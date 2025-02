GNW-News: Mohawk Industries legt Ergebnisse für das vierte Quartal vor

^CALHOUN, Georgia, Feb. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) gab heute für das vierte Quartal 2024 einen Nettogewinn von 93

Millionen US-Dollar und einen Gewinn je Aktie (?EPS") von 1,48 US-Dollar

bekannt; der bereinigte Nettogewinn betrug 123 Millionen US-Dollar und der

bereinigte EPS 1,95 US-Dollar. Der Nettoumsatz im vierten Quartal 2024 betrug

2,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,0 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Auf bereinigter Basis entspricht dies einem Rückgang von 1,0 %. Im

vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,6

Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn von 140 Millionen US-Dollar und einen

Gewinn pro Aktie von 2,18 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn betrug 125

Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie 1,96 US-Dollar.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beliefen sich der Nettogewinn und der

Gewinn pro Aktie auf 518 Millionen US-Dollar bzw. 8,14 US-Dollar; der bereinigte

Nettogewinn betrug 617 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie

9,70 US-Dollar. Der Nettoumsatz für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr betrug

10,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,7 % (berichtet) und 3,3 %

(bereinigt) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das am 31. Dezember 2023

endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 11,1

Milliarden US-Dollar, einen Nettoverlust von 440 Millionen US-Dollar und einen

Verlust pro Aktie von 6,90 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn betrug 587

Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie 9,19 US-Dollar. Der

Gewinn des Unternehmens im Vorjahr wurde durch nicht zahlungswirksame

Wertminderungen in Höhe von 878 Millionen US-Dollar beeinträchtigt.

Der Vorstandsvorsitzende und CEO Jeff Lorberbaum kommentierte das vierte Quartal

und das Gesamtjahr des Unternehmens wie folgt:?Unsere Ergebnisse im vierten

Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen, da Verkaufsaktionen,

Umstrukturierungsinitiativen und Produktivitätssteigerungen unserer Leistung

zugutekamen. Darüber hinaus beschränkten sich die negativen Auswirkungen der

Hurrikane in den USA auf den Umsatz auf etwa 10 Millionen US-Dollar. Während die

Nachfrage nach Wohnraum in unseren Märkten weiterhin schwach blieb, trugen

unsere Produkteinführungen im vergangenen Jahr und unsere Marketinginitiativen

weltweit zu unserer Umsatzentwicklung bei.

Die Bedingungen im vierten Quartal waren eine Fortsetzung der Bedingungen, mit

denen unsere Branche im gesamten letzten Jahr konfrontiert war. Die Verbraucher

hielten sich weiterhin mit größeren Anschaffungen zurück, und das

Verbrauchervertrauen wurde durch die kumulative Inflation, die wirtschaftliche

Unsicherheit und die geopolitischen Spannungen weiterhin beeinträchtigt. Im Jahr

2024 blieben die Hausverkäufe weltweit niedrig, die US-Hausbesitzer blieben

aufgrund niedriger Hypothekenzinsen in ihren Krediten und die Verkäufe

bestehender Häuser in den USA fielen auf ein 30-Jahres-Tief. Die Zentralbanken

in den USA, Europa und anderen Regionen senkten die Zinssätze im späteren

Verlauf des letzten Jahres, obwohl die Auswirkungen auf den Immobilienumsatz in

den meisten Regionen vernachlässigbar waren. Auch der Neubau von Häusern war

weltweit eingeschränkt, wobei sich höhere Hauskosten und Zinssätze auf den

Baubeginn auswirkten. Im Laufe des Jahres verlangsamten sich die Investitionen

im gewerblichen Sektor, blieben jedoch stärker als die Investitionen in den

Umbau von Wohngebäuden. Diese Faktoren führten zu einer geringeren

Marktnachfrage und einem verschärften Wettbewerb in der Branche um Absatzmengen.

Dies führte auch zu höheren nicht absorbierten Gemeinkosten und vorübergehenden

Stilllegungskosten, da wir die Produktion und den Lagerbestand verwalteten.

Angesichts dieser Bedingungen konzentrierten wir uns darauf, den Verkauf mit

innovativen neuen Produkten, Marketingaktionen und Werbeprogrammen anzukurbeln.

