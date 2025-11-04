|
GNW-News: Quantexa macht seine Decision Intelligence-Plattform "Agent Ready", um die komplexesten Probleme der KI zu lösen: Datenfragmentierung und Kontext
^LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem bedeutenden Fortschritt für
die Unternehmens-KI hat Quantexa, ein globaler Pionier im Bereich Decision
Intelligence, Quantexa AI vorgestellt, die nächste Evolutionsstufe seiner
Flaggschiff-Plattform Decision Intelligence, die nun vollständig agentenfähig
ist.
Da Unternehmen zunehmend große Sprachmodelle (LLMs) sowie kleinere, speziell
entwickelte und domänenspezifisch trainierte Modelle einsetzen, stoßen viele auf
eine gemeinsame Einschränkung: Wenn KI mit fragmentierten oder unzuverlässigen
Daten interagiert, kann dies zu einer Verstärkung von Ungenauigkeiten,
fehlerhaften Entscheidungen und kostspieligen Rückkopplungsschleifen führen.
Unabhängig davon, ob allgemeine oder spezialisierte Modelle verwendet werden,
können Unternehmen nur dann genaue, nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnisse
erzielen, wenn die KI auf vertrauenswürdigen, kontextbezogenen Daten basiert,
die ein vollständiges Bild des Unternehmens widerspiegeln.
Der sichere Zugriff auf Unternehmensdaten und deren Kontextualisierung für KI
hat viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre KI-Implementierungen sowie ihre
allgemeinen Daten- und Betriebsmodelle zu überdenken. Der Durchbruch von
Quantexa AI liegt in seiner Fähigkeit, kontextbezogene Unternehmensdaten zu
demokratisieren und operationalisieren, die mithilfe offener Industriestandards
bidirektional sowohl mit LLMs als auch mit aufgabenspezifischen Modellen
interagieren können.
Diese Innovation ermöglicht es sowohl Menschen als auch KI-Agenten, sich
kontextbezogen mit Daten auseinanderzusetzen, indem sie die
Schlussfolgerungsfähigkeit von LLMs mit der Präzision spezialisierter Modelle
kombinieren, sodass sie in Echtzeit sicher und verantwortungsbewusst handeln und
Entscheidungen treffen können. Es stellt die nächste Entwicklungsstufe dar, um
Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher und effektiv zu nutzen, um Kunden
besser zu bedienen, Risiken zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu
steigern.
Bildunterschrift: Quantexa AI verbindet alle Ebenen der Intelligenz, von der
grundlegenden Datenvereinheitlichung bis hin zu Schlussfolgerungen und
Handlungen, in einer einzigen kontrollierten Umgebung.
Vorstellung von Quantexa AI: Vertrauenswürdig, kontextbezogen und agentenbasiert
Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysetools oder Modellplattformen, die isoliert
betrieben werden können, verbindet Quantexa AI alle Ebenen der Intelligenz, von
der grundlegenden Datenvereinheitlichung bis hin zu Schlussfolgerungen und
Maßnahmen, in einer einzigen kontrollierten Umgebung. Quantexa AI nutzt NLP-
Pipelines, prädiktive Analysen, graphisches maschinelles Lernen und
agentenbasierte KI, um nachvollziehbare Erkenntnisse und vollständig
überprüfbare Entscheidungsprozesse zu liefern.
?Die Zukunft erfolgreicher KI-Implementierungen in Unternehmen wird von
denjenigen bestimmt werden, die das Datenproblem lösen können", so Vishal
Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Unternehmen können keine
vertrauenswürdige KI auf fragmentierten Daten aufbauen. Unsere Decision
Intelligence Platform bildet die Grundlage dafür, dass KI nicht nur
leistungsstark, sondern auch verantwortungsbewusst ist, sich am Kontext
orientiert, durchdacht gestaltet und an jedem Entscheidungspunkt nachvollziehbar
ist."
Agent Gateway: Einbettung agentenbasierter Systeme in Kontextdaten
Die Entwicklung und Verwaltung agentenbasierter Systeme kann komplex und
risikobehaftet sein, wenn die Daten nicht vertrauenswürdig sind. Das neue Agent
Gateway von Quantexa begegnet dieser Herausforderung mit einer sicheren
Orchestrierungs- und Integrationsschicht, die die Zusammenarbeit zwischen
Agenten ermöglicht, Governance durchsetzt und die Erklärbarkeit über verteilte
Systeme hinweg gewährleistet.
