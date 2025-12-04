GNW-News: Jitterbit sichert sich zum dritten Mal in Folge den ersten Platz im G2 Enterprise Implementation Index für iPaaS

^* Drittes Quartal in Folge die Nummer 1 bei der Enterprise Implementierung für

iPaaS

* ROI von 6,86 Monaten ist 2,5-mal schneller als der Branchendurchschnitt

* Time-to-go-live ist mit 1,74 Monaten schneller als die Hälfte des

Kategoriedurchschnitts

* Führend bei der Benutzerakzeptanz mit 73 %, im Vergleich zum

Kategoriedurchschnitt von 54 %

* Mit 37 Auszeichnungen in den Kategorien iPaaS, APIM und Automatisierung

ausgezeichnet

ALAMEDA, Kalifornien, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit

(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c

ampaign=G2+Winter+2026+Reports), ein weltweit führendes Unternehmen in der

Beschleunigung von Geschäftstransformation für Unternehmenssysteme, gab heute

bekannt, dass es erneut die Nummer 1 im G2 Enterprise Implementation Index für

iPaaS, Winter 2026 (https://www.g2.com/reports/enterprise-implementation-index-

for-ipaas-winter-

2026.embed?featured=jitterbit&secure%5Bgated_consumer%5D=d51f8221-07e5-492c-

a04c-

cc3af6c992c2&secure%5Btoken%5D=2162366c29c9d21434b9b8776eb55da659e9ab8bc8ffd3c33

bd470174ae3b9c0&utm_campaign=gate-2174465), ist.

Dieser bedeutende Erfolg markiert das dritte Quartal in Folge, in dem sich

Jitterbit den Spitzenplatz in diesem hart umkämpften Index gesichert hat. Dies

unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Integrationslösungen für

Unternehmen zu liefern, die weltweit einen unvergleichlichen ROI und eine

schnelle Wertschöpfung für die Kunden bieten.

?Drei Quartale konsequenter Anerkennung als Anbieter Nummer 1 im G2 Enterprise

Implementation Index für iPaaS sind eine starke Aussage über den erkennbaren

Mehrwert, den unsere Kunden erhalten", sagte Bill Conner, President und CEO von

Jitterbit.?Dies ist kein einmaliger Sieg; es ist der Beweis, dass Jitterbit

Harmony die zuverlässigste, am einfachsten einzuführende und am schnellsten

einzuführende Plattform für Unternehmensintegration und -automatisierung ist.

Unsere Ergebnisse im Index zeigen genau, warum Jitterbit Unternehmen dabei

hilft, messbare Resultate schneller als der Branchendurchschnitt zu erzielen".

Jitterbit iPaaS

(https://www.jitterbit.com/de/product/ipaas/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium

=Referral&utm_campaign=G2+Winter+2026+Reports) wurde auch mit dem Best Estimated

ROI-Abzeichen im Enterprise Results Index für iPaaS ausgezeichnet, was seine

Fähigkeit unter Beweis stellt, Unternehmen dabei zu helfen, messbare

Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen.

Jitterbit erreicht iPaaS-?Three-Peat" mit unübertroffenen

Implementierungsstatistiken

Die Rankings im Winter 2026 Enterprise Implementation Index für iPaaS werden

durch den Gesamt-Implementierungswert (Implementation Score) des Anbieters

bestimmt. Dieser basiert auf authentischen Kundenrezensionen, die

Schlüsselfaktoren wie einfache Einrichtung (Ease of Setup), Benutzerakzeptanz

(User Adoption) und Amortisationszeit (Speed to Value) bewerten.

