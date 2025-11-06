|
06.11.2025 16:50:38
GNW-News: Denodo wurde zum zweiten Mal in Folge im Bericht "Active Data ArchitectureT" von Dresner Advisory als führender Anbieter ausgezeichnet
^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,
gab bekannt, dass das Unternehmen im Bericht?Active Data Architecture(TM)" von
Dresner Advisory Services für das Jahr 2025 als einer der besten Anbieter
ausgezeichnet wurde. Dresner definiert eine?Active Data Architecture(TM)" als eine
Architektur, die?eine plattformunabhängige Schicht zwischen physischen
Datenspeichern und Datenverbrauchsstellen unterstützt", um die Herausforderungen
zu bewältigen, denen viele Unternehmen bei der Aufrechterhaltung der
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit ihrer Dateninfrastrukturen
gegenüberstehen. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Denodo den ersten Platz
in diesem hart umkämpften Bewertungsbericht, basierend auf seiner Gesamtstärke
in den Bereichen Datenintegration, Metadatenmanagement, Data Governance,
Leistung und Zugriff auf Active Data Architecture.
Der vollständige, kostenlose Bericht ist hier
(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/2025-active-data-
architecture-report) verfügbar.
Wie im Bericht dargelegt,?ist die Active Data Architecture im Kern eine
Abstraktionsschicht, die geschäftliche und physische Strukturen übersetzt. Es
handelt sich um eine Architektur, die dynamisch auf Leistung, Skalierbarkeit und
Kostenmanagement optimiert ist." Später heißt es:?Im Wesentlichen bietet eine
aktive Datenarchitektur (unter anderem) eine Abstraktionsschicht, die es
ermöglicht, Daten anwendungsunabhängig zu verwalten und anzuwenden." Aus diesem
Konzept der anwendungsunabhängigen Daten ergibt sich der Begriff der
semantischen Ebene - eine integrierte, semantisch abgestimmte und konsistente
Darstellung von Datenobjekten und Ansichten, die für kritische Geschäftsprozesse
und -abläufe erforderlich sind."
Die Denodo-Plattform verkörpert die von Dresner definierten Kernprinzipien und
Funktionen der Active Data Architecture(TM). Denodo verfolgt einen logischen Ansatz
für das Datenmanagement (https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-
management), der es Unternehmen ermöglicht, Daten anwendungsunabhängig zu
verwalten, ohne sie zuvor replizieren zu müssen. Darüber hinaus bietet Denodo
eine Vielzahl von Datenintegrationstechniken, darunter Echtzeitintegration über
Datenvirtualisierung (https://www.denodo.com/en/data-management/data-
virtualization); eine universelle semantische Schicht
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/universal-semantic-layer), um
Daten für mehrere Benutzergruppen in der alltäglichen Geschäftssprache
bereitzustellen; einen voll ausgestatteten Datenmarktplatz
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/data-catalog-marketplace);
fortschrittliche KI-gestützte Datenverwaltungsfunktionen
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-capability/denodo-assistant);
durchgängige Daten-Governance und -Sicherheit
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-use-case/centralize-data-governance-
risk-and-compliance) sowie Unterstützung für regulierte, KI-fähige Daten
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-technology/generative-ai).
?Ein wesentlicher Punkt der Active Data Architecture ist, dass es sich nicht um
eine vollständige Erneuerung handelt", erklärte Howard Dresner, Chief Research
Officer bei Dresner Advisory Services.?Es handelt sich um eine
Weiterentwicklung bestehender analytischer Dateninfrastrukturen wie
Datenintegrationsfunktionen, Data Warehouses usw., um den Anforderungen immer
komplexerer, vielfältigerer und verteilterer BI- und Analyseanwendungsfälle und
-anwendungen gerecht zu werden. Wir gratulieren Denodo dazu, dass das
Unternehmen in diesem Bericht zum zweiten Mal in Folge als einer der besten
Anbieter bewertet wurde."
Der Bericht?Active Data Architecture(TM)" ist Teil der Marktstudien?Wisdom of
Crowds(®)" von Dresner und basiert auf einer Umfrage unter mehr als 8.000
Unternehmen weltweit sowie auf Crowdsourcing und Kunden-Communitys von
Anbietern. Dresner überprüft sorgfältig alle Antworten der Befragten, um
sicherzustellen, dass nur qualifizierte Teilnehmer berücksichtigt werden.
Unternehmensdienstleistungen und Fertigung stellen die größten Branchen dar, die
im Bericht für 2025 vertreten sind, gefolgt von Technologie.
?Wir haben uns sehr gefreut, zu erfahren, dass die Denodo-Plattform erneut zum
führenden Technologieanbieter für Active Data Architecture gewählt wurde", so
Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo.?Der
Bericht erwähnt, dass 60 % der Befragten semantische Schichten in der aktiven
Datenarchitektur als?entscheidend" oder?sehr wichtig" erachten. Mit unseren
Funktionen für logisches Datenmanagement ist die semantische Schicht der Denodo-
Plattform äußerst leistungsstark und erstreckt sich über Lakehouses und alle
isolierten Anwendungen hinweg, um Daten automatisch in die alltägliche
Geschäftssprache zu übersetzen."
Mit diesem Bericht erhalten Leser wichtige Einblicke in die Leistung von
Anbietern, um während des gesamten Prozesses der Anbieteridentifizierung und
-auswahl fundierte Vergleiche mit Branchenstandards anzustellen.
Über Denodo
Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die
preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische
Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige
Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten
Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden
aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit
vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer
zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-
Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakt
pr@denodo.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.