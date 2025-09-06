06.09.2025 12:18:38

GNW-News: Lygos Clinic führt VIP-All-inclusive-Pakete für internationalen Zahntourismus ein

^ISTANBUL, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Lygos Clinic, ein führendes

zahnmedizinisches Zentrum in Istanbul, hat offiziell ihre neuen VIP-All-

inclusive-Pakete für Zahntourismus eingeführt, die auf die weltweit steigende

Nachfrage nach hochwertiger und zugleich erschwinglicher ästhetischer

Zahnmedizin zugeschnitten sind. Dieser strategische Schritt verbessert nicht nur

das Erlebnis für internationale Patientinnen und Patienten, sondern stärkt auch

die Position der Türkei als weltweit führendes Reiseziel für Zahnbehandlungen

(https://lygosclinic.com/).

Türkei: ein globales Zentrum für Zahntourismus

Die Türkei dominiert weiterhin den globalen Gesundheitstourismus. Allein im Jahr

2024 begrüßte das Land über 1,2 Millionen Gesundheitstouristinnen und

-touristen, wobei die Zahlen jedes Jahr stetig steigen. Laut dem Global Wellness

Institute wächst der türkische Gesundheitstourismussektor jährlich um 10-15 %

angetrieben durch seine einzigartige Mischung aus hochwertiger Versorgung,

modernster Technologie und kostengünstigen Behandlungen, die oft 50-70 %

günstiger sind als in westlichen Ländern.

Das Erlebnis in der Lygos Clinic: Innovation trifft auf Eleganz

Die Lygos Clinic ist bekannt für ihre Expertise bei Hollywood-Smile

(https://lygosclinic.com/hollywood-smile)-Transformationen,

Implantatbehandlungen (https://lygosclinic.com/implant-treatments) und Laminat-

Veneer (https://lygosclinic.com/laminate-veneer)-Anwendungen. Die neu

eingeführten VIP-Pakete bieten ein nahtloses Rundumerlebnis, das

fortschrittliche Zahnästhetik (https://www.instagram.com/lygosclinic) mit

luxuriöser Gastfreundschaft verbindet.

Zu den Highlights gehören:

* Digital Smile Design (DSD): Patientinnen und Patienten können vor

Behandlungsbeginn anhand von 3D-Simulationen ihr zukünftiges Lächeln vorab

betrachten.

* Präzision am selben Tag: Die CAD/CAM-Technologie ermöglicht die Herstellung

von Kronen und Veneers am selben Tag, wodurch Wartezeiten minimiert werden.

* Expertenteam: Unter der Leitung von Dr. Betül Türkhan liefert das Team für

ästhetische Zahnmedizin der Klinik natürliche, lang anhaltende Ergebnisse,

die auf jede Patientin und jeden Patienten individuell zugeschnitten sind.

?Unsere internationalen Patientinnen und Patienten wünschen sich nicht nur ein

neues Lächeln, sondern auch Selbstvertrauen, Komfort und Sicherheit", so Sinan

Özer, Gründer der Lygos Clinic.?Mit unseren VIP-Paketen erhalten sie eine

erstklassige Betreuung und können gleichzeitig die Schönheit und Kultur

Istanbuls genießen."

Inhalte des VIP-All-inclusive-Pakets

Jedes Paket ist auf Transparenz und Komfort ausgelegt und umfasst:

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Leistung |Beschreibung |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Luxuriöser Transfer und Aufenthalt |Private Transfers zwischen Flughafen, |

| |Hotel und Klinik sowie Unterbringung in|

| |4- oder 5-Sterne-Hotels |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Mehrsprachiger Concierge |Koordinatoren*innen für die |

| |Patientenbetreuung, rund um die Uhr |

| |verfügbar, mit fließenden |

| |Sprachkenntnissen in Englisch, Deutsch,|

| |Arabisch, Niederländisch, Französisch |

| |und Spanisch. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Umfassende Nachsorge |Online-Konsultationen nach der |

| |Behandlung und langfristige Betreuung |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Private Istanbul-Touren |Exklusive Stadtrundfahrten, |

| |einschließlich Bosporus, historischer |

| |Halbinsel, Gourmetküche und |

| |Einkaufserlebnissen. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Komplettpaket für Patientinnen und |Ein vollständiger Reiseplan von A bis |

|Patienten |Z, der Flüge, Hotelaufenthalte, |

| |Behandlungen und Transfers umfasst. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

|Persönliche Gesundheitsberatung |Eine feste Ansprechperson, die Sie |

| |während der gesamten Behandlung |

| |begleitet und alle Ihre Fragen |

| |beantwortet. |

+--------------------------------------+---------------------------------------+

Mehr als nur Zahnmedizin: Entdecken Sie Istanbul

Die Patientinnen und Patienten erhalten mehr als nur ein neues Lächeln - sie

erleben die Magie Istanbuls. Von historischen Sehenswürdigkeiten bis hin zu

einer lebendigen Küche bietet die Stadt eine reiche kulturelle Kulisse, die ihre

Gesundheitsreise bereichert.

Buchen Sie noch heute Ihr kostenloses Beratungsgespräch

Die Lygos Clinic lädt internationale Patientinnen und Patienten ein, ihre VIP-

Pakete zu entdecken und ihre Reise zu einem selbstbewussten, strahlenden Lächeln

zu beginnen.

Website: www.lygosclinic.com

E-Mail: info@lygosclinic.com

Telefon: +90 (530) 768 61 91

Medienkontakt: Murat Sargaskar, International Media Relations

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/003ae853-abc9-4bc6-b9aa-

5c5c5ad1ee9d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6806ec21-

6c08-4033-96c1-7d2f0883b4dc

Â°