Zum dritten Mal in Folge übertraf Jitterbit den Kategorien Durchschnitt in jeder

wichtigen Implementierungskennzahl deutlich:

* Implementierungswert (Implementation Score): 80 % (gegenüber 70 %

Kategoriedurchschnitt)

* Einfache Einrichtung (Ease of Setup): 93 % (gegenüber 86 %

Kategoriedurchschnitt)

* Durchschnittliche Benutzerakzeptanz (Average User Adoption): 73 % (gegenüber

54 % Kategoriedurchschnitt)

* Durchschnittliche Monate bis zum Go-Live (Average Months to Go Live): 1,74

(gegenüber 3,5 Kategoriedurchschnitt). Dies ist schneller als die Hälfte des

Kategoriedurchschnitts.

* Geschätzter ROI (Estimated ROI): 6,86 Monate (gegenüber 15,6 Monaten im

Durchschnitt). Dies ist 2,5-mal schneller als der Branchendurchschnitt.

Die Implementierungserfahrung spiegelt die Designphilosophie von Jitterbit wider

und wird durch G2-Bewertungen von verifizierten Nutzern unterstützt. Ein Kunde

erklärte:?Die Jitterbit-Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich und

ermöglicht dennoch die Konfiguration komplexer Integrationen".

Jitterbit Harmony erhält 37 Auszeichnungen in den G2-Berichten Winter 2026

Zusätzlich zur Sicherung des ersten Platzes für die Enterprise-Implementierung

in iPaaS erhielt die einheitliche, mit KI angereicherte Low-Code-Plattform

Harmony von Jitterbit eine Gesamtzahl von 37 Auszeichnungen in verschiedenen

Winter 2026 Grid- und Index-Berichten weltweit, darunter:

* 12 Leader Badges in den Kategorien iPaaS, API Management (APIM), Electronic

Data Interchange (EDI) und Workplace Innovation

* 16 Higher Performer Badges in den Kategorien iPaaS, APIM, App Development,

Workplace Innovation, Low-Code und No-Code Development

* 3 Badges für iPaaS - Best Estimated ROI, Most Implementable und Fastest

Implementation

* 3 Badges für Low-Code Development - Best Estimated ROI, Fastest

Implementation und Easiest Setup

* 2 Badges für EDI - Best Estimated ROI und Highest User Adoption

* 1 Badge für APIM - Best Estimated ROI

?Unsere Kunden bestätigen ständig die Zuverlässigkeit und Effizienz unserer

Plattform", sagte Manoj Chaudhary, Chief Technology Officer von Jitterbit.

?Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung von Technologie, die die Produktivität

steigert, Integrationsprozesse optimiert und konstant Höchstleistung für das

Unternehmen liefert".

Die hohen Bewertungen von Kunden unterstreichen die Werte der Plattform.

Benutzer beschreiben Jitterbit als?zuverlässig, effizient und erheblich

produktivitätssteigernd - ein hervorragendes Werkzeug für jedes Unternehmen, das

seine Integrationsprozesse optimieren möchte".

Das Engagement von Jitterbit für den Kundenerfolg wird durch das Support-Team

hervorgehoben:?[Jitterbit Support ist] immer reaktionsschnell, proaktiv bei der

Erkennung potenzieller Probleme und liefert schnell maßgeschneiderte Lösungen,

die uns voranbringen".

Um mehr über Jitterbit Harmony zu erfahren, besuchen Sie jitterbit.com/harmony

(https://www.jitterbit.com/de/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refer

ral&utm_campaign=G2+Winter+2026+Reports).

Über Jitterbit

Für Unternehmen, die bereit für Modernisierung und Innovation sind, bietet

Jitterbit eine einheitliche, KI gestützte Low-Code-Plattform für Integration,

Orchestrierung, Automatisierung und App-Entwicklung. Diese beschleunigt die

Geschäftstransformation, steigert die Produktivität und hebt Potenziale. Die

Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und

EDI, macht Abläufe zukunftssicher, vereinfacht die Komplexität und fördert

Innovationen für Organisationen weltweit. Erfahren Sie mehr unter

www.jitterbit.com

(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c

ampaign=G2+Winter+2026+Reports) und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienkontakt:

Geoff Blaine

Jitterbit

E-Mail: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)

Â°