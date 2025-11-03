GNW-News: Der angesehene Rechtswissenschaftler und Verfechter der öffentlichen Verwaltung, Professor Spyridon Flogaitis, erhält den renommierten Global Citiz...

^LONDON, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Professor Spyridon Flogaitis

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/current-laureate), ein international

renommierter Rechtswissenschaftler, Jurist und Beamter, wurde als Preisträger

des Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-

social-responsibility/global-citizen-award) 2025 bekannt gegeben. Er ist

Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization

(https://www1.eplo.int/director) (EPLO), einer Institution, die sich für

Rechtsreformen und bürgerliche Werte auf allen Kontinenten einsetzt. Diese

jährliche Auszeichnung, die von der führenden internationalen Beratungsfirma für

Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsfragen Henley & Partners

(https://www.henleyglobal.com/) in Zusammenarbeit mit der Schweizer

gemeinnützigen humanitären Organisation Andan Foundation

(https://www.andan.org/) verliehen wird, würdigt sein lebenslanges Engagement

für die Stärkung demokratischer Institutionen, der Rechtsstaatlichkeit und des

Zugangs zur Justiz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Die prestigeträchtige Auszeichnung, mit der Personen geehrt werden, die sich

durch außergewöhnlichen Mut und Engagement für die Verbesserung und

Unterstützung der globalen Gemeinschaft auszeichnen, wurde im Rahmen eines

Galaempfangs während der 19. jährlichen Global Citizenship Conference

(https://www.henleyglobal.com/events/19th-global-citizenship-conference-london)

in London verliehen, an der Premierminister, Botschafter, hochrangige

Regierungsbeamte und führende Wissenschaftler sowie erstklassige

Privatkundenberater und Vermögensverwalter teilnahmen.

Professor Flogaitis wurde für seine unermüdliche Arbeit zur Förderung des

öffentlichen Rechts, der juristischen Ausbildung und institutioneller Reformen,

insbesondere in Regionen, die mit demokratischer Instabilität und der

Bewältigung von Krisen konfrontiert sind, mit dem Global Citizen Award

ausgezeichnet. Als Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law

Organization (EPLO) hat er wegweisende Initiativen zur Verbesserung der lokalen

Regierungsführung, zur Ausbildung von Beamten und zur Verbesserung des Zugangs

zur Justiz für marginalisierte Gruppen geleitet. Seine Bemühungen haben in

Südosteuropa und darüber hinaus nachhaltige Wirkung gezeigt und rechtliche

Rahmenbedingungen gefördert, die die Menschenrechte wahren und die Beteiligung

der Bürger ermöglichen.

Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr.

Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), lobte die herausragenden

Leistungen des Preisträgers. Professor Flogaitis hat aufgezeigt, wie das Recht

eine transformative Kraft für Frieden, Würde und Inklusion sein kann. Sein

Engagement für Gerechtigkeit, demokratische Widerstandsfähigkeit und

grenzüberschreitende Zusammenarbeit veranschaulicht, was es bedeutet, ein

Weltbürger zu sein. Es ist uns eine Ehre, eine Führungspersönlichkeit zu

würdigen, deren Intellekt und Integrität Institutionen geprägt und zukünftige

Generationen inspiriert haben."

Die Vergabe des Global Citizen Award

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award) erfolgt auf der Grundlage einer

Mehrheitsentscheidung des Global Citizen Award Committee. Der Preis selbst

besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/medal), die von dem führenden italienischen

Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global

Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von

20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt

werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, mindestens ein Jahr

lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, um dessen Arbeit bekannt zu

machen und ihn über das Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 70

Niederlassungen weltweit zu unterstützen.

Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte

Persönlichkeiten geehrt (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-

social-responsibility/global-citizen-award/previous-laureates). Der erste

Preisträger war der deutsche Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre

Flüchtlingshilfeprojekt Sea-Watch (https://sea-watch.org/) ins Leben gerufen

hat. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der

Gift of the Givers (https://giftofthegivers.org/) Foundation, Afrikas größter

Katastrophenhilfeorganisation; Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized

Internet (https://thehumanizedinternet.com/), einem Projekt zur digitalen

Identitätsfeststellung, das den schätzungsweise 1,1 Milliarden Menschen

weltweit, die ihre rechtliche Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben

soll; Diep Vuong, Mitbegründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation

(https://pacificlinks.org/), die für ihren Einsatz in Südostasien für die Rechte

von Menschen bekannt ist, die Opfer von Menschenhandel geworden sind; Prof. Dr.

Padraig O'Malley (https://www.umb.edu/moakley/about/padraig-omalley/), für seine

Bemühungen um Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und

Südafrika; und Zannah Bukar Mustapha (https://futureprowess.org/meet-zannah-

mustapha/), für seine humanitäre Arbeit in Nigeria, wo er Waisenkinder

unterstützt und sich für Opfer extremistischer Gewalt einsetzt. Im vergangenen

Jahr wurde die Auszeichnung an The Hon. Mohamed Nasheed

(https://raeesnasheed.com/), wegweisender Menschenrechtsaktivist, ehemaliger

Präsident der Malediven und Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum

(https://cvfv20.org/), verliehen, in Anerkennung seiner Führungsrolle im

globalen Klimaschutz und seines unermüdlichen Einsatzes für ökologische

Nachhaltigkeit und die Rechte gefährdeter Nationen.

Professor Flogaitis bedankte sich bei Henley & Partners und der Andan Foundation

für ihre Anerkennung und sagte:?Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung

zu erhalten. Es ist eine Ehre, für meine Arbeit anerkannt zu werden, die von den

Werten Exzellenz, Dienstleistung und den bleibenden Lehren meiner Familie und

meiner Heimat geprägt ist."

Für hochauflösende Bilder von Prof. Flogaitis bei der Preisverleihung sowie für

Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Sarah Nicklin

E-Mail: sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)

Mobil: +27 72 464 8965