Im vergangenen Jahr haben wir bedeutende Umstrukturierungsmaßnahmen und

betriebliche Verbesserungen eingeleitet, die unsere Kosten senken und sich

langfristig positiv auf unsere Ergebnisse auswirken werden. Durch diese

Maßnahmen konnten wir trotz eines schwachen Marktes eine Steigerung des

bereinigten Gewinns pro Aktie um etwa 6 % im Gesamtjahr erzielen. Wir

erwirtschafteten einen freien Cashflow von 680 Millionen US-Dollar und kauften

1,3 Millionen Aktien für 161 Millionen US-Dollar zurück. Wir beendeten das Jahr

mit einer verfügbaren Liquidität von ca. 1,6 Milliarden US-Dollar und einem

Verschuldungsgrad von 1,1. Wir sind gut aufgestellt, um diesen Marktzyklus zu

bewältigen, Chancen für langfristiges profitables Wachstum zu nutzen und

gestärkt aus der Erholung der Immobilienmärkte hervorzugehen.

Im vierten Quartal stieg der Nettoumsatz unseres globalen Keramiksegments wie

berichtet um 1,5 % bzw. um 1,2 % auf bereinigter Basis im Vergleich zum Vorjahr.

Die Betriebsmarge des Segments betrug wie berichtet 3,4 % bzw. 5,3 % auf

bereinigter Basis. Die Betriebsmarge des Segments wurde durch ungünstige

Preisgestaltung und ungünstigen Produktmix geschmälert, was teilweise durch

Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurde. Wir haben viele Initiativen zur

Kostensenkung umgesetzt, darunter die Umgestaltung von Produkten, die

Verbesserung von Prozessen und die Rationalisierung kostenintensiver Abläufe. In

den USA nutzen wir unsere Keramik-Servicezentren, um den Umsatz mit

Auftragnehmern zu steigern und unsere Position bei Küchen- und Badhändlern im

ganzen Land zu stärken. In Europa treiben unser Spezifikationsteam, die

Ausstellungsräume für die A&D-Community und Premiumprodukte das kommerzielle

Umsatzwachstum voran, und wir steigern die Exportverkäufe außerhalb der Region.

Sowohl in Mexiko als auch in Brasilien hat die Integration unserer Akquisitionen

unser Produktangebot, unsere Vertriebsorganisationen und unsere Marktstrategien

verbessert, und unsere brasilianischen Exporte nehmen zu, während die lokale

Währung schwächelt.

Im vierten Quartal sank der Nettoumsatz unseres Segments?Bodenbeläge Rest der

Welt" im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % (wie berichtet) bzw. um 4,8 %

(bereinigt). Die operative Marge des Segments betrug 8,8 % (wie berichtet) bzw.

10,0 % auf bereinigter Basis. Die Betriebsmargen wurden durch

wettbewerbsorientierte Preise in der Branche und steigende Material- und

Arbeitskosten gedrückt, was teilweise durch Produktivitätssteigerungen und

niedrigere Energiekosten ausgeglichen wurde. Unsere Umstrukturierungsinitiativen

im Segment schreiten voran und verbessern unsere Kostenposition und

Produktivität, indem wir weniger effiziente Vermögenswerte rationalisieren,

unser Produktportfolio straffen und die Verwaltungskosten senken. Wir steigerten

den Umsatz und die Vielfalt unserer Premium-Laminat- und LVT-Kollektionen durch

verstärkte Werbung, die Verbraucher zu unseren Einzelhändlern lockte. Unsere

Paneelvolumen hielten sich, als wir aggressivere Werbemaßnahmen ergriffen, und

unsere differenzierteren Dekorplatten schnitten angesichts stärkerer Projekte im

Nichtwohnbereich besser ab. Unser Dämmstoffgeschäft verzeichnete eine schwache

Nachfrage und Margendruck durch verstärkten Wettbewerb und Materialkosten. Wir

kündigten Preiserhöhungen an, um diese höheren Inputkosten teilweise

auszugleichen. Wir investieren in unsere Geschäftsbereiche für Paneele und

Dämmstoffe, um ihre geografische Präsenz zu erweitern, und entwickeln neue

Produkte, um diese Märkte zu bedienen.

