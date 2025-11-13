|
GNW-News: MHRA genehmigt klinische Studie von BetaGlue Therapeutics für YntraDoseT bei nicht resezierbarem lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (uLA-PDAC)
^MAILAND, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (im
Folgenden?BetaGlue" oder?das Unternehmen") ist ein auf Onkologie
spezialisiertes Unternehmen, das eine innovative Radiotherapie-Lösung für die
gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt. Das Unternehmen gab heute
bekannt, dass die britische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel
und Medizinprodukte (MHRA) die Durchführung einer klinischen Studie zu
YntraDose(TM) bei Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem,
duktalem Pankreaskarzinom (LA-PDAC) genehmigt hat.
Bei der Studie handelt es sich um eine frühe Machbarkeitsuntersuchung zur
Bewertung der Sicherheit und Leistung von YntraDose(TM) bei Patient:innen mit nicht
resezierbarem, lokal fortgeschrittenem, duktalem Pankreaskarzinom. LA-PDAC
stellt nach wie vor ein bedeutendes gesundheitliches Problem dar, für das
ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Die Inzidenz dieser Erkrankung steigt
seit den späten 1990er Jahren jährlich um etwa ein Prozent und wird
voraussichtlich bis 2030 die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache sein.
?Die MHRA-Genehmigung ist ein entscheidender Meilenstein in der klinischen
Entwicklung von YntraDose(TM) und bringt uns unserem Ziel, innovative Therapien in
der Onkologie voranzubringen, einen großen Schritt näher", so Alexis Peyroles,
CEO von BetaGlue Therapeutics.?Mit dieser Genehmigung können wir im ersten
Quartal 2026 unsere erste klinische Studie im Vereinigten Königreich starten.
Das ist ein bedeutender Schritt, um Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal
fortgeschrittenem Pankreaskarzinom, einer der aggressivsten und tödlichsten
Krebsarten, eine neue Behandlungsmöglichkeit zu bieten. Wir sind stolz auf das
Engagement unseres Teams und unseres Clinical Advisory Boards und danken den
Zulassungsbehörden für die konstruktive Zusammenarbeit."
Über BetaGlue Therapeutics
BetaGlue(®) Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen
Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für
die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt.
YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC)
evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.
Über YntraDose
YntraDose ist ein Verfahren der lokoregionalen Therapie (LRT), mit dem nicht
resezierbare solide Tumoren durch perkutan applizierte Radioablation behandelt
werden können. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte
Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert.
Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer
im Tumor gewährleistet.
Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com
(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier
(https://www.linkedin.com/company/82990266)
