|
02.12.2025 19:01:38
GNW-News: Orbus Software ernennt Steve Fulton zum Chief Executive Officer
^LONDON, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orbus Software, ein weltweit führender
Anbieter von Softwarelösungen für die Unternehmenstransformation, gab heute die
Ernennung von Steve Fulton zum CEO bekannt. Er tritt die Nachfolge von Gareth
Burton an, der das Unternehmen durch eine entscheidende Phase von Private-
Equity-gestütztem Wachstum und eine umfangreiche SaaS-Transformation geführt
hat. Diese Entwicklung mündete schließlich in eine bedeutende
Wachstumsbeteiligung von FTV Capital (https://ftvcapital.com/), die im vierten
Quartal 2024 gemeinsam mit dem Co-Kontrollpartner SilverTree Equity
(https://www.silvertreeequity.com/) bekannt gegeben wurde.
Steve Fulton ist nun verantwortlich für die Leitung der Vision, Strategie und
Umsetzung bei Orbus in einer Phase rascher globaler Expansion. Er bringt mehr
als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei verschiedenen Unternehmen aus
den Bereichen Unternehmenssoftware und -dienstleistungen mit.
?Ich freue mich sehr darauf, die wichtige Arbeit aufzunehmen, das Orbus-Team
kennenzulernen, mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und die
strategische Weiterentwicklung der Unternehmensvision voranzutreiben", sagte
Steve.?Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung und mein Führungsstil das Team
optimal ergänzen und eine solide Basis für die nächste Phase des beschleunigten
Wachstums des Unternehmens schaffen."
Zuletzt war Steve Präsident bei Secureworks, wo er die Transformation des
Unternehmens zu einer SaaS-basierten XDR-Plattform leitete, den jährlich
wiederkehrender Umsatz (ARR) von 0 auf 300 Millionen US-Dollar steigerte und den
Verkauf des Unternehmens an Sophos begleitete. Zuvor war er als Chief Product
Officer tätig und verantwortete das Software-Engineering, Produktmanagement, die
Preisgestaltung sowie die Kundenerfahrung bei Secureworks. Außerdem hatte Steve
bedeutende Führungspositionen bei EMC, Dell, Scaleio (von EMC übernommen),
ServiceMesh und Wanova (von VMWare übernommen) inne.
?Wir freuen uns sehr, Steve für die nächste Etappe der Orbus-Reise willkommen zu
heißen", sagte Quentin Gallivan, Vorsitzender des Vorstands von Orbus.?Orbus
verfügt über ein fantastisches, vielfältiges Team aus engagierten,
kundenorientierten Mitarbeitenden und über eine marktführende Plattform, die
unseren Kunden weiterhin vollständige Transparenz und fundierte Entscheidungen
ermöglicht und so zu intelligenteren Transformationsergebnissen führt. Wir
möchten Gareth für all seine Verdienste danken, Orbus auf das heutige Niveau zu
bringen und ein Team aufzubauen, das unsere Leidenschaft dafür, unseren Kunden
echten Mehrwert zu bieten, teilt."
Gareth übergab Fulton am 18. November 2025 offiziell die Führungsrolle und sagte
kurz vor der Übergabe auf der Mitarbeiterversammlung des Unternehmens:
?Seit 2022 hatte ich die großartige Gelegenheit, als CEO von Orbus zu wirken. Es
war mir eine echte Ehre, dieses fantastische Team zu leiten und ein
erstklassiges SaaS-Unternehmen aufzubauen. Ich könnte nicht glücklicher sein,
dass Steve als der richtige Leiter die nächste Wachstumsphase von Orbus
übernimmt. Er vereint die ideale Mischung aus Leidenschaft, Führungsstärke und
Erfahrung, um Orbus im kommenden Kapitel zu noch größerem Erfolg zu führen."
Über Orbus
Orbus Software wurde 2004 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für die Transformation von Unternehmen, mit regionalen Niederlassungen
in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien und
Polen. Das Unternehmen befähigt seine Kunden, strategische Entscheidungen zu
optimieren und so intelligentere Transformationsprozesse umzusetzen.
Die cloudnative Plattform OrbusInfinity unterstützt Führungskräfte dabei,
Geschäftsergebnisse zu erzielen, Innovationen schneller voranzutreiben und die
Resilienz ihres Unternehmens zu stärken - und hilft ihnen gleichzeitig,
fundiertere, verantwortungsvollere und nachhaltigere Geschäftsentscheidungen zu
treffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.orbussoftware.com
(http://www.orbussoftware.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/orbus-software/posts/?feedView=all).
Medienanfragen:
Tim Mitchell
SVP, Analyst Relations, Public Relations, and Communications
Tim.mitchell@orbussoftware.com (mailto:Tim.mitchell@orbussoftware.com)
Anmerkung des Herausgebers: Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer
jeweiligen Eigentümer.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!