Im vierten Quartal stieg der Nettoumsatz unseres Segments?Bodenbeläge

Nordamerika" im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % bzw. sank auf bereinigter Basis

um 0,5 %. Die Betriebsmarge des Segments betrug wie berichtet 4,5 % bzw. 5,7 %

auf bereinigter Basis. Die Betriebsmargen des Segments wurden durch niedrigere

Preise und einen ungünstigeren Produktmix sowie höhere Inputkosten geschmälert,

was teilweise durch ein höheres Volumen, eine höhere Produktivität und

Kostensenkungsmaßnahmen ausgeglichen wurde. Im Laufe des Quartals haben wir

unsere LVT-Umstrukturierungsinitiativen abgeschlossen, die die Betriebsabläufe

verbessern und zu erheblichen Einsparungen führen werden. Wir konzentrierten uns

darauf, das Volumen über die Vertriebskanäle zu erhöhen, unsere Ausgaben für

Vertrieb und Verwaltung zu optimieren und die Beteiligung an den

Vertriebskanälen Baumärkte und Wohnungsbau zu erweitern. Unsere Verkäufe von

Hartbelägen stiegen in allen Kanälen aufgrund der zunehmenden Verbreitung

unserer Produkteinführungen für 2024. Wir glauben, dass unsere

Teppichkollektionen für Wohnräume Marktanteile gewonnen haben, wobei die

Verkäufe unserer PETPremier-Kollektionen und Modekategorien unsere Performance

anführen.

Unsere Branche befindet sich seit mehreren Jahren in einem zyklischen Abschwung,

und wir sind zuversichtlich, dass unsere Märkte zu ihrem historischen Niveau

zurückkehren werden, auch wenn der Wendepunkt noch nicht absehbar ist. Wir

erwarten im ersten Quartal eine anhaltende Schwäche in allen unseren Märkten

aufgrund der gestiegenen Zinssätze und der Schwäche im Wohnungsbau. Der

intensive Wettbewerb um Volumen wird weiterhin Druck auf unsere Preise ausüben,

obwohl unser Sortiment von unseren im letzten Jahr eingeführten differenzierten

Produkten, Premium-Kollektionen und unserem kommerziellen Angebot profitieren

sollte. Die gestiegenen Material- und Arbeitskosten werden unsere Margen im

Quartal schmälern, da wir die höheren Kosten nur teilweise an den Markt

weitergeben können. Unsere Unternehmen finden zusätzliche Möglichkeiten, um

Kosten zu senken und Prozesse zu verbessern, was dazu beitragen wird, die

Auswirkungen höherer Inputkosten zu verringern. Wir strukturieren unser

mexikanisches Keramikgeschäft um, um unsere Betriebsleistung zu verbessern,

wodurch wir jährlich etwa 20 Millionen US-Dollar einsparen werden. Unsere

kumulativen Umstrukturierungsmaßnahmen werden nach Abschluss im Jahr 2026 zu

jährlichen Einsparungen von etwa 285 Millionen US-Dollar führen. Unsere

Kapitalausgaben in diesem Jahr konzentrieren sich auf die Maximierung des

Umsatzes, die Verbesserung des Produktmixes und die Senkung der Kosten. Wie wir

in unserem 8-K-Bericht vom 24. Januar 2025 angedeutet haben, hat das Segment

?Bodenbeläge Nordamerika" ein neues Auftragsverwaltungssystem eingeführt, das

mehr Probleme als erwartet mit sich brachte. Die Umstellung hatte keine

Auswirkungen auf unsere Fertigungs- oder Finanzsysteme. Die meisten

Systemprozesse wurden korrigiert und unsere Lieferungen entsprechen derzeit

unseren Bestellraten. Unsere Rechnungsstellung hat sich verzögert, und wir sind

dabei, Versand- und Rechnungsfehler bei Kunden zu beheben, die hauptsächlich zu

Beginn der Umsetzung aufgetreten sind. Zum jetzigen Zeitpunkt schätzen wir, dass

die Auswirkungen der entgangenen Umsätze und außerordentlichen Kosten auf unser

Betriebsergebnis im ersten Quartal zwischen 25 und 30 Millionen US-Dollar liegen

werden. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um alle Probleme oder

