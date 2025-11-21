GNW-News: Green Our Planet gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award in Las Vegas

^* Der letzte F1® Allwyn Global Community Award der Saison 2025 geht an eine

lokale Initiative für Nachhaltigkeitsbildung

* Die Spende von Allwyn in Höhe von 100.000 Euro wird für die Erweiterung des

?HydroConnect"-Programms von Green Our Planet verwendet, in dem Schülerinnen

und Schüler lernen, Lebensmittel anzubauen und dabei die MINT-Fächer zu

meistern, während sie mehr über Ernährung und Nachhaltigkeit durch

Hydrokultur erfahren

LAS VEGAS, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, ein multinationales

Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen, und die Formula 1® haben Green Our

Planet als Gewinner des letzten F1® Allwyn Global Community Award der Saison

2025 ausgezeichnet. Die lokale Initiative aus Las Vegas wurde für ihr Programm

HydroConnect ausgezeichnet, das nun dank einer Spende von Allwyn in Höhe von

100.000 Euro (umgerechnet über 117.000 US-Dollar) ausgeweitet wird.

Ciara Byrne nimmt den F1® Allwyn Global Community Award in Las Vegas im Namen

der Gewinnerinitiative Green Our Planet vor dem Formula 1® Heineken Las Vegas

Grand Prix 2025 entgegen.

HydroConnect vermittelt jungen Schülerinnen und Schülern, wie Lebensmittel

angebaut werden, und hilft ihnen gleichzeitig, die MINT-Fächer zu meistern,

während sie mehr über Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft erfahren. Das

Programm ist die Antwort von Green Our Planet auf zwei miteinander verbundene

Herausforderungen in ressourcenarmen Gemeinschaften: ungleicher Zugang zu

hochwertiger MINT-Bildung und zu gesunden Lebensmitteln. Green Our Planet

betreibt das größte Hydroponik-Programm in den USA, das in über 1400 Schulen in

44 Bundesstaaten läuft und mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.

In Las Vegas arbeitet Green Our Planet mit über 200 Schulen zusammen.

Das Programm hat 32 Schulen in ressourcenarmen Gemeinschaften in Las Vegas mit

Hydrokultursystemen - der wasser ­effizientesten Form der Landwirtschaft weltweit

- ausgestattet und Lehrerinnen und Lehrer geschult, um über 24.000 Schülerinnen

und Schülern in den USA naturwissenschaftliche Inhalte durch praktische

Erfahrungen näherzubringen.

Die Unterstützung von Green Our Planet durch die Formula 1 ist vielfältig. Neben

der Bereitstellung von Geldmitteln fungiert die Formula 1 zudem als Presenting

Sponsor des Giant Student Farmers Market von Green Our Planet, dem größten von

Schülerinnen und Schülern betriebenen Bauernmarkt in den USA, der jedes Jahr in

Las Vegas stattfindet. Jedes Jahr zeigen Tausende von Schülerinnen und Schülern

ihre Produkte, die sie in Schulgärten und Hydrokultursystemen angebaut haben -

ein wichtiges Fest für Jugendunternehmertum, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.

Das Team des Formula 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 hat sogar eine eigene

hydroponische Mikro-Farm an der Rennstrecke eingerichtet - ein deutliches

Zeichen für das Nachhaltigkeitsengagement des legendären Rennens. Diese

hydroponischen Systeme sparen bis zu 90?% mehr Wasser als die traditionelle

Landwirtschaft, was angesichts des Wüstenklimas vor Ort eine wichtige Innovation

ist.

Der F1 Allwyn Global Community Award würdigt herausragende Beiträge zur

Gesellschaft, die F1-bezogene Initiativen an den Austragungsorten der Rennen

leisten. Green Our Planet steht in direktem Zusammenhang mit den vier sozialen

Zielen des Awards und zeigt lokale Auswirkungen in den Bereichen Bildung,

Kultur, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit.

Alesh Veselý, CEO bei Sazka, Teil von Allwyn, und Jurymitglied des F1® Allwyn

Global Community Award, sagte:?Bei Allwyn lautet unser Ethos 'Wer eine Chance

ergreift, bekommt eine', und das HydroConnect-Programm von Green Our Planet

verkörpert diesen Geist in perfekter Weise. Durch die Kombination von MINT-

Bildung mit nachhaltiger Landwirtschaft werden Tausende junger Schülerinnen und

Schüler mit wichtigen praktischen Fähigkeiten ausgestattet und gleichzeitig

Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit und ungleicher Zugang zu Bildung

angegangen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Spende dazu beitragen wird, diese

wirkungsvolle Initiative auszuweiten und zukünftige Generationen von Innovatoren

und Changemakern zu fördern."

Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1 und Jurymitglied des F1® Allwyn

Global Community Award, sagte:?Green Our Planet hat die Jury beeindruckt, weil

die Arbeit der Initiative viele der Elemente berührt, die wir mit diesem Award

würdigen wollen. Es ist ein einzigartiges Projekt, das greifbare Ergebnisse

liefert - vor allem durch seinen innovativen Ansatz, Kindern Nachhaltigkeit und

wichtige Lebenskompetenzen zu vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn ihre

Arbeit dazu beiträgt, eines Tages eine zukünftige Generation von

Nachhaltigkeits- und Community-Führungskräften zu inspirieren."

Ciara Byrne von Green Our Planet, Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community

Award, sagte:?Wir bei Green Our Planet glauben, dass Schülerinnen und Schüler,

wenn sie lernen, Lebensmittel anzubauen, auch Neugier, Selbstvertrauen und eine

Verbindung zu unserem Planeten entwickeln. Dass die Formula 1 und Allwyn - beide

globale Symbole für Innovation - diese Arbeit anerkennen, bedeutet uns sehr

viel. Ihre Unterstützung wird uns dabei helfen, noch mehr Schülerinnen und

Schülern praktische MINT- und Nachhaltigkeitsbildung zu vermitteln und so die

nächste Generation von Innovatoren und Hütern unseres Planeten zu stärken."

Der F1® Allwyn Global Community Award, der im Rahmen der mehrjährigen

Partnerschaft zwischen Formula 1® und Allwyn ins Leben gerufen wurde, spiegelt

das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben und den

Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben. In diesem Jahr

wurden insgesamt vier lokale Initiativen - darunter die bereits zuvor in den

Niederlanden, in Austin und in Mexiko bekannt gegebenen - von der Jury

ausgewählt. Diese erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von

Allwyn und die Möglichkeit, einen Formel-1-Grand-Prix zu besuchen.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Allwyn ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt

auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken

in Europa und Nordamerika verfügt. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle

zu verbessern, indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und

mehr Mittel für gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-

Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Medienanfragen pr@allwyn.com (mailto:pr@allwyn.com)

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1® gleichermaßen dafür

einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft

Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des

Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen

bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1(®)

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste

Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung

weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und

besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World

Championship(TM). Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media

Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der

Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1,

F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und zugehörige

Marken sind Markenzeichen der Formula 1 Licensing BV, einem Unternehmen der

Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Pressekonktakt

Formula 1-Pressestelle

E: f1media@f1.com (mailto:f1media@f1.com)

T: @f1media

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6c5ee49-6d9a-491b-887e-

a7ee84881529

Â°