GNW-News: Quantexa als Kategorieführer in den Berichten "AML Transaction Monitoring" und "KYC Solutions" von Chartis Research 2025 ausgezeichnet
^LONDON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein globaler Pionier im
Bereich Decision Intelligence, wurde als Kategorieführer im Chartis RiskTech
Quadrant für AML-Transaktionsüberwachungslösungen (Anti-Geldwäsche)
(http://quantexa.com/resources/quantexa-category-leader-in-chartis-2025-aml-
transaction-monitoring-report) und im RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen 2025
ausgezeichnet. Chartis Research ist ein führender Anbieter unabhängiger Analysen
zu Risiko- und Compliance-Technologien, dessen Berichte von Finanzinstituten,
die Lösungen und Marktführer bewerten, als vertrauenswürdige Benchmarks
angesehen werden. Die doppelte Auszeichnung durch Chartis unterstreicht den
wachsenden Einfluss des Unternehmens bei der Unterstützung der weltweit größten
Finanzinstitute bei der Risikominderung, der Bekämpfung von Finanzkriminalität,
der Transformation der Compliance und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI.
Die Anerkennung von Quantexa als Category Leader spiegelt die Ausrichtung des
Unternehmens auf die von Chartis identifizierten wichtigsten AML-Markttrends
wider, darunter erklärbare KI, Verhaltensüberwachung in Echtzeit und
kontextbezogene Risikoinformationen. Indem Quantexa Banken in die Lage versetzt,
interne und externe Daten in großem Umfang zu verknüpfen und zu
kontextualisieren, trägt das Unternehmen dazu bei, Fehlalarme zu reduzieren,
Untersuchungen zu verbessern und die Kundenaufnahme zu beschleunigen, während
gleichzeitig die steigenden gesetzlichen Anforderungen an Transparenz und
Modell-Governance erfüllt werden.
?Die Platzierung von Quantexa als Kategorieführer spiegelt seine robuste,
datengestützte Methodik zur Identifizierung von Typologien bei der
Transaktionsüberwachung wider, die auf ausgereiften Datenintegrationsfunktionen
in Kombination mit den fortschrittlichen Analysen und kontextbezogenen
Informationen des Unternehmens basiert", so Sean O'Malley, Research Director for
Financial Crime & Control bei Chartis Research.?Quantexa zeichnet sich auch
durch mehrere andere Faktoren aus, die in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung
gewinnen: Modellqualität und -validierung, Verarbeitungsgeschwindigkeit und
-leistung, Daten- und Systemintegration sowie analytische Modellierung."
Quantexa wurde außerdem im Chartis RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen 2025 als
Category Leader ausgezeichnet und erzielte Bestnoten für die Anreicherung von
Kundenprofilen und das KYC-Scoring. Diese Anerkennung unterstreicht die
Fähigkeit von Quantexa, interne und externe Datenquellen, Workflow-
Automatisierung und Fallmanagement in einer einheitlichen Plattform zu
integrieren, die eine kontinuierliche KYC-Überwachung und ein fortschrittliches
Risikoscoring ermöglicht.
?Quantexa verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes Wachstum, und seine
Fähigkeit, Daten zu vereinheitlichen und zu kontextualisieren, ist nach wie vor
ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt", so Phil Mackenzie, Senior Research
Principal bei Chartis.?Darüber hinaus sind seine Fähigkeiten im Bereich der
Graphanalyse und Entitätsauflösung weiterhin stark auf einen Markt ausgerichtet,
der zunehmend datenzentriert ist, was sich in seiner Platzierung als Category
Leader im Quadranten für KYC-Lösungen 2025 widerspiegelt."
Die Kategorieführerschaft von Quantexa unterstreicht einmal mehr die Stärke
seiner Decision-Intelligence-Plattform, die vielfältige Anwendungsfälle
unterstützt und Banken eine einheitliche Lösung bietet, mit der sie ihre
Gesamtbetriebskosten (TCO) senken können.
?Die Anerkennung als Kategorieführer in den Bereichen AML, KYC, Betrug, Risiko
und Customer Intelligence unterstreicht den Wert eines ganzheitlichen Ansatzes
und einer starken Grundlage für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die
Unternehmen dabei unterstützt, sicher zu wachsen", erklärt Alexon Bell, Chief
Product Officer (FinCrime) bei Quantexa. Die Anerkennung von vertrauenswürdigen
Daten als Grundlage für effektive KI durch Chartis steht im Einklang mit unserer
Mission, die Daten eines Unternehmens zu optimieren, um dann vielfältige
Anwendungsfälle für Unternehmen zu erschließen. Durch die Nutzung
vertrauenswürdiger Daten, von Kontextinformationen und KI ermöglichen wir
unseren Kunden, ihre Präventions- und Compliance-Fähigkeiten für die Zukunft zu
verbessern."
Weitere Informationen zu den Lösungen von Quantexa für die Bankenbranche finden
Sie unter: https://www.quantexa.com/industries/banking/
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte
Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der
künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte
Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und unterstützt so den
Wandel von einem datengesteuerten zu einem entscheidungsorientierten
Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu
schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im
gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Kundeninformationen, KYC,
Bekämpfung von Finanzkriminalität, Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und
Sicherheit bewältigen.
Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung
mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des
Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene
TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren
einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und
beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die
mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uJwC6ixE4_W6PqvPxe2iesF6kauNayBpBP2Z
bydaCds_72sGpYqQmnpXa94m0_hkIZEs_C19mxeCPfzFp0UAbGP_abxrUTYyuH-eNc5z7UU=) oder
folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl
alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).
Medienanfragen
C: Michael Lane, VP of External Communications
T: +1 917 450 7387
E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
SourceCode Communications
E: quantexa@sourcecodecomms.com (mailto:quantexa@sourcecodecomms.com)