Bedenken zu beheben. Wir gehen davon aus, dass die außerordentlichen Kosten nur

im ersten Quartal Auswirkungen haben werden. Es ist schwierig, die Auswirkungen

auf den Umsatz in zukünftigen Quartalen abzuschätzen, obwohl wir nicht davon

ausgehen, dass die Probleme bei der Systemumstellung einen bedeutenden

langfristigen Einfluss auf unsere Kundenbeziehungen haben werden. Der US-Dollar

hat deutlich an Wert gewonnen, was sich in diesem Jahr negativ auf unsere

umgerechneten Ergebnisse auswirken wird. Zur Erinnerung: Unser erstes Quartal

ist saisonbedingt das schwächste Quartal des Jahres und wird im Vergleich zum

Vorjahr zwei Tage weniger haben. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir, dass

unser bereinigter Gewinn je Aktie im ersten Quartal zwischen 1,34 und 1,44 US-

Dollar liegen wird, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs- oder anderen

einmaligen Kosten. Diese Prognose beinhaltet einen geschätzten Einfluss auf den

Gewinn je Aktie von 0,35 US-Dollar aufgrund von Systemproblemen bei?Bodenbeläge

Nordamerika".

In der Vergangenheit folgten auf zyklische Abschwünge in unserer Branche starke

Aufschwünge, da die Nachfrage nach Bodenbelägen wieder auf das historische

Niveau zurückkehrte. In all unseren Regionen ist ein verstärkter Wohnungsbau

erforderlich, um der wachsenden Zahl von Haushaltsgründungen gerecht zu werden,

und ältere Häuser werden nach mehreren Jahren aufgeschobener

Renovierungsarbeiten erhebliche Modernisierungsmaßnahmen erfordern. Mit der

Erholung der Wirtschaft werden auch die Unternehmensinvestitionen in den

kommerziellen Kanälen steigen. Als weltweit größter Bodenbelagshersteller sind

wir aufgrund unserer geografischen Reichweite, unserer Innovationsführerschaft,

unseres umfassenden Produktportfolios und unserer finanziellen Stärke

einzigartig positioniert. Wenn sich die Branche erholt, werden höhere

Stückzahlen unsere Herstellungs- und Gemeinkosten senken und unsere Ergebnisse

verbessern. Außerdem wird sich unsere Mischung verbessern, die Preise werden

steigen und die Margen werden sich vergrößern. Wir sind gut darauf vorbereitet,

die kurzfristige Situation zu meistern und unsere Ergebnisse zu maximieren, wenn

sich die Kategorie erholt."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen und

stellt Produkte her, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt

verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von

Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden,

Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer

branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien

entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die

alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den

bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich

Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa,

Südamerika, Ozeanien und Asien entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren

können dazu führen, dass künftige Ergebnisse von den Erfahrungen der

Vergangenheit und unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen:

Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb;

Inflation und Deflation bei Frachten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten;

Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen;

Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt

und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens;

Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen

zu günstigen Bedingungen, wenn überhaupt; Integration von Akquisitionen;

internationale Operationen; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung von

Operationen; Steuern und Steuerreformen; Produkt- und andere Ansprüche;

Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische

Veränderungen in den Ländern, in denen der Konzern Geschäfte tätigt; und andere

Risiken, die in den von der US-Börsenaufsichtsbehörde (?SEC") veröffentlichten

Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk dargelegt werden.

Telefonkonferenz Freitag, 7. Februar 2025, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte

http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-

2024-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen,

registrieren Sie sich bitte im Voraus unter

https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e, um eine persönliche

Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können am Tag der Konferenz auch die

Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen,

um Hilfe von der Vermittlung zu erhalten. Für diejenigen, die zum angegebenen

Zeitpunkt nicht zuhören können, bleibt der Anruf bis zum 7. März 2025 unter der

Nummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und der

Eingabe der Konferenz-ID #3217810 abrufbar. Die Telefonkonferenz wird archiviert

und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als

Aufzeichnung abgerufen werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended Twelve Months Ended

------------------------------- ----------------------------

(In millions,

except per share December December December December

data) 31, 2024 31, 2023 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1

Cost of sales 2,015.4 1,970.0 8,149.2 8,425.5

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 621.8 642.3 2,687.7 2,709.6

Selling, general

and administrative

expenses 491.8 473.6 1,984.8 2,119.7

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income

(loss) 121.8 167.1 694.7 (287.8 )

Interest expense 9.8 17.4 48.5 77.5

Other (income) and

expense, net 0.5 (3.9 ) 0.2 (10.8 )

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings (loss)

before income

taxes 111.5 153.6 646.0 (354.5 )

Income tax expense 18.3 14.2 128.2 84.9

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

(loss) including

noncontrolling

interests 93.2 139.4 517.8 (439.4 )

