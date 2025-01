GNW-News: Partnerschaft zwischen EBC Financial Group und Shakti Regeneration Institute zur Stärkung marginalisierter Gemeinschaften und Förderung indigener V...

^RANAGHAT, Indien, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group

(EBC), ein führender globaler Finanzdienstleister, ist stolz darauf, ihre

jüngste Corporate Social Responsibility(CSR)-Initiative im Rahmen einer

strategischen Partnerschaft mit der Shakti Empowerment Education Foundation,

Teil des Shakti Regeneration Institute (SRI), bekannt zu geben. Ziel dieser

Partnerschaft ist es, die Ramakrishna Vedanta Vidyapith Schule in Westbengalen,

Indien, zu unterstützen und 50 einkommensschwachen Schülern den Zugang zu

grundlegenden Bildungsmaterialien, Uniformen, berufsbezogenen Nähkursen und

außerschulischen Aktivitäten zu ermöglichen.

Bildrechte: Shakti Regeneration Institute

Diese Zusammenarbeit ist Teil der umfassenden CSR-Strategie der EBC, die ihre

Rolle als globaler Finanzdienstleister ergänzt. Sie ermöglicht den Zugang zu

globalen Märkten und trägt gleichzeitig zur Förderung von gerechter Bildung und

nachhaltiger Entwicklung in Gemeinschaften bei, in denen die wirtschaftlichen

Perspektiven begrenzt sind.

Die EBC Financial Group hat die öffentliche Bildungsreihe What Economists Really

Do (WERD) der Oxford University durch das Sponsoring von zwei Folgen

unterstützt: The Economics of Tax Evasion im Jahr 2023 und Macroeconomics and

Climate im November 2024. Darin wird der Frage nachgegangen, wie die Wirtschaft

wichtige gesellschaftliche Probleme angehen kann und wie sich das übergeordnete

Ziel der EBC, eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, umsetzen lässt

- ein Prinzip, das auch die Grundlage für die globalen Finanzdienstleistungen

der EBC darstellt und Privatpersonen und Institutionen eine sichere Navigation

auf den Finanzmärkten ermöglicht. Die WERD-Reihe wird unabhängig vom Department

of Economics produziert und spiegelt dessen Anliegen wider, eine Brücke zwischen

akademischer Forschung und realen Problemstellungen zu schlagen.

Insgesamt verdeutlichen diese Initiativen das Engagement der EBC für die

Verbesserung des Bildungszugangs, die Förderung eines kritischen Diskurses und

die Bewältigung der in Bezug auf die sozioökonomische und nachhaltige

Entwicklung bestehenden, miteinander verbundenen Herausforderungen. Die

Partnerschaft der EBC mit dem SRI, die sich auf Indien konzentriert, bekräftigt

das Vorhaben der EBC, einen langfristigen gesellschaftlichen Wandel auf lokaler

Ebene voranzutreiben und den Menschen die Instrumente an die Hand zu geben, die

sie benötigen, um zu gedeihen und zur Entwicklung ihrer Gemeinschaften

beizutragen, während sie gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung an der Basis

unterstützen.

Neben diesem wichtigen Sponsoring stellt die EBC ihr beispielhaftes globales

Engagement durch Beiträge zum kommenden Dokumentarfilm

#TheRegenerationGeneration unter Beweis, einer Initiative des SRI unter der

Regie von dessen Gründerin Indrani Pal-Chaudhuri. Der Film weist auf die

dringende Notwendigkeit einer regenerativen Finanz- und Bildungspolitik hin und

zeigt die Bemühungen von Nobelpreisträgern, Innovatoren, Wirtschaftsführern,

Pädagogen und Sprechern indigener Gemeinschaften auf, die sich gemeinsam für den

Schutz gefährdeter Ökosysteme und Gemeinschaften vor den zunehmenden Bedrohungen

des Klimawandels einsetzen. Darüber hinaus sind Interviews mit David Barrett,

CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd., und Professor Teytelboym vom Department

of Economics der Oxford University zu sehen. Mit ihrer Beteiligung an beiden

Sozialprojekten unterstreicht die EBC ihre Entschlossenheit, nicht nur lokale

Gemeinschaften zu unterstützen, sondern auch das globale Bewusstsein und Handeln

zugunsten einer nachhaltigen und gerechten Zukunft zu fördern.

