GNW-News: Quantexa gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt

^LONDON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der globale Pionier im

Bereich Decision Intelligence (DI), gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von

Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt. Dies stellt einen bedeutenden

Meilenstein dar, um Unternehmen beim Aufbau vernetzter, hochwertiger

Datenbestände zu unterstützen und so das volle Potenzial von Analysen und KI

auszuschöpfen. Quantexa Unify für Microsoft Fabric ist ab sofort im Microsoft

Marketplace (https://marketplace.microsoft.com/en-

us/product/saas/quantexa.quantexa_unify_for_msft_fabric) erhältlich.

Seit Jahrzehnten streben Unternehmen danach, eine vollständige 360-Grad-Sicht

auf ihr Unternehmen zu schaffen, ein einheitliches, kontextbezogenes Verständnis

ihrer Daten über Abteilungen, Systeme und externe Quellen hinweg.

Datenfragmentierung, inkonsistente Qualität, komplexe

Stammdatenmanagementprozesse (MDM) und steigende Datenschutzanforderungen

erschweren den Aufbau und die Pflege einer vertrauenswürdigen Grundlage für

Analysen und KI.

Quantexa Unify begegnet diesen Herausforderungen direkt mit fortschrittlichen

Funktionen zur Entitätsauflösung, die die Bereinigung, den Abgleich und die

Konsolidierung komplexer Daten über Silos hinweg automatisieren. Durch die

Zusammenführung verstreuter Informationen zu einer einzigen, zuverlässigen

Übersicht über Personen, Organisationen, Standorte und Konten ermöglicht

Quantexa Unify ganzheitliche Analysen, sichere Entscheidungsfindung und

schnellere Erkenntnisse für Kunden von Microsoft Fabric.

?Die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify auf Microsoft Fabric stellt

einen bedeutenden Fortschritt dar, um Kunden dabei zu unterstützen, den Wert

ihrer Daten zu maximieren", erklärte Dan Higgins, Chief Product Officer bei

Quantexa.?Da Quantexa Unify nun für alle Microsoft Fabric-Nutzer verfügbar ist,

können Unternehmen vertrauenswürdige, kontextbezogene Daten für Analysen und KI

unternehmensweit operationalisieren und so Innovationen und

Entscheidungsprozesse mit Zuversicht beschleunigen.

?Quantexa Unify ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unsere

Ökosystempartner den Wert von Microsoft Fabric steigern", erklärt Dipti Borkar,

VP & GM Microsoft OneLake und Fabric ISV Ecosystem.?Durch die Bereitstellung

fortschrittlicher Abgleichfunktionen für Daten in Microsoft OneLake unterstützt

Quantexa Kunden dabei, vertrauenswürdige Grundlagen zu schaffen, die das

Vertrauen in KI stärken und intelligentere, schnellere Geschäftsentscheidungen

ermöglichen."

Quantexa Unify wurde für Microsoft Fabric entwickelt und lässt sich nahtlos in

Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot und Microsoft Foundry

integrieren, um zuverlässige, kontextbezogene Daten bereitzustellen, wo immer

sie benötigt werden. Dank der konfigurationsfreien Einrichtung, der

Skalierbarkeit und der integrierten Power BI-Dashboards können sowohl technische

als auch geschäftliche Nutzer die Datenqualität in ihrer eigenen Fabric-Umgebung

auf einfache Weise sicher überwachen, verbessern und steuern.

Um mehr über Quantexa Unify für Microsoft Fabric zu erfahren, besuchen Sie bitte

https://www.quantexa.com/unify/ oder beginnen Sie noch heute im Fabric Workload

Hub innerhalb der Microsoft Fabric-Konsole.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen

Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in

vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von

einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere

Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren

und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen

durch modernes ein Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC,

Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung

mit einer um über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren

Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in

Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum

von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im

Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere

zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt

arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uJwC6ixE4_W6PqvPxe2iesF6kauNayBpBP2Z

bydaCds_72sGpYqQmnpXa94m0_hkIZEs_C19mxeCPfzFp0UAbGP_abxrUTYyuH-eNc5z7UU=) oder

folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl

alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).

Medienanfragen

C: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

SourceCode Communications

E: quantexa@sourcecodecomms.com (mailto:quantexa@sourcecodecomms.com)

Â°