Net earnings

attributable to

noncontrolling

interests - (0.1 ) 0.1 0.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

(loss)

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings

(loss) per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 1.48 2.19 8.18 (6.90 )

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

basic 62.8 63.7 63.3 63.7

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings

(loss) per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 1.48 2.18 8.14 (6.90 )

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 63.2 63.9 63.6 63.7

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial

Information

Three Months Ended Twelve Months Ended

------------------------------- -----------------------------

December December December December

(In millions) 31, 2024 31, 2023 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash provided

by operating

activities $ 397.0 296.3 1,133.9 1,329.2

Less: Capital

expenditures 160.8 240.3 454.4 612.9

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 236.2 56.0 679.5 716.3

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation and

amortization $ 156.4 154.2 638.3 630.3

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

December

(In millions) 31, 2024 December 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 666.6 642.6

Receivables, net 1,804.2 1,874.7

Inventories 2,513.6 2,551.9

Prepaid expenses and other current assets 512.5 535.1

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 5,496.9 5,604.3

Property, plant and equipment, net 4,579.9 4,993.2

Right of use operating lease assets 374.0 428.5

Goodwill 1,112.1 1,159.7

Intangible assets, net 791.9 875.3

Deferred income taxes and other non-

current assets 423.8 498.8

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 12,778.6 13,559.8

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of

long-term debt $ 559.4 1,001.7

Accounts payable and accrued expenses 2,004.4 2,035.3

Current operating lease liabilities 108.5 108.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 2,672.3 3,145.9

Long-term debt, less current portion 1,677.4 1,701.8

Non-current operating lease liabilities 283.0 337.5

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 589.0 745.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,221.7 5,930.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 7,556.9 7,629.1

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 12,778.6 13,559.8

-------------------------------------------------------------------------------

Segment

Information

As of or for the Twelve

Three Months Ended Months Ended

-------------------------------- ------------------------------

December December December December

(In millions) 31, 2024 31, 2023 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,008.2 993.7 4,226.6 4,300.1

Flooring NA 937.2 912.1 3,769.9 3,829.4

Flooring ROW 691.8 706.5 2,840.4 3,005.6

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1

-------------------------------------------------------------------------------

Operating

income (loss):

Global Ceramic $ 34.2 41.5 249.5 (166.4 )

Flooring NA 42.2 74.6 238.5 (57.2 )

Flooring ROW 60.9 67.1 265.2 69.7

Corporate and

intersegment

eliminations (15.5 ) (16.1 ) (58.5 ) (133.9 )

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

operating

income (loss) $ 121.8 167.1 694.7 (287.8 )

-------------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 4,591.0 4,988.3

Flooring NA 3,925.5 3,909.9

Flooring ROW 3,594.7 4,051.6

Corporate and

intersegment

eliminations 667.4 610.0

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

assets $ 12,778.6 13,559.8

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc.

to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended Twelve Months Ended

----------------------------- ------------------------------

(In millions,

except per share December December December December

data) 31, 2024 31, 2023 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

(loss)

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 )

Adjusting items:

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 25.6 8.6 94.4 129.3

Software

implementation

cost write-off 5.1 - 12.9 -

Inventory step-up

from purchase

accounting - - - 4.5

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7

Legal settlements,

reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) 9.9 87.8

Adjustments of

indemnification

asset - (0.1 ) 1.8 (3.0 )

Income taxes -

adjustments of

uncertain tax

position - 0.1 (1.8 ) 3.0

Income taxes -

impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles (1.9 ) - (1.9 ) (12.8 )

Income tax effect

of foreign tax

regulation change - (10.0 ) 2.9 (10.0 )

Income tax effect

of adjusting items (6.4 ) (9.8 ) (26.9 ) (50.0 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net

earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 122.9 125.3 617.2 587.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted

earnings per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 1.95 1.96 9.70 9.19

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 63.2 63.9 63.6 63.9

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) December 31, 2024

----------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4

Long-term debt, less current portion 1,677.4

----------------------------------------------------------------------------

Total debt 2,236.8

Less: Cash and cash equivalents 666.6

----------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,570.2

----------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to

Adjusted EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

--------------------------------------------------------------

March June September December December

(In millions) 30, 2024 29, 2024 28, 2024 31, 2024 31, 2024

--------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 105.0 157.5 162.0 93.2 517.7

