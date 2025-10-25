|
25.10.2025 04:21:38
GNW-News: John Langdon Down Foundation gewinnt F1® Allwyn Global Community Award beim Grand Prix von Mexiko
^* In Mexiko-Stadt ansässige Initiative erhält 100.000-Euro-Spende von Allwyn
zur Unterstützung ihrer Mission zur Entfaltung des vollen Potenzials von
Kindern mit Down-Syndrom
MEXIKO-STADT, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das multinationale Lotterie- und
Unterhaltungsunternehmen Allwyn und die Formula 1 haben die John Langdon Down
Foundation als Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award in Mexiko und
Empfänger von 100.000 EUR (umgerechnet über 2,1 Millionen mexikanische Pesos)
bekannt gegeben. Die Spende von Allwyn soll die wertvolle Arbeit der Stiftung in
der lokalen Gemeinschaft fördern. Sie fließt in ihr integriertes Betreuungs- und
Bildungsprogramm, das Kinder mit Down-Syndrom und ihre Familien unterstützt.
(Prof. Sylvia Garcia Escamilla, Präsidentin der John Langdon Down Foundation,
wurde auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez vor dem Grand Prix von Mexiko mit dem
F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet.)
Die John Langdon Down Foundation mit Sitz in Mexiko-Stadt - Austragungsort des
FORMULA 1® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 vom 24. bis
26. Oktober 2025 - ist eine wegweisende Institution, die sich für die Förderung
der Menschenrechte, der Würde und des Potenzials von Menschen mit Down-Syndrom
jeden Alters einsetzt. Die Stiftung hat erkannt, dass Kinder mit Down-Syndrom in
Mexiko nicht immer die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lebensweg
haben - ihre Bedürfnisse in Bezug auf Bildung, Gesundheit und Entwicklung werden
meist getrennt voneinander betrachtet, was ihre Chancen auf Lernen und
Selbstständigkeit einschränken kann.
Die erfolgreiche Initiative der Stiftung zielt darauf ab, diese Lücke mit der
Spende von Allwyn zu schließen. In den nächsten 12 Monaten wird sie 89 Kinder im
Alter von 6 bis 18 Jahren mit Down-Syndrom dabei unterstützen, ihr Potenzial zu
entfalten, und schätzungsweise 445 Familienmitglieder (einschließlich Eltern und
Betreuer) durch Schulungen und Unterstützung stärken. Langfristig soll diesen
Kindern durch bessere Bildung, Beschäftigungsmöglichkeiten und soziale Inklusion
mehr Unabhängigkeit ermöglicht werden. Letztendlich soll das Projekt
gesellschaftlich wirken, indem es die Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom
sichtbar macht, Stereotype abbaut, Sichtweisen verändert und zu einer offeneren
Gesellschaft beiträgt.
Die F1 ist seit mehreren Jahren ein wichtiger Unterstützer der Arbeit der
Stiftung. Im Jahr 2022 erwarb sie Kunstwerke und Rahmen, die von Menschen mit
Down-Syndrom individuell gestaltet wurden. Vor Kurzem eröffnete sie ihren
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an inklusiven Spielen und Aktivitäten
auf der Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez teilzunehmen. Beispielsweise
konnten sie Rennfahrerinnen und -fahrer treffen und ihre Fähigkeiten in
Rennsimulatoren testen.
Der F1® Allwyn Global Community Award, der in diesem Jahr im Rahmen der
mehrjährigen Partnerschaft zwischen der F1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde,
spiegelt das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben
und den Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben.
Während der Saison 2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen mit Bezug zur
F1, die in ihren Ländern einen positiven Einfluss haben - beispielsweise in den
Bereichen Bildung, Kultur, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit -, von einer Jury
ausgewählt und erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn.
Der endgültige Gewinner oder die endgültige Gewinnerin dieser Saison wird beim
FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 (20.-22. November 2025) mit dem
F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet.
Allwyn hat sich zum Ziel gesetzt, den Award in der Saison 2026 auf weitere
Rennen auszuweiten und damit Projekte zu würdigen, die etwas bewegen.
