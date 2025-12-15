GNW-News: Denodo wird zum sechsten Mal in Folge als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT für Datenintegrationstools 2025 ausgezeichnet

^PALO ALTO, Kalifornien, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führendes Unternehmen im Bereich

Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Gartner(®) das Unternehmen in seinem

Magic Quadrant für Datenintegrationstools 2025 zum sechsten Mal in Folge als

?Leader" positioniert hat.?Datenintegrationstools bleiben eine grundlegende

Architekturkomponente, da Unternehmen zunehmend nach verbesserten Funktionen zur

Unterstützung ihrer operativen, analytischen und KI-Anwendungsfälle suchen",

erklärt Gartner.?Diese Studie unterstützt Führungskräfte im Bereich Daten und

Analytik bei ihren Entscheidungen, indem sie 20 Anbieter in diesem Markt

analysiert."

Der vollständige und ergänzende Magic Quadrant-Bericht, der am 8. Dezember 2025

veröffentlicht wurde und von Michele Launi et al. verfasst wurde, ist hier

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/gartner-magic-quadrant-data-

integration-tools-2025?utm_source=CorpComms&utm_medium=PR) verfügbar.

?Bis 2027 werden KI-Assistenten und KI-gestützte Workflows, die in

Datenintegrations-Tools integriert sind, manuelle Eingriffe um 60 % reduzieren

und eine Self-Service-Datenverwaltung ermöglichen", so Gartner im Magic

Quadrant-Bericht für 2025.

Seit der Veröffentlichung des letzten Berichts?Magic Quadrant for Data

Integration Tools" von Gartner hat die preisgekrönte Denodo-Plattform

(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-platform) erhebliche

Verbesserungen bei der Nutzung KI-gestützter Workflows zur Erleichterung des

Self-Service-Datenmanagements erzielt. Im April veröffentlichte Denodo die

Denodo Plattform 9.2 (https://www.denodo.com/en/press-release/2025-04-29/denodo-

platform-92-delivers-intuitive-data-marketplace-experience-supported-advanced-

generative-ai), die die Unterstützung für GenAI-Initiativen erweitert und eine

neue Suite von Self-Service-Tools für die Entwicklung von Datenprodukten

einführt. Im September veröffentlichte Denodo die Denodo Plattform 9.3

(https://www.denodo.com/en/press-release/2025-09-16/denodo-platform-93-now-

available-breakthrough-support-ai-innovation) mit DeepQuery, einer Deep-

Research-Funktion, und weiteren Funktionen, die KI-Innovationen erleichtern.

?Die Ziele der Datenintegration werden heute von der Notwendigkeit KI-fähiger

Daten bestimmt, die nicht nur sofort integriert, sondern auch geregelt, sicher

und vertrauenswürdig sind. Die Denodo-Plattform mit ihren semantischen

Fähigkeiten und ihrem logischen Datenmanagementansatz bietet die flexibelsten

und direktesten Wege zu KI-fähigen Daten", erklärte Ravi Shankar, Senior Vice

President und Chief Marketing Officer bei Denodo.?Wir sind sehr stolz darauf,

dass Gartner Denodo erneut als führendes Unternehmen im Magic Quadrant für

Datenintegrationstools ausgezeichnet hat, wie Gartner dies bereits in den

letzten fünf Jahren getan hat. Dies bestärkt uns darin, dass unser gewählter

Ansatz für einen vielfältigen Kundenstamm, der komplexe KI-Herausforderungen

bewältigt, effektiv ist."

Auf der Plattform Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/peer-

insights/home) hat die Denodo-Plattform derzeit eine durchschnittliche Bewertung

von 4,6 von 5 möglichen Punkten, basierend auf insgesamt 277 Bewertungen.

Denodo-Kunden sagten Folgendes:

?Denodo erreicht mit fortschrittlichen KI-Funktionen neue Höhen

(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-

tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/4368072): Die

Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Denodo 9.1.x bieten die

Möglichkeit, Denodo mit Ihrer KI-Engine zu verbinden und direkt im Design Studio

Unterstützung bei der Benennung von Feldern, der Beschreibung der Daten in

diesen Feldern und der Fehlerbehebung bei Abfragen in einer VQL-Shell zu

erhalten. Durch die Verbindung Ihrer KI-Engine mit dem Denodo Data Catalog

können Sie derzeit Daten mit natürlicher Sprache abfragen und erhalten eine

vollständig entwickelte Abfrage zurück, die Sie direkt über die

Katalogschnittstelle ausführen oder in einer VQL-Shell öffnen können. Die

zukünftige Roadmap sieht vor, 'Ask Anything' in den Katalog aufzunehmen, wodurch

die KI-Fähigkeit erweitert wird, sodass sie eher einem vollständigen Chatbot

ähnelt, der sowohl nicht datenbezogene Fragen als auch datenbezogene Fragen in

der Shell beantworten kann." - Datenvirtualisierungsarchitekt

?Denodo als semantische Integrationsschicht

(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-

tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/5980504): Mit dem

Produkt Denodo können wir Daten viel schneller als bisher an die

unterschiedlichen Kundenanforderungen anpassen. Vom Konzept bis zum Testen kann

es nun innerhalb von Minuten oder Stunden erfolgen. Wir sind in der Lage,

verschiedene Quellen zu verbinden, um ein für unsere Kunden relevantes

Datenprodukt zu definieren, das über alle Quellen hinweg normalisiert ist, und

es in einer Weise zu präsentieren, die unseren bevorzugten Architekturmustern

entspricht, sowohl in Bezug auf Protokoll, Muster als auch Sicherheit." - IT-

Manager

?Denodo setzt moderne Datenkonzepte um

(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-

tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/5980492): Als Plattform

hat Denodo uns maßgeblich dabei unterstützt, unsere Strategie einer auf

Föderation basierenden Datenstruktur zu verwirklichen. Das Kundenerfolgsteam hat

einen unschätzbaren Beitrag zu unserer positiven Akzeptanz geleistet und war vom

Moment der Implementierung an stets voll engagiert. Die Technologie selbst hat

die Erwartungen erfüllt. Oberflächlich betrachtet sind die Aspekte der

Datenvirtualisierung unkompliziert und leicht zu erlernen, und die Zeit von der

Integration bis zur Datenbereitstellung wurde zweifellos verkürzt. Es besteht

jedoch auch die Möglichkeit, tiefer in fortgeschrittenere Bereiche der Plattform

einzutauchen, was noch mehr Vorteile mit sich bringt, da wir unsere

Datenangebote weiter modernisieren und neue Ebenen der Datenkompetenz

anstreben." - Leiter Datenverarbeitung

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Michele Launi, Nina Showell,

Robert Thanaraj, Sharat Menon, 8. Dezember 2025

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools,

25. Juni 2025

Haftungsausschlüsse von Gartner

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner

Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform

aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu

verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen

verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten

dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine

ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte

hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien

hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC

QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder

seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle

Rechte vorbehalten. Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten

Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner

Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten

Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners

Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners

Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt

jegliche ausdrückliche wie auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich

dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der

Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die

vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-

Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt

Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-

Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu

herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,

geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere

Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu

erzielen. Erfahren Sie mehr unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

