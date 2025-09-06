|
06.09.2025 19:32:38
GNW-News: iFLYTEK bringt bahnbrechendes AINOTE Air 2 E-Ink-Tablet mit KI-Unterstützung in ganz Europa auf den Markt und revolutioniert damit die Produktivität
^FRANKFURT, Deutschland, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK, ein weltweit
führender Anbieter von KI- und Sprachtechnologielösungen, hat heute die
Markteinführung seines lang erwarteten AINOTE Air 2 in Europa bekanntgegeben.
Dieses revolutionäre E-Ink-Tablet mit KI-Unterstützung wird die Produktivität
von Fachleuten und Studierenden verändern, wenn es am 5. September 2025 im
Rahmen einer gemeinsamen Marketing- und Vertriebspartnerschaft mit dem
führenden Online-Händler Joybuy auf den Markt kommt.
Definition neuer Grenzen für das Erstellen von Notizen
Das AINOTE Air 2 geht weit über herkömmliche Notizbücher hinaus und ist ein All-
in-One-Produktivitätswunder. Es integriert nahtlos Sprachaufzeichnung, einen
fortschrittlichen KI-Meeting-Assistenten, Aufgabenverwaltung und ein
überragendes Schreibgefühl und verändert damit grundlegend, wie Nutzerinnen und
Nutzer ihre Ideen festhalten, organisieren und mit ihnen interagieren. Das Gerät
wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und bietet nun eine
vollständige Systemlokalisierung für Englisch, Deutsch und Spanisch,
einschließlich Menüs, Einstellungen, Transkription und Übersetzung.
?iFLYTEK hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe modernster KI reale
Herausforderungen zu lösen und die menschliche Kommunikation zu verbessern", so
der Marketing Director von iFLYTEK AINOTE.?Das AINOTE Air 2 ist ein Beispiel
für unsere Mission, Technologie sinnvoll in den Alltag zu integrieren und
greifbare Vorteile zu bieten, die die Produktivität neu definieren. Wir freuen
uns sehr über die Partnerschaft mit Joybuy, um diese Innovation direkt den
europäischen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen."
Wichtige Funktionen, die die Revolution vorantreiben:
Nahtlose, hochpräzise Speech-to-Text-Umwandlung in 15 Sprachen: Erleben Sie
Echtzeit-Transkription mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Ideal für
mehrsprachige Meetings und globale Zusammenarbeit, mit Unterstützung für
Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Ungarisch und 9 weitere
wichtige Sprachen.
KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen: Konzentrieren Sie sich auf die
Besprechung, nicht auf hektisches Notieren. Der KI-Assistent erstellt
automatisch prägnante Zusammenfassungen, erfasst wichtige Erkenntnisse und To-
dos und unterscheidet dabei intelligent zwischen den Sprechern.
Authentisches Schreibgefühl wie auf Papier: Entfesseln Sie Ihre Kreativität und
Produktivität auf dem großzügigen 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Bildschirm. Das natürliche
Schreibgefühl ahmt das Schreiben auf Papier nach, reduziert die Belastung der
Augen und fördert den Ideenfluss.
Europäische Lokalisierung: Vollständige Unterstützung der Systemschnittstelle
für Englisch, Deutsch und Spanisch, wodurch eine intuitive Navigation und
Bedienung für Nutzerinnen und Nutzer in den wichtigsten europäischen Märkten
gewährleistet ist.
Entwickelt für Spitzenleistung:
Professionelle Effizienz: Das AINOTE Air 2 ist das ultimative Werkzeug für
multinationale Führungskräfte, Berater und Manager. Es optimiert die
Aufzeichnung und Organisation komplexer, mehrsprachiger Informationen und macht
Meetings und die Erfassung von Wissen deutlich effizienter.
Akademische Exzellenz: Studierende und Lehrende werden es als unverzichtbar
empfinden, um Vorlesungen zu erfassen, Klassendiskussionen aufzuzeichnen und
Forschungsnotizen mit beispielloser Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu
strukturieren, was das Lernen und den akademischen Arbeitsablauf beschleunigt.
Produktlink: https://www.joybuy.com/dp/10295039
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4dde870e-c19f-
4b86-9320-8c999e61ef43
iFLYTEK
Jeffrey Shen
ybshen4@iflytek.comÂ°