Barrett äußerte sich zur strategischen Bedeutung dieser Partnerschaft wie folgt:

?Wir bei EBC sind uns bewusst, dass durch Bildung die Grundlage für die

Umgestaltung von Gesellschaften und die Erschließung von Perspektiven für einen

dauerhaften Wandel geschaffen wird. Unsere Partnerschaft mit dem Shakti

Regeneration Institute ist nicht nur ein Sponsoring, sondern Ausdruck unseres

Engagements für die nächste Generation: Wir unterstützen die Ramakrishna Vedanta

Vidyapith Schule dabei, benachteiligte Kinder mit den nötigen Ressourcen

auszustatten, damit sie sich gut entwickeln können. Durch unsere Beteiligung an

dem Dokumentarfilm #TheRegenerationGeneration 2025 verschaffen wir den Stimmen

indigener Gemeinschaften Gehör und unterstützen den Erhalt ihres kulturellen und

ökologischen Erbes. Ebenso möchten wir uns durch unsere Zusammenarbeit mit dem

Department of Economics der Oxford University im Rahmen des WERD-Programms für

ein besseres globales Verständnis kritischer wirtschaftlicher und

gesellschaftlicher Themen einsetzen. Indem wir auf allen Ebenen in Bildung

investieren, wollen wir Perspektiven schaffen, Chancengleichheit fördern und die

Herausforderungen unserer Zeit angehen. Diese Anstrengungen stehen im Einklang

mit unseren Grundwerten Integrität, Verantwortung und Nachhaltigkeit."

Ajay Pal-Chaudhuri, Chairman und Founder des Shakti Regeneration Institute,

erklärte dazu:?Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der EBC Financial

Group bekannt zu geben, eine Zusammenarbeit, die das Zusammenwirken von

unternehmerischer Verantwortung und globalem Einfluss verkörpert. Gemeinsam

begeben wir uns auf eine transformative Reise und bringen unsere Stärken in den

Bereichen Bildung und ökologisches Engagement zusammen, um Gemeinschaften

weltweit handlungsfähig zu machen. Dank der Unterstützung von EBC können wir

nicht nur benachteiligte Kinder durch Bildung fördern, sondern auch ein globales

Bewusstsein für die kritischen Herausforderungen schaffen, denen sich indigene

Gemeinschaften gegenübersehen. Außerdem können wir für den Zustand gefährdeter

Ökosysteme sensibilisieren."

Grundlegende Werte im Mittelpunkt des Auftrags der EBC

Der Anspruch der EBC, etwas zu bewegen, steht im Einklang mit ihren Grundwerten

Engagement, Verantwortung und Integrität. Indem sicherstellt wird, dass die

Finanzmittel in wirkungsvolle Projekte fließen, zeigt die EBC anschaulich, wie

unternehmerische Verantwortung einen realen Wandel bewirken kann und zum Wohl

von Gemeinschaften sowie zur Erhaltung von Ökosystemen beiträgt, die gefährdeten

Bevölkerungsgruppen als Lebensgrundlage dienen. Unter Einhaltung strenger

Vorschriften verfolgt die EBC das Ziel, Anlegern Zugang zu globalen Märkten wie

Währungen, Indizes und Rohstoffen zu verschaffen, und kombiniert dies mit

wirkungsvollen sozialen Investitionen, die zum Wohl der Gemeinschaft und zur

Nachhaltigkeit beitragen.

Die Ramakrishna Vedanta Vidyapith Schule, die im Januar 2025 ihr 25-jähriges

Bestehen feiert, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der lokalen

Gemeinschaften in Westbengalen. Mit ihren Bildungsprogrammen befähigt die Schule

Kinder und Frauen aus benachteiligten Verhältnissen, den Kreislauf der Armut zu

durchbrechen und ihre Gemeinden aktiv zu unterstützen. Mit ihrer Unterstützung

leistet die EBC einen entscheidenden Beitrag zum Auftrag der Schule und

ermöglicht diesen Kindern nicht nur eine schulische Grundausbildung, sondern

auch eine Berufsausbildung sowie Chancen zur Stärkung der Gemeinschaft, die sie

auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereiten. Weitere Informationen über das SRI

und seinen Auftrag finden Sie unter www.shaktiregeneration.org

(http://www.shaktiregeneration.org/).

Weitere Informationen über die Initiativen und Projekte der EBC finden Sie unter

https://www.ebc.com/ESG.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Londoner Finanzdistrikt

gegründet und ist für ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Finanzvermittlung

und Vermögensverwaltung bekannt. Mit strategisch günstig gelegenen

Niederlassungen in bekannten Finanzzentren wie London, Sydney, Hongkong, Tokio,

Singapur, den Kaimaninseln, Bangkok, Limassol und anderen ermöglicht EBC

Privatanlegern, professionellen und institutionellen Investoren den Zugang zu

einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen,

Rohstoffe, Aktien und Indizes.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, führende ethische

Standards und internationale Vorschriften einzuhalten. Die Tochtergesellschaften

der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen Rechtsprechungen

reguliert und lizenziert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group

(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

reguliert, die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset

Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments

Commission (ASIC) reguliert.

Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren

fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende

Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer

Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität,

Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und

stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten

Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient.

Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet

spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten,

Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer

Kampagne der United Nations Foundation zur Verbesserung der globalen

Gesundheitslage. Seit Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe?What

Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Department of Economics

der Oxford University, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und

auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das

öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern.

https://www.ebc.com/

