GNW-News: Nilo Therapeutics startet mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 101 Mio. USD zur Entwicklung einer neuen Medikamentenklasse, die auf neuronale...

^NEW YORK, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, ein
Biotechnologieunternehmen, das neuronale Schaltkreise nutzt, um die
Immunhomöostase bei Krankheiten wiederherzustellen, startete heute mit einer
Serie-A-Finanzierung in Höhe von 101 Mio. USD unter der Leitung von The Column
Group (TCG), DCVC Bio und Lux Capital, unter Beteiligung der Gates Foundation
und Alexandria Venture Investments. Zeitgleich mit der Markteinführung hat Nilo
die Ernennung von Dr. Kim Seth zum Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied
bekanntgegeben.
Nilo wurde von den weltweit führenden Wissenschaftlern Dr. Charles Zuker
(Columbia University), Dr. Ruslan Medzhitov (Yale University) und Dr. Steve
Liberles (Harvard University) gegründet und entstand in Zusammenarbeit mit TCG,
um bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in der Neuroimmunologie in neue
therapeutische Strategien umzusetzen. Dr. Seth wird gemeinsam mit Chief
Scientific Officer Dr. Laurens Kruidenier die Umwandlung des Unternehmens von
einem Stealth-Unternehmen in die nächste Wachstumsphase leiten. Die Finanzierung
dient der Einrichtung von Nilos Labors in New York City, dem Ausbau seines
interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsteams und der Weiterentwicklung
der präklinischen Programme des Unternehmens.
Nilo entwickelt Medikamente, die neuronale Schaltkreise nutzen, um die
Immunhomöostase zentral wiederherzustellen. Damit bietet das Unternehmen einen
differenzierten Ansatz zur Immunmodulation, der über die herkömmliche
Immunsuppression hinausgeht. Das Unternehmen baut auf bahnbrechenden
wissenschaftlichen Entdeckungen aus dem Labor von Dr. Charles Zuker
(Hauptforscher an der Columbia University und Forscher am Howard Hughes Medical
Institute) auf, der bestimmte vagale Neuronen identifiziert hat, die die
systemische Immunaktivierung und Entzündung regulieren. Durch die gezielte
Beeinflussung dieser zentralen?Master-Regulator"-Kreisläufe zwischen Gehirn und
Körper nutzt Nilo seinen neuartigen therapeutischen Ansatz, um mehrere Immunwege
gleichzeitig zu modulieren, wodurch das Risiko einer Therapieresistenz
verringert und die potenzielle Wirkung auf ein breites Spektrum von Autoimmun-
und Entzündungskrankheiten mit großem ungedecktem Bedarf erweitert wird.
Dr. Seth verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Biopharmaindustrie und
war in verschiedenen Führungspositionen bei mehreren Start-ups und
börsennotierten Biotech-Unternehmen sowie großen Pharmaunternehmen tätig. Er hat
zudem umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensaufbau, Strategie
und F&E-Aktivitäten, Geschäftsentwicklung, Finanzen und Kapitalmärkte. Vor
seiner Tätigkeit bei Nilo war Dr. Seth als Chief Business Officer bei Repare
Therapeutics tätig, einem Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie. Dort
war er Mitglied der Geschäftsleitung und maßgeblich daran beteiligt, das
Unternehmen von der Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über die Series-B-
Finanzierungsrunde bis hin zum Börsengang zu skalieren. Er war für den Aufbau
des US-Geschäfts des Unternehmens verantwortlich und leitete die
Geschäftsentwicklung, um über eine Reihe globaler Plattform-, Vermögens- und
klinischer Partnerschaften Finanzierungen in Höhe von über 250 Mio. USD zu
generieren, was einem potenziellen Gesamtwert von über 4 Mrd. USD entspricht.
Vor seiner Tätigkeit bei Repare hatte Dr. Seth Führungspositionen in den
Bereichen Geschäftsentwicklung, Strategie und Betrieb bei einer Reihe von
Biopharmaunternehmen, darunter Pfizer, inne und war Research Analyst für Large-
Cap-Pharmaunternehmen/Spezialpharmaunternehmen bei Goldman Sachs. Er erwarb
seinen BA cum laude in Wirtschaftswissenschaften am Harvard College und seinen
Ph.D. in Neurobiologie in der Abteilung für Medizinische Wissenschaften an der
Harvard University.
Dr. Seth schließt sich Dr. Laurens Kruidenier, Chief Scientific Officer, einem
erfahrenen Experten für Immunologie und Arzneimittelforschung, an. Dr.
Kruidenier war zuvor als CSO bei Cellarity und Prometheus Biosciences (von Merck
übernommen) tätig, wo er mehrere innovative Therapien für Autoimmun- und
Entzündungskrankheiten vom Konzept bis zur klinischen Anwendung vorantrieb. Zu
Beginn seiner Karriere bei Takeda Pharmaceuticals und GSK leitete er Teams für
präklinische Forschung und Entdeckungsforschung sowie die Strategie für
Geschäftsentwicklung. Er promovierte in Immunologie an der Universität Leiden
und seine Forschungsergebnisse wurden in führenden wissenschaftlichen
Fachzeitschriften, darunter Nature, veröffentlicht.
?Nilo befindet sich in einer Phase des Wandels", so Dr. Laurens Kruidenier,
Chief Scientific Officer von Nilo Therapeutics.?Die Führungsqualitäten und
Erfahrung von Dr. Seth werden unsere Mission beschleunigen, bahnbrechende
Erkenntnisse aus der Neuroimmunologie in Medikamente umzusetzen, von denen
Patienten mit einer Vielzahl von immunbedingten Erkrankungen profitieren
könnten."
?Wir freuen uns sehr, Dr. Seth als CEO begrüßen zu dürfen", so Dr. Tim Kutzkey,
Managing Partner bei The Column Group.?Mit seiner Erfolgsbilanz bei der
Begleitung von Unternehmen von ihren Anfängen bis zum Börsengang und der
erfolgreichen Umsetzung von Programmen bringt Dr. Seth sowohl Weitblick als auch
Visionen mit. Seine Leidenschaft, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse
in innovative Medikamente umzusetzen, macht ihn zum idealen Partner, um Laurens'
wissenschaftliche Führungsrolle zu ergänzen und Nilo in die nächste
Wachstumsphase zu führen."
?Es ist mir eine Ehre, Teil des unglaublich talentierten und engagierten Teams
von Nilo zu werden", so Kim Seth, Chief Executive Officer von Nilo Therapeutics.
?Gemeinsam mit Laurens, unseren wissenschaftlichen Gründern von Weltklasse, und
unseren Investoren bauen wir ein Unternehmen auf, das eine neue Generation von
Therapien entwickeln wird, die die Gehirn-Immun-Achse nutzen, um die Behandlung
von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen zu revolutionieren."
Über Nilo Therapeutics
Nilo Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine neue Klasse von
Medikamenten entwickelt, die neuronale Schaltkreise nutzen, um die
Immunhomöostase bei Krankheiten wiederherzustellen. Durch die gezielte
Beeinflussung der Master-Regulator-Schaltkreise zwischen Gehirn und Körper, die
systemische Entzündungen zentral steuern, leistet Nilo Pionierarbeit bei einem
differenzierten Ansatz zur Immunmodulation, der das Potenzial hat, ein breites
Spektrum von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten mit großem ungedecktem Bedarf
zu behandeln. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York,
NY. www.nilotx.com (https://www.nilotx.com/)
Weitere Informationen erhalten Sie unter info@nilotx.com
(mailto:info@nilotx.com).
