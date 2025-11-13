13.11.2025 14:09:38

GNW-News: MHRA genehmigt klinische Studie von BetaGlue Therapeutics für YntraDoseT bei nicht resezierbarem lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (uLA-PDAC)

^MAILAND, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (im

Folgenden?BetaGlue" oder?das Unternehmen") ist ein auf Onkologie

spezialisiertes Unternehmen, das eine innovative Radiotherapie-Lösung für die

gezielte Behandlung solider Tumoren entwickelt. Das Unternehmen gab heute

bekannt, dass die britische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel

und Medizinprodukte (MHRA) die Durchführung einer klinischen Studie zu

YntraDose(TM) bei Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal fortgeschrittenem,

duktalem Pankreaskarzinom (LA-PDAC) genehmigt hat.

Bei der Studie handelt es sich um eine frühe Machbarkeitsuntersuchung zur

Bewertung der Sicherheit und Leistung von YntraDose(TM) bei Patient:innen mit nicht

resezierbarem, lokal fortgeschrittenem, duktalem Pankreaskarzinom. LA-PDAC

stellt nach wie vor ein bedeutendes gesundheitliches Problem dar, für das

ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Die Inzidenz dieser Erkrankung steigt

seit den späten 1990er Jahren jährlich um etwa ein Prozent und wird

voraussichtlich bis 2030 die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache sein.

?Die MHRA-Genehmigung ist ein entscheidender Meilenstein in der klinischen

Entwicklung von YntraDose(TM) und bringt uns unserem Ziel, innovative Therapien in

der Onkologie voranzubringen, einen großen Schritt näher", so Alexis Peyroles,

CEO von BetaGlue Therapeutics.?Mit dieser Genehmigung können wir im ersten

Quartal 2026 unsere erste klinische Studie im Vereinigten Königreich starten.

Das ist ein bedeutender Schritt, um Patient:innen mit nicht resezierbarem, lokal

fortgeschrittenem Pankreaskarzinom, einer der aggressivsten und tödlichsten

Krebsarten, eine neue Behandlungsmöglichkeit zu bieten. Wir sind stolz auf das

Engagement unseres Teams und unseres Clinical Advisory Boards und danken den

Zulassungsbehörden für die konstruktive Zusammenarbeit."

Über BetaGlue Therapeutics

BetaGlue(®) Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen

Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für

die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt.

YntraDose® wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC)

evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.

Über YntraDose

YntraDose ist ein Verfahren der lokoregionalen Therapie (LRT), mit dem nicht

resezierbare solide Tumoren durch perkutan applizierte Radioablation behandelt

werden können. Bei dieser neuartigen Technologie wird eine gezielte

Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in den Tumor injiziert.

Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert, die ihre Verweildauer

im Tumor gewährleistet.

Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com

(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier

(https://www.linkedin.com/company/82990266)

Â°

Es ist ein Fehler aufgetreten!

