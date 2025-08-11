|
GNW-News: Tabnine unterstützt intelligentere und effizientere KI-Agenten mit NVIDIA Nemotron-Modellen
^TEL AVIV, Israel, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine
(https://www.tabnine.com/), der Pionier der KI-gestützten Softwareentwicklung,
gab heute die Unterstützung der neu angekündigten NVIDIA Nemotron Reasoning-
Modelle (https://blogs.nvidia.com/blog/nemotron-cosmos-reasoning-enterprise-
physical-ai) bekannt. Tabnine ist bestrebt, seinen Kunden weiterhin die besten
Modelle anzubieten und gleichzeitig die Anforderungen von Unternehmen an
Genauigkeit, Effizienz und Kontrolle zu erfüllen.
Die neuen Nemotron (https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/foundation-
models/nemotron/) Reasoning-Modelle ermöglichen intelligentere, skalierbare und
kosteneffiziente Unternehmensanwendungen und ergänzen das wachsende Portfolio
der von Tabnine unterstützten Modelle. Nemotron bietet eine leistungsstarke
Option für Teams, die intelligente Software in sicheren, selbst gehosteten oder
hybriden Umgebungen entwickeln.
Die Nemotron-Modellfamilie - darunter NVIDIA Llama Nemotron Super 1.5
(https://developer.nvidia.com/blog/build-more-accurate-and-efficient-ai-agents-
with-the-new-nvidia-llama-nemotron-super-v1-5/) und NVIDIA Nemotron Nano 2 -
wurde mit offenen, kommerziell nutzbaren Datensätzen erstellt und für die
(https://developer.nvidia.com/blog/build-more-accurate-and-efficient-ai-agents-
with-the-new-nvidia-llama-nemotron-super-v1-5/)NVIDIA Blackwell-Architektur
(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/blackwell-architecture/)
optimiert. Sie ermöglicht es Unternehmen, robuste agentenbasierte KI-Systeme mit
leistungsstarkem Reasoning und effizienter Rechenleistung aufzubauen. Tabnine
integriert diese Modelle in seine KI-Entwicklungsplattform für Unternehmen, um
Kunden Zugang zu leistungsstarken Reasoning-Modellen für die Entwicklung noch
leistungsstärkerer KI-Agenten zu ermöglichen und ihnen mehr Kontrolle,
Performance und Effizienz über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu
bieten.
?Das Reasoning ist die nächste Herausforderung für die Produktivität von
Entwicklern, und die NVIDIA Nemotron-Modelle helfen uns, diese Hürde zu nehmen",
erklärte Dror Weiss, CEO und Co-Founder von Tabnine.?Durch die Kombination der
sicheren, fein abgestimmten KI-Umgebung von Tabnine mit der branchenführenden
Leistung von Nemotron ermöglichen wir Unternehmen die schnellere Entwicklung und
Bereitstellung intelligenter Agenten, ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz,
Kontrolle oder Genauigkeit eingehen zu müssen."
Modelle für Unternehmen, bereit für den Einsatz in der Praxis
Die Nemotron-Modelle sind für Inferenz mit hohem Durchsatz und nahtlose
Bereitstellung als NVIDIA NIM-Mikroservice-Container (https://www.nvidia.com/en-
us/ai-data-science/products/nim-microservices/) konzipiert und bieten Tabnine
die Flexibilität, ein breiteres Spektrum von Unternehmenskunden zu bedienen, von
Cloud-nativen Teams bis hin zu isolierten lokalen Umgebungen. Mit bis zu 250
gleichzeitigen Benutzern, die auf einer einzigen NVIDIA H100
(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h100/) GPU unterstützt werden, und
einer schnelleren Token-Generierung für niedrigere Gesamtbetriebskosten
verbessert Nemotron die Amortisationszeit für KI-Investitionen in Unternehmen
erheblich.
?Unternehmen experimentieren nicht mehr nur mit KI-Agenten. Sie setzen sie in
realen Arbeitsabläufen ein. Nemotron unterstützt uns dabei mit skalierbaren
Reasoning-Funktionen", so Weiss.?Tabnine freut sich darauf, weiterhin eng mit
NVIDIA zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die leistungsstärksten Modelle
anbieten zu können, insbesondere jenen, die in sicheren, selbst gehosteten
Umgebungen arbeiten."
Offene Modelle, entwickelt für mehr Kontrolle
Getreu dem Engagement von Tabnine für datenschutzorientierte, anpassbare KI
ergänzt die Integration mit Nemotron den Plattformansatz des Unternehmens - mit
vollständig offenen Modellgewichten, transparenten Trainingsdaten sowie
Bereitstellungsoptionen speziell für Unternehmen. Tabnine-Kunden können die
Vorteile der NVIDIA NeMo-Plattform (https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-
science/products/nemo/) für die Entwicklung, Bereitstellung und kontinuierliche
Verbesserung von Agenten nutzen und so einen vollständigen Lebenszyklus für die
sichere Einführung von KI erschließen.
Diese Zusammenarbeit setzt die langjährige Partnerschaft zwischen Tabnine und
NVIDIA fort. Tabnine hat im vergangenen Jahr die Unterstützung für NVIDIA NIM
angekündigt und bietet Kunden damit containerisierte Bereitstellung in Cloud-,
Hybrid- und sicheren Infrastrukturen. Die heutige Ankündigung ergänzt diese
Grundlage um erstklassige Reasoning-Funktionen und unterstreicht das gemeinsame
Engagement der Unternehmen für KI auf Unternehmensebene.
Weitere Informationen zur KI-Plattform für Unternehmen von Tabnine finden Sie
unter www.tabnine.com (https://www.tabnine.com/).
Über Tabnine
Tabnine unterstützt Entwickler und Unternehmen dabei, die Softwareentwicklung
mithilfe generativer KI zu beschleunigen und zu sichern. Mit über einer Million
Nutzern pro Monat und Implementierungen in Tausenden von Unternehmen lässt sich
der private, offene und sichere KI-Codierungsassistent von Tabnine nahtlos in
jede Phase des Entwicklungszyklus integrieren. Führende Engineering-Teams
vertrauen auf Tabnine, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu
verbessern und die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI zu
gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tabnine.com
(https://www.tabnine.com/).