Andria Vidler, CEO von Allwyn UK und Jurymitglied des F1® Allwyn Global
Community Award, erklärt:?Als lotteriegeführtes Unterhaltungsunternehmen steht
das Engagement für die Gemeinschaft im Mittelpunkt unseres Handelns. Es war uns
eine Ehre, durch die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1 in diesem Jahr
herausragende Projekte vorzustellen und weiter zu unterstützen. Die John Langdon
Down Foundation ist ein Beispiel für eine echte Community-Initiative, die nicht
nur positive Veränderungen für ihre direkten Begünstigten und deren
Unterstützungssystem ermöglicht, sondern auch von Natur aus inklusiv ist und
einen grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung einer marginalisierten Gruppe
bewirkt."
Ellen Jones, Leiterin ESG bei der Formula 1, bemerkt:?Die inspirierende Arbeit
der John Langdon Down Foundation steht in Einklang mit den Kernbereichen, die
wir mit diesem Preis würdigen - insbesondere mit ihren Bemühungen, die
Selbstbestimmung, Bildung und das Wohlbefinden von Kindern mit Down-Syndrom zu
verbessern. Diese herausragende Initiative baut systemische Barrieren ab und
hilft diesen Kindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir freuen uns, ihre
Mission ins Rampenlicht zu rücken und einen konkreten Beitrag zu leisten, um
eine solidarischere und inklusivere Gesellschaft zu fördern."
Die Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community Award, Prof. Sylvia Garcia
Escamilla, Präsidentin der John Langdon Down Foundation, erklärt:?Unser Ziel
ist es, sicherzustellen, dass jeder Mensch mit Down-Syndrom vollständig in die
Gesellschaft eingebunden ist, und der Gewinn des F1® Allwyn Global Community
Award bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher. Die größte systemische Lücke
in Mexiko ist die fragmentierte Betreuung, durch die das Potenzial von Kindern
mit Down-Syndrom nicht ausgeschöpft wird. Diese großzügige Spende von Allwyn
ermöglicht es uns, ein Programm umzusetzen, das ein integriertes
Unterstützungssystem bietet, das Entwicklung fördert, Barrieren abbaut und mehr
Inklusion ermöglicht - über Mexiko hinaus. Wir danken der Formula 1 und Allwyn
dafür, dass sie die Bedeutung unserer Stiftung für diese Gemeinschaft anerkannt
haben."
Hinweise an die Redaktion
Über Allwyn
Allwyn ist ein multinationales Unterhaltungsspieleunternehmen mit Schwerpunkt
auf Lotterien, das in Europa und Nordamerika eine führende Marktposition
einnimmt und über vertrauenswürdige Marken verfügt. Das Unternehmen hat es sich
zum Ziel gesetzt, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf
Innovation, Technologie und die Sicherheit der Spielerinnen und Spieler
konzentriert und einen größeren Teil seiner Einnahmen aus einem wachsenden
Portfolio an Freizeit-Gaming-Angeboten wohltätigen Zwecken zukommen lässt.
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein Schritt zur Steigerung
der weltweiten Bekanntheit von Allwyn, mit 24 Rennen rund um den Globus,
750 Millionen Fans und 96 Millionen Followerinnen und Followern in den sozialen
Medien sowie einer Reichweite über Rundfunkkanäle und Unterhaltungsmedien.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke mit
Einfluss auf die Gemeinschaft weltweit stärken und die globalen Wachstumspläne
des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft weltweit zu leisten. Da sich sowohl Allwyn als auch die Formula 1®
gleichermaßen für die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften engagieren,
bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende
internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um jene zu würdigen, die
positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf
globaler Ebene zu teilen.
Über die Formula 1(®)
Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die renommierteste
Motorsportserie sowie die beliebteste jährliche Sportserie der Welt. Die Formula
One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und besitzt die
exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship(TM). Die
Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ:
FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK), die zum Tracking Stock der Formula One Group
gehört. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und verwandte Marken sind Markenzeichen
der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte
vorbehalten.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d32bbb-a8f8-
47ab-94e4-62d5bb1bf8ff
Medienanfragen pr@allwyn.com
Pressekontakte
Formula 1-Pressestelle
E: f1media@f1.com
T: @f1mediaÂ°
