GNW-News: Denodo wurde zum zweiten Mal in Folge im Bericht "Active Data ArchitectureT" von Dresner Advisory als führender Anbieter ausgezeichnet

^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,

gab bekannt, dass das Unternehmen im Bericht?Active Data Architecture(TM)" von

Dresner Advisory Services für das Jahr 2025 als einer der besten Anbieter

ausgezeichnet wurde. Dresner definiert eine?Active Data Architecture(TM)" als eine

Architektur, die?eine plattformunabhängige Schicht zwischen physischen

Datenspeichern und Datenverbrauchsstellen unterstützt", um die Herausforderungen

zu bewältigen, denen viele Unternehmen bei der Aufrechterhaltung der

Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit ihrer Dateninfrastrukturen

gegenüberstehen. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Denodo den ersten Platz

in diesem hart umkämpften Bewertungsbericht, basierend auf seiner Gesamtstärke

in den Bereichen Datenintegration, Metadatenmanagement, Data Governance,

Leistung und Zugriff auf Active Data Architecture.

Der vollständige, kostenlose Bericht ist hier

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/2025-active-data-

architecture-report) verfügbar.

Wie im Bericht dargelegt,?ist die Active Data Architecture im Kern eine

Abstraktionsschicht, die geschäftliche und physische Strukturen übersetzt. Es

handelt sich um eine Architektur, die dynamisch auf Leistung, Skalierbarkeit und

Kostenmanagement optimiert ist." Später heißt es:?Im Wesentlichen bietet eine

aktive Datenarchitektur (unter anderem) eine Abstraktionsschicht, die es

ermöglicht, Daten anwendungsunabhängig zu verwalten und anzuwenden." Aus diesem

Konzept der anwendungsunabhängigen Daten ergibt sich der Begriff der

semantischen Ebene - eine integrierte, semantisch abgestimmte und konsistente

Darstellung von Datenobjekten und Ansichten, die für kritische Geschäftsprozesse

und -abläufe erforderlich sind."

Die Denodo-Plattform verkörpert die von Dresner definierten Kernprinzipien und

Funktionen der Active Data Architecture(TM). Denodo verfolgt einen logischen Ansatz

für das Datenmanagement (https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-

management), der es Unternehmen ermöglicht, Daten anwendungsunabhängig zu

verwalten, ohne sie zuvor replizieren zu müssen. Darüber hinaus bietet Denodo

eine Vielzahl von Datenintegrationstechniken, darunter Echtzeitintegration über

Datenvirtualisierung (https://www.denodo.com/en/data-management/data-

virtualization); eine universelle semantische Schicht

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/universal-semantic-layer), um

Daten für mehrere Benutzergruppen in der alltäglichen Geschäftssprache

bereitzustellen; einen voll ausgestatteten Datenmarktplatz

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/data-catalog-marketplace);

fortschrittliche KI-gestützte Datenverwaltungsfunktionen

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/denodo-assistant);

durchgängige Daten-Governance und -Sicherheit

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-use-case/centralize-data-governance-

risk-and-compliance) sowie Unterstützung für regulierte, KI-fähige Daten

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-technology/generative-ai).

?Ein wesentlicher Punkt der Active Data Architecture ist, dass es sich nicht um

eine vollständige Erneuerung handelt", erklärte Howard Dresner, Chief Research

Officer bei Dresner Advisory Services.?Es handelt sich um eine

Weiterentwicklung bestehender analytischer Dateninfrastrukturen wie

Datenintegrationsfunktionen, Data Warehouses usw., um den Anforderungen immer

komplexerer, vielfältigerer und verteilterer BI- und Analyseanwendungsfälle und

-anwendungen gerecht zu werden. Wir gratulieren Denodo dazu, dass das

Unternehmen in diesem Bericht zum zweiten Mal in Folge als einer der besten

Anbieter bewertet wurde."

Der Bericht?Active Data Architecture(TM)" ist Teil der Marktstudien?Wisdom of

Crowds(®)" von Dresner und basiert auf einer Umfrage unter mehr als 8.000

Unternehmen weltweit sowie auf Crowdsourcing und Kunden-Communitys von

Anbietern. Dresner überprüft sorgfältig alle Antworten der Befragten, um

sicherzustellen, dass nur qualifizierte Teilnehmer berücksichtigt werden.

Unternehmensdienstleistungen und Fertigung stellen die größten Branchen dar, die

im Bericht für 2025 vertreten sind, gefolgt von Technologie.

?Wir haben uns sehr gefreut, zu erfahren, dass die Denodo-Plattform erneut zum

führenden Technologieanbieter für Active Data Architecture gewählt wurde", so

Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo.?Der

Bericht erwähnt, dass 60 % der Befragten semantische Schichten in der aktiven

Datenarchitektur als?entscheidend" oder?sehr wichtig" erachten. Mit unseren

Funktionen für logisches Datenmanagement ist die semantische Schicht der Denodo-

Plattform äußerst leistungsstark und erstreckt sich über Lakehouses und alle

isolierten Anwendungen hinweg, um Daten automatisch in die alltägliche

Geschäftssprache zu übersetzen."

Mit diesem Bericht erhalten Leser wichtige Einblicke in die Leistung von

Anbietern, um während des gesamten Prozesses der Anbieteridentifizierung und

-auswahl fundierte Vergleiche mit Branchenstandards anzustellen.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die

preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische

Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige

Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten

Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden

aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit

vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer

zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-

Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

