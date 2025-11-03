|
03.11.2025 23:53:38
GNW-News: Der angesehene Rechtswissenschaftler und Verfechter der öffentlichen Verwaltung, Professor Spyridon Flogaitis, erhält den renommierten Global Citiz...
^LONDON, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Professor Spyridon Flogaitis
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/current-laureate), ein international
renommierter Rechtswissenschaftler, Jurist und Beamter, wurde als Preisträger
des Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-
social-responsibility/global-citizen-award) 2025 bekannt gegeben. Er ist
Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization
(https://www1.eplo.int/director) (EPLO), einer Institution, die sich für
Rechtsreformen und bürgerliche Werte auf allen Kontinenten einsetzt. Diese
jährliche Auszeichnung, die von der führenden internationalen Beratungsfirma für
Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsfragen Henley & Partners
(https://www.henleyglobal.com/) in Zusammenarbeit mit der Schweizer
gemeinnützigen humanitären Organisation Andan Foundation
(https://www.andan.org/) verliehen wird, würdigt sein lebenslanges Engagement
für die Stärkung demokratischer Institutionen, der Rechtsstaatlichkeit und des
Zugangs zur Justiz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.
Die prestigeträchtige Auszeichnung, mit der Personen geehrt werden, die sich
durch außergewöhnlichen Mut und Engagement für die Verbesserung und
Unterstützung der globalen Gemeinschaft auszeichnen, wurde im Rahmen eines
Galaempfangs während der 19. jährlichen Global Citizenship Conference
(https://www.henleyglobal.com/events/19th-global-citizenship-conference-london)
in London verliehen, an der Premierminister, Botschafter, hochrangige
Regierungsbeamte und führende Wissenschaftler sowie erstklassige
Privatkundenberater und Vermögensverwalter teilnahmen.
Professor Flogaitis wurde für seine unermüdliche Arbeit zur Förderung des
öffentlichen Rechts, der juristischen Ausbildung und institutioneller Reformen,
insbesondere in Regionen, die mit demokratischer Instabilität und der
Bewältigung von Krisen konfrontiert sind, mit dem Global Citizen Award
ausgezeichnet. Als Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law
Organization (EPLO) hat er wegweisende Initiativen zur Verbesserung der lokalen
Regierungsführung, zur Ausbildung von Beamten und zur Verbesserung des Zugangs
zur Justiz für marginalisierte Gruppen geleitet. Seine Bemühungen haben in
Südosteuropa und darüber hinaus nachhaltige Wirkung gezeigt und rechtliche
Rahmenbedingungen gefördert, die die Menschenrechte wahren und die Beteiligung
der Bürger ermöglichen.
Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr.
Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), lobte die herausragenden
Leistungen des Preisträgers. Professor Flogaitis hat aufgezeigt, wie das Recht
eine transformative Kraft für Frieden, Würde und Inklusion sein kann. Sein
Engagement für Gerechtigkeit, demokratische Widerstandsfähigkeit und
grenzüberschreitende Zusammenarbeit veranschaulicht, was es bedeutet, ein
Weltbürger zu sein. Es ist uns eine Ehre, eine Führungspersönlichkeit zu
würdigen, deren Intellekt und Integrität Institutionen geprägt und zukünftige
Generationen inspiriert haben."
Die Vergabe des Global Citizen Award
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award) erfolgt auf der Grundlage einer
Mehrheitsentscheidung des Global Citizen Award Committee. Der Preis selbst
besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille
(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-
responsibility/global-citizen-award/medal), die von dem führenden italienischen
Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global
Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von
20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt
werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, mindestens ein Jahr
lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, um dessen Arbeit bekannt zu
machen und ihn über das Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 70
Niederlassungen weltweit zu unterstützen.
Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte
Persönlichkeiten geehrt (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-
social-responsibility/global-citizen-award/previous-laureates). Der erste
Preisträger war der deutsche Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre
Flüchtlingshilfeprojekt Sea-Watch (https://sea-watch.org/) ins Leben gerufen
hat. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der
Gift of the Givers (https://giftofthegivers.org/) Foundation, Afrikas größter
Katastrophenhilfeorganisation; Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized
Internet (https://thehumanizedinternet.com/), einem Projekt zur digitalen
Identitätsfeststellung, das den schätzungsweise 1,1 Milliarden Menschen
weltweit, die ihre rechtliche Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben
soll; Diep Vuong, Mitbegründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation
(https://pacificlinks.org/), die für ihren Einsatz in Südostasien für die Rechte
von Menschen bekannt ist, die Opfer von Menschenhandel geworden sind; Prof. Dr.
Padraig O'Malley (https://www.umb.edu/moakley/about/padraig-omalley/), für seine
Bemühungen um Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und
Südafrika; und Zannah Bukar Mustapha (https://futureprowess.org/meet-zannah-
mustapha/), für seine humanitäre Arbeit in Nigeria, wo er Waisenkinder
unterstützt und sich für Opfer extremistischer Gewalt einsetzt. Im vergangenen
Jahr wurde die Auszeichnung an The Hon. Mohamed Nasheed
(https://raeesnasheed.com/), wegweisender Menschenrechtsaktivist, ehemaliger
Präsident der Malediven und Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum
(https://cvfv20.org/), verliehen, in Anerkennung seiner Führungsrolle im
globalen Klimaschutz und seines unermüdlichen Einsatzes für ökologische
Nachhaltigkeit und die Rechte gefährdeter Nationen.
Professor Flogaitis bedankte sich bei Henley & Partners und der Andan Foundation
für ihre Anerkennung und sagte:?Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung
zu erhalten. Es ist eine Ehre, für meine Arbeit anerkannt zu werden, die von den
Werten Exzellenz, Dienstleistung und den bleibenden Lehren meiner Familie und
meiner Heimat geprägt ist."