Unternehmen können LLMs von Anbietern wie OpenAI, Claude, Mistral und Gemini
nutzen oder ihre eigenen mitbringen und nahtlos in bestehende Unternehmens-
Stacks integrieren. Das Agent Gateway, das auf dem MCP-Server von Quantexa
basiert, standardisiert die Interaktion von Agenten mit Unternehmenssystemen und
-daten auf sichere Weise und in großem Umfang.
Zu den wichtigsten Funktionen von Agent Gateway gehören:
* Ein agnostischer Ansatz, der Daten, Kontext und führende LLMs über eine
vertrauenswürdige Plattform miteinander verbindet
* Governance, Herkunft und Compliance werden bei jedem Schritt durchgesetzt
* Sichere Multi-Agenten-Koordination in großem Maßstab
* Unterstützung offener Standards wie MCP und A2A für interoperable,
entscheidungsreife Ökosysteme
?Ohne Kontext sind KI-Entscheidungen anfällig", erklärte Dan Higgins, Chief
Product Officer bei Quantexa.?Unser Agent Gateway stellt die Verbindung
zwischen vertrauenswürdigen Daten und intelligenten Agenten her und ermöglicht
es Unternehmen, KI sicher, transparent und in großem Maßstab einzusetzen."
Mit Agent Gateway baut Quantexa auf offenen, standardbasierten Frameworks mit
Partnern wie Microsoft, Google, Accenture und KPMG auf, um sicherzustellen, dass
Unternehmen KI sicher einsetzen können und über die Bereitstellung von
Erkenntnissen hinaus zur Entscheidungsumsetzung gelangen.
Q Assist(TM) Workspace: KI, die alle Ihre Daten versteht
Q Assist Workspace baut auf den agentenbasierten Copilot-Funktionen von Quantexa
auf, erweitert die für Benutzer verfügbaren Daten und Kontexte und ermöglicht es
ihnen, mit ihren Daten zu interagieren und sich von ihnen leiten zu lassen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
* Kontextuelles Verständnis über Daten, Anwendungen und branchenspezifische
Anwendungsfälle hinweg
* Fundierte, nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnisse und Empfehlungen
* Nahtlose Integration in Arbeitsabläufe für Untersuchungen, Risikomanagement
und Kundenbetreuung
Q Assist macht KI zu einem zuverlässigen Partner, der Menschen dabei
unterstützt, schneller zu denken, zu entscheiden und zu handeln - mit Zuversicht
und Kontrolle.
Aufbau einer agentenorientierten Zukunft
Diese Plattformverbesserungen markieren die nächste Evolutionsstufe der Decision
Intelligence und ermöglichen es Unternehmen, Daten zu demokratisieren, KI zu
steuern und messbaren Geschäftswert zu schaffen. Im Jahr 2026 wird Quantexa eine
neue Generation von Funktionen für domänenspezifische Agenten einführen, die
Finanzkriminalität, Compliance, Kundeninformationen und Aufgaben des
öffentlichen Sektors umfassen. Damit wird kontextbezogene Expertise in jede
Entscheidung einfließen und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird,
grundlegend verändern.
Verfügbarkeit
Die agentenbasierte Quantexa Decision Intelligence Platform mit Q Assist und
Agent Gateway ist ab sofort weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden Sie
unter https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte
Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der
künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte
Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und unterstützt so den
Wandel von einem datengesteuerten zu einem entscheidungsorientierten
Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu
schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im
gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Kundeninformationen, KYC,
Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risikomanagement,
Betrugsbekämpfung und Sicherheit bewältigen.
Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung
mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des
Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene
TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren
einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und
beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die
mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uJwC6ixE4_W6PqvPxe2iesF6kauNayBpBP2Z
bydaCds_72sGpYqQmnpXa94m0_hkIZEs_C19mxeCPfzFp0UAbGP_abxrUTYyuH-eNc5z7UU=) oder
folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl
alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).
Medienanfragen
K: Michael Lane, VP of External Relations
T: +1 917 450 7387
E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
K: Kristen Stippich
T: +1 608 213 8324
E: kristen@sourcecodecomms.com (mailto:kristen@sourcecodecomms.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd516693-764b-4c22-b8ff-
dd04d2047879
