichung seines dritten Berichts zur Umwelt-, Sozial- und
Unternehmenspolitik (ESG) bekannt. Der aktuelle Bericht stellt die vom
Unternehmen neu definierten Werte?C.U.R.I.A. Way" - Curiosity, Urgency,
Respect, Integrity und Accountability (Neugier, Dringlichkeit, Respekt,
Integrität und Verantwortlichkeit) - in den Vordergrund und zeigt auf, wie diese
Werte in die Mission, die Ziele und die Initiativen zur
Unternehmensverantwortung des Unternehmens einfließen.
Der Bericht zeigt unter anderem folgende wichtige Erfolge auf:
* Im Jahr 2024 hat sich Curia verpflichtet, im Rahmen der Science Based Target
Initiative (SBTi) kurz- und langfristige unternehmensweite Ziele zur
Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit der
Klimawissenschaft festzulegen. Außerdem hat sich das Unternehmen der?Race
to Zero"-Kampagne der Vereinten Nationen angeschlossen, einer globalen
Koalition nichtstaatlicher Einrichtungen, die sich für die Halbierung der
weltweiten Emissionen bis 2030 einsetzt.
* Die Standorte von Curia in Bon Encontre und Tonneins in Frankreich erhielten
die Zertifizierungen nach ISO 9001, 45001 und 14001, während die Standorte
in Origgio und Rozzano in Italien die Zertifizierungen nach ISO 45001 und
14001 erhielten. Das EHS-Managementsystem des Unternehmens entspricht
weiterhin den Normen ISO 14001 und 45001 an allen Standorten.
* 85 % der Curia-Standorte sind seit mehr als einem Jahr ohne meldepflichtige
Unfälle, neun Standorte sogar seit mehr als zwei Jahren.
* Die Mitarbeiter haben freiwillig mehr als 10.000 Stunden für Schulungen auf
der iLearn-Plattform des Unternehmens aufgewendet, die auf der Percipio-
Technologie von Skillsoft basiert und weiterhin weltweit Schulungsressourcen
für leitende Angestellte bereitstellt.
* Der Rat für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DE&I Council) von
Curia wird kontinuierlich erweitert, wobei der Schwerpunkt auf der
Bereitstellung eines Forums für Diskussionen und einer Möglichkeit für die
Weiterentwicklung aller Mitarbeiter liegt.
?Unser aktueller ESG-Bericht veranschaulicht unsere Fortschritte als
Branchenführer, von der Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks bis hin zur
Förderung einer Kultur der Sicherheit, Integrität und Verantwortung", sagte
Philip Macnabb, CEO von Curia.?Curia entwickelt sich ständig weiter, und wir
wissen, dass es noch viel zu tun gibt. Unsere Bemühungen im Bereich ESG sind
nach wie vor eng mit unserem Ansatz für wissenschaftliche Innovation und
operative Exzellenz verbunden, um unseren Kunden und deren Patienten optimal zur
Seite zu stehen."
Der vollständige ESG-Bericht ist verfügbar unter: https://curiaglobal.com/about-
us/corporate-responsibility/
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20
Standorten weltweit und 3.200 Mitarbeitern, die mit biopharmazeutischen Kunden
zusammenarbeiten, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser
Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von
der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische,
analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere
wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren
regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung
von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir
unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das
Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com
(https://curiaglobal.com/).
Kontakt zum Unternehmen:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.