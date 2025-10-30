|
GNW-News: Die VOOPOO VINCI S ist da: 2000 mAh Leistung, 40 Watt maximale Leistung, atemberaubende Ästhetik
^SHENZEN, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer Zeit, in der
Funktionalität im Vordergrund steht, wird die Ästhetik oft übersehen. Die
VOOPOO VINCI S (https://www.voopoo.com/vinci-series/vinci-s) stellt dies in
Frage, indem sie ein leuchtendes Farbdesign mit umfassenden Verbesserungen in
Bezug auf Auslaufsicherheit, Akkulaufzeit, Geschmacksentfaltung und
Benutzerfreundlichkeit verbindet. Sie ist ein Gerät, bei dem modernste Leistung
und visionäres Design einen neuen Standard setzen.
Langlebige Leistung, unveränderlicher Geschmack
Ihr Herzstück ist ein massiver 2000-mAh-Akku mit extrem langer Lebensdauer, der
bei intensiver Nutzung bis zu 3 Tage und bei geringerer Nutzung eine Woche lang
hält, dabei aber mit 69 g außergewöhnlich leicht und somit äußerst mobil ist.
Der VOOPOO VINCI S - Pod bringt erstmals die fortschrittliche iCOSM CODE 2.0-
Technologie in die VINCI-Serie. Durch die Kombination aus einem großem Coil,
einer integrierten Flüssigkeitsdichtung und "goldener Baumwolle" sorgt die iCOSM
2.0 Technologie für einen reichhaltigen Geschmack, Auslaufsicherheit und eine
Nutzungsdauer von bis zu 100 ml.
Funktionales Design, ausdrucksstarker Stil
Jeder Aspekt der VOOPOO VINCI S spiegelt ein durchdachtes Design wieder, das
auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Das Gerät verfügt über eine
praktische Befüllung von oben und ist je nach regionalen Vorschriften entweder
als 4,5-ml-Standardversion oder als 2-ml-TPD-Version konfiguriert. Benutzer
genießen eine vollständige Kontrolle durch die stufenlose Luftstromregelung und
profitieren gleichzeitig von einer intelligenten Leistungsanpassung von bis zu
40 Watt. Dieses intelligente System erfordert keine manuellen Einstellungen beim
Wechseln von Pods mit unterschiedlichen Widerständen. Das System verbessert die
Benutzerfreundlichkeit, indem es die Benutzer durch eine klare LED-
Batterieanzeige auf dem Laufenden hält. Abgerundet wird dieses raffinierte Paket
durch das leuchtende Farbdesign, dass das Gerät mit seinen hochwertigen Texturen
und seiner zeitgemäßen Ästhetik zu einem stilvollen Statement macht.
Gelb ist die Farbe, die das Gerät mit Energie versorgt und unser Geist, der uns
der Zukunft inspiriert.
Mit der Auffrischung der Marke VOOPOO entwickelt sich die Markenfarbe zu einem
energiegeladeneren Gelb, das die Leidenschaft, Vitalität und den Durchbruch von
VOOPOO widerspiegelt. Die neue VOOPOO VINCI S verfügt über diese aufgefrischte
Verpackung. Sie ist ein Beweis für das Engagement von VOOPOO für innovative
Technologie und personalisierte Erlebnisse, die den modernen Lebensstil
widerspiegeln.
Die VOOPOO VINCI S ist ein Gerät, das nicht nur außergewöhnliche Leistung und
gleichbleibenden Geschmack bietet, sondern auch ein mühelos reibungsloses
Benutzererlebnis in elegantem Design, was sie zum perfekten Geschenk für die
Halloween- und Weihnachtszeit macht.
Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die
Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.
Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.
Ansprechpartner: Victor Liu
E-Mail: victor@voopootech.com (mailto:victor@voopootech.com)
Website: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/)
Telefon: 18501548754
Stadt: Shenzhen