Interest expense 14.9 12.6 11.2 9.8 48.5

Income tax

expense 27.8 42.3 39.8 18.3 128.2

Net (earnings)

loss attributable

to noncontrolling

interests - (0.1 ) - - (0.1 )

Depreciation and

amortization((1)) 154.2 171.5 156.2 156.4 638.3

--------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 301.9 383.8 369.2 277.7 1,332.6

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 5.4 20.9 15.1 20.3 61.7

Software

implementation

cost write-off - - 7.8 5.1 12.9

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles - - - 8.2 8.2

Legal

settlements,

reserves and fees 8.8 1.3 0.7 (0.9 ) 9.9

Adjustments of

indemnification

asset 2.4 (0.2 ) (0.4 ) - 1.8

--------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 318.5 405.8 392.4 310.4 1,427.1

--------------------------------------------------------------------------------

Net debt to

adjusted EBITDA 1.1

--------------------------------------------------------------------------------

((1))Includes accelerated depreciation of $2.4 for Q1 2024, $20.5 for Q2 2024,

$4.4 for Q3 2024 and $5.3 for Q4 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months

Ended Twelve Months Ended

------------------- --------------------

December

(In millions) 31, 2024 December 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,637.2 10,836.9

Adjustment for constant shipping days (85.9 ) (91.7 )

Adjustment for constant exchange rates 34.4 68.0

Adjustment for acquisition volume - (47.8 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,585.7 10,765.4

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

------------------------

December 31, 2024

-----------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,008.2

Adjustment for constant shipping days (35.0 )

Adjustment for constant exchange rates 32.1

-----------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,005.3

-----------------------------------------------------------------

Flooring NA

Net sales $ 937.2

Adjustment for constant shipping days (29.3 )

-----------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 907.9

-----------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 691.8

Adjustment for constant shipping days (21.7 )

Adjustment for constant exchange rates 2.3

---------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 672.4

---------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 621.8 642.3

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 22.6 2.8

Adjusted gross profit $ 644.4 645.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of net

sales 24.4 % 24.7 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative expenses $ 491.8 473.6

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs (3.0 ) (8.5 )

Software implementation cost write-off (5.1 ) -

Legal settlements, reserves and fees 0.9 4.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses $ 484.6 469.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.0 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 121.8 167.1

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 25.6 11.3

Software implementation cost write-off 5.1 -

Impairment of goodwill and indefinite-lived

intangibles 8.2 1.6

Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 )

-------------------------------------------------------------- ----------------

Adjusted operating income $ 159.8 175.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent of net

sales 6.1 % 6.7 %

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 34.2 41.5

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 6.0 4.9

Software implementation cost write-off 5.1 -

Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 53.5 48.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 4.8 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 42.2 74.6

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 11.5 (1.1 )

Legal settlements, reserves and fees - (10.3 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 53.7 63.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.7 % 6.9 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 60.9 67.1

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 8.0 7.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 68.9 74.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.0 % 10.6 %

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment eliminations

-------------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (15.5 ) (16.1 )

Adjustments to segment operating (loss):

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 0.1 -

Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 5.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (16.3 ) (10.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

----------------------------------------

December

(In millions) 31, 2024 December 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 111.5 153.6

Net earnings attributable to

noncontrolling interests - 0.1

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before income

taxes:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 25.6 8.6

Software implementation cost write-off 5.1 -

Impairment of goodwill and indefinite-

lived intangibles 8.2 1.6

Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 )

Adjustments of indemnification asset - (0.1 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 159.2

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2024 31, 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense $ 18.3 14.2

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of uncertain tax

position - (0.1 )

Income tax effect on impairment of goodwill

and indefinite-lived intangibles 1.9 -

Income tax effect of foreign tax regulation

change - 10.0

Income tax effect of adjusting items 6.4 9.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 26.6 33.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax rate to adjusted earnings

before income taxes 17.8 % 21.3 %

-------------------------------------------------------------------------------

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in

Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte

nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and

Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der

nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am

direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-

GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-

Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich

benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.

Nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen tragen zum Verständnis der

langfristigen Rentabilitätstrends des Geschäfts des Unternehmens bei und helfen

beim Vergleich der Gewinne mit denen früherer und zukünftiger Berichtszeiträume.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer

(706) 624-2239°