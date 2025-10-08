GNW-News: Dubai wird Gastgeber des zweiten International Library and Publishing Summit 2025 unter dem Motto "Die Zukunft der Verlagsbranche"

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

Mohammed Bin Rashid Library hat die zweite Ausgabe des Dubai International

Library and Publishing Summit 2025 angekündigt, der vom 30. Oktober bis zum 1.

November unter dem Motto?Die Zukunft der Verlagsbranche" stattfindet. Die

Veranstaltung wird über 80 internationale Referenten aus 20 Ländern

zusammenbringen und umfasst 6 Keynotes, 45 Podiumsdiskussionen und 16 Workshops,

wodurch Dubais Position als globaler Knotenpunkt für kulturellen Dialog und

Innovationen im Verlagswesen weiter gefestigt wird.

Der Gipfel wird als strategische Plattform dienen, um Wissen und Kultur zu

fördern und die sich wandelnde Rolle von Bibliotheken zur Unterstützung

künftiger Generationen hervorzuheben. Es wird untersucht, wie Kreativität und

Technologie zusammenwirken, um den Beitrag der arabischen Welt zur globalen

Verlagslandschaft zu stärken.

Zu den Hauptthemen gehören die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz,

Innovation und digitaler Transformation auf den Verlagssektor sowie das

Storytelling in einer Zeit des raschen Wandels. Sessions wie?Voices Across

Borders" befassen sich mit der Rolle der Übersetzung bei der Verbindung von

Kulturen, während?Letters in Motion" die Kreativität durch Schreiben,

Typografie und Kalligrafie feiert. Das Konzept des zielgerichteten Publizierens

wird ebenfalls im Mittelpunkt stehen und den wachsenden Bedarf an

sozialbewussten und bedeutungsvollen Inhalten unterstreichen.

Während sich die Branche inmitten technologischer Umbrüche und veränderter

Lesegewohnheiten weiterentwickelt, werden Diskussionen über Herausforderungen

wie Urheberrechte, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und neue Formate für

ein jüngeres Publikum geführt. Die Ergebnisse werden praktische Leitfäden für

Institutionen und Fachleute darstellen, um sich anzupassen und erfolgreich zu

sein, und gleichzeitig die Position der Region innerhalb des globalen

Verlagswesens stärken.

Über drei Tage hinweg wird der Gipfel ein umfangreiches Netzwerk aus Verlagen,

Universitätsverlagen, Literaturagenten, Buchhändlern und

Preisverleihungsorganisationen zusammenbringen. Internationale Verlagsführer wie

Penguin Random House, Simon & Schuster und HarperCollins werden sich der

Verlagsgemeinschaft der Vereinigten Arabischen Emirate anschließen, die durch

die Emirates Publishers Association vertreten wird.

Die Workshops bieten praxisorientiertes Lernen in den Bereichen Übersetzung,

Lektorat, Kinderliteratur, Typografie, inklusive Arbeitspraktiken und moderne

Verlagsabläufe und vermitteln wertvolle Einblicke für Autoren, Lektoren und

Verleger, die sich in einer Branche im Wandel zurechtfinden müssen.

Zu den Programmschwerpunkten gehören außerdem digitale Bücher und Hörbücher,

multimediales Storytelling für ein junges Publikum sowie kommerzielle Strategien

wie globaler Vertrieb, Marketingtrends und ethische Inhaltserstellung. Ein

Schwerpunkt wird darauf liegen, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen

traditionellem und digitalem Publizieren zu gewährleisten, den Zugang zu

globalen Märkten zu erweitern und ökologische und ethische Verantwortung zu

fördern.

Die Registrierung ist kostenlos über: https://dilps.mbrl.ae/

Das Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f539234c-0448-4595-ae6f-

cc85b28d594d

shaymaa@hattlan.com