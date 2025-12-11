GNW-News: Kraken Robotics und TKMS ATLAS UK präsentieren das KATFISH-USV-Start- und Bergungssystem auf einem im Einsatz befindlichen ARCIMS-USV der britische...

Kraken Robotics Aktie
^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken
Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt
die erfolgreiche Demonstration seines KATFISH Unmanned Surface Vessel Launch and
Recovery System (USV-LARS) vom 11 Meter langen ARCIMS USV von TKMS ATLAS UK
(ATLAS UK) bekannt. Die Systeme bieten ein umfassendes autonomes
Vermessungspaket für maritime Sicherheitsmissionen, einschließlich
Minenabwehrmaßnahmen und Inspektionen kritischer Unterwasserinfrastrukturen.
ARCIMS und KATFISH USV-LARS bieten gemeinsam das branchenweit erste aus der Luft
einsetzbare, autonome Schlepp-SAS-Vermessungssystem mit einer Tauchtiefe von
300 Metern an.
?Angesichts der zunehmenden Verbreitung unbemannter Systeme im
Verteidigungsbereich benötigen Seestreitkräfte die beste verfügbare Technologie,
um die nationale Sicherheit zu gewährleisten", erklärt Greg Reid, Präsident und
CEO von Kraken Robotics.?Dank seiner Fähigkeit, KATFISH sicher und autonom von
USVs aus zu starten und wieder einzuholen, ermöglicht unser USV-LARS kleinen
Marineplattformen die Erfassung der hochauflösenden Daten des Synthetic Aperture
Sonar (SAS) von KATFISH, wodurch ihre Fähigkeiten erheblich erweitert werden und
sie als Kraftverstärker fungieren."
Die Grundfläche des LARS wurde so konzipiert, dass sie zur gemeinsamen Deck-
Schnittstelle ARCIMS von ATLAS UK passt, was eine schnelle Umrüstung und
nahtlose Integration in die Plattform ermöglicht. Die Tests wurden erfolgreich
bis zur Seegangsklasse drei durchgeführt und bestätigten die Robustheit und
Betriebsbereitschaft des Systems.
Diese gemeinsame Integration stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der
Bereitstellung agiler, modularer und kosteneffizienter Minenabwehrfähigkeiten
für moderne Marineoperationen dar. Durch die Kombination des bewährten USV von
ARCIMS mit dem hochmodernen Schleppsonar mit synthetischer Apertur und dem
Bergungssystem von Kraken können Marinen fortschrittliche Technologien schneller
und effizienter einsetzen und so die maritime Sicherheit in zunehmend komplexen
Umgebungen stärken.
Das System wurde am 18. und 19. November vor der Küste von Portland,
Großbritannien, für die NATO-Marinen vorgeführt. Die Teilnehmer konnten
beobachten, wie das ARCIMS USV autonom navigierte und Missionen mit dem KATFISH-
Schleppsystem plante, um hochauflösende SAS- und bathymetrische Vermessungen in
sehr flachem Wasser durchzuführen. Die Daten wurden über Satellitenkommunikation
live an die Kommandozentrale an Land übertragen, was den Bedienern eine
Klassifizierung der Kontakte in Echtzeit ermöglichte.
Wesley Galliver, Leiter der Abteilung Surface Ship Systems bei TKMS ATLAS UK,
erklärte:?Diese Leistung verdeutlicht, was erreicht werden kann, wenn
Innovation und Zusammenarbeit Hand in Hand gehen. Die Integration von ARCIMS mit
KATFISH und LARS innerhalb eines derart komprimierten Zeitrahmens setzt neue
Maßstäbe für die Bereitstellung operativer Fähigkeiten für unsere Kunden. Ich
bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden und stolz auf das, was die gemeinsamen
Teams erreicht haben."
Der KATFISH von Kraken erfasst hochauflösende Sonardaten mit synthetischer
Apertur in einer Tiefe von 300 Metern und einer Reichweite von bis zu 200 Metern
pro Seite. Die Daten werden in Echtzeit mit einer Auflösung von 3 cm x 3 cm
übertragen. Das KATFISH USV-LARS von Kraken wurde speziell für kleine Schiffe
entwickelt und besteht vollständig aus Titan, um eine geringe magnetische
Signatur und ein geringes Gewicht zu gewährleisten.
KATFISH und USV-LARS wurden zügig auf dem ARCIMS mobilisiert, wobei die
Integration, die Tests und die Demonstration innerhalb von nur zwei Wochen
durchgeführt wurden.
Abbildung 1: Das KATFISH- und USV-LARS-System von
Kraken, integriert in das 11 Meter lange ARCIMS-USV von TKMS ATLAS UK.
Abbildung 2: Einsatz des KATFISH von Kraken durch das USV-LARS-System
Abbildung 3: KATFISH von Kraken hat während der Demonstration SAS-Bilder des
norwegischen Dampfschiffwracks Frogner aufgenommen.
ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.
Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die
Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme.
Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die
Herausforderungen in unseren Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und
nachhaltig.
Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten
die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur
Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären
drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte
Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.
Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in
Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über
30 Ländern weltweit.
ÜBER TKMS ATLAS UK
TKMS ATLAS UK (ATLAS UK) liefert innovative Unterwassersysteme für die Royal
Navy (RN). ATLAS UK hat seinen Hauptsitz in Winfrith in Dorset und hat in
einzigartige interne Test- und Integrationsanlagen investiert, um sein Wachstum
bei der Belieferung des britischen und globalen Marktes mit U-Boot- und
Schiffssystemen, darunter Sonar, autonome Systeme, elektrische Antriebe für
Schiffe und Minenabwehrsysteme, zu unterstützen. ATLAS UK verfügt über einen
Zugang zum Wasser im Hafen von Portland, der ATLAS UK und seinen Partnern
hervorragende Einrichtungen für die Erprobung von Systemen auf See bietet. ATLAS
UK ist ein führendes innovatives Unternehmen für maritime Systeme, das in allen
Phasen des Beschaffungs- und Entwicklungszyklus tätig ist, vom Konzept bis zum
Support während des Betriebs.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete
Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter?können",
?würden",?könnten",?werden",?beabsichtigen",?planen",?vorwegnehmen",
?glauben",?suchen",?vorschlagen",?schätzen",?erwarten" und ähnliche
Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen
kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene
Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum,
Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie
Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen
zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die
aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider,
die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten
Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer
Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren,
die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind.
Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese
Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den
zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen,
können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung
beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung
einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur
für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht
und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu
aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten
Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulierungsdienstleister (wie
dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung, und der OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder
genehmigt noch abgelehnt.
Â°
