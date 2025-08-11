GNW-News: Tabnine unterstützt intelligentere und effizientere KI-Agenten mit NVIDIA Nemotron-Modellen

^TEL AVIV, Israel, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine

(https://www.tabnine.com/), der Pionier der KI-gestützten Softwareentwicklung,

gab heute die Unterstützung der neu angekündigten NVIDIA Nemotron Reasoning-

Modelle (https://blogs.nvidia.com/blog/nemotron-cosmos-reasoning-enterprise-

physical-ai) bekannt. Tabnine ist bestrebt, seinen Kunden weiterhin die besten

Modelle anzubieten und gleichzeitig die Anforderungen von Unternehmen an

Genauigkeit, Effizienz und Kontrolle zu erfüllen.

Die neuen Nemotron (https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/foundation-

models/nemotron/) Reasoning-Modelle ermöglichen intelligentere, skalierbare und

kosteneffiziente Unternehmensanwendungen und ergänzen das wachsende Portfolio

der von Tabnine unterstützten Modelle. Nemotron bietet eine leistungsstarke

Option für Teams, die intelligente Software in sicheren, selbst gehosteten oder

hybriden Umgebungen entwickeln.

Die Nemotron-Modellfamilie - darunter NVIDIA Llama Nemotron Super 1.5

(https://developer.nvidia.com/blog/build-more-accurate-and-efficient-ai-agents-

with-the-new-nvidia-llama-nemotron-super-v1-5/) und NVIDIA Nemotron Nano 2 -

wurde mit offenen, kommerziell nutzbaren Datensätzen erstellt und für die

(https://developer.nvidia.com/blog/build-more-accurate-and-efficient-ai-agents-

with-the-new-nvidia-llama-nemotron-super-v1-5/)NVIDIA Blackwell-Architektur

(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/technologies/blackwell-architecture/)

optimiert. Sie ermöglicht es Unternehmen, robuste agentenbasierte KI-Systeme mit

leistungsstarkem Reasoning und effizienter Rechenleistung aufzubauen. Tabnine

integriert diese Modelle in seine KI-Entwicklungsplattform für Unternehmen, um

Kunden Zugang zu leistungsstarken Reasoning-Modellen für die Entwicklung noch

leistungsstärkerer KI-Agenten zu ermöglichen und ihnen mehr Kontrolle,

Performance und Effizienz über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu

bieten.

?Das Reasoning ist die nächste Herausforderung für die Produktivität von

Entwicklern, und die NVIDIA Nemotron-Modelle helfen uns, diese Hürde zu nehmen",

erklärte Dror Weiss, CEO und Co-Founder von Tabnine.?Durch die Kombination der

sicheren, fein abgestimmten KI-Umgebung von Tabnine mit der branchenführenden

Leistung von Nemotron ermöglichen wir Unternehmen die schnellere Entwicklung und

Bereitstellung intelligenter Agenten, ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz ,

Kontrolle oder Genauigkeit eingehen zu müssen."

Modelle für Unternehmen, bereit für den Einsatz in der Praxis

Die Nemotron-Modelle sind für Inferenz mit hohem Durchsatz und nahtlose

Bereitstellung als NVIDIA NIM-Mikroservice-Container (https://www.nvidia.com/en-

us/ai-data-science/products/nim-microservices/) konzipiert und bieten Tabnine

die Flexibilität, ein breiteres Spektrum von Unternehmenskunden zu bedienen, von

Cloud-nativen Teams bis hin zu isolierten lokalen Umgebungen. Mit bis zu 250

gleichzeitigen Benutzern, die auf einer einzigen NVIDIA H100

(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h100/) GPU unterstützt werden, und

einer schnelleren Token-Generierung für niedrigere Gesamtbetriebskosten

verbessert Nemotron die Amortisationszeit für KI-Investitionen in Unternehmen

erheblich.

?Unternehmen experimentieren nicht mehr nur mit KI-Agenten. Sie setzen sie in

realen Arbeitsabläufen ein. Nemotron unterstützt uns dabei mit skalierbaren

Reasoning-Funktionen", so Weiss.?Tabnine freut sich darauf, weiterhin eng mit

NVIDIA zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die leistungsstärksten Modelle

anbieten zu können, insbesondere jenen, die in sicheren, selbst gehosteten

Umgebungen arbeiten."

Offene Modelle, entwickelt für mehr Kontrolle

Getreu dem Engagement von Tabnine für datenschutzorientierte, anpassbare KI

ergänzt die Integration mit Nemotron den Plattformansatz des Unternehmens - mit

vollständig offenen Modellgewichten, transparenten Trainingsdaten sowie

Bereitstellungsoptionen speziell für Unternehmen. Tabnine-Kunden können die

Vorteile der NVIDIA NeMo-Plattform (https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-

science/products/nemo/) für die Entwicklung, Bereitstellung und kontinuierliche

Verbesserung von Agenten nutzen und so einen vollständigen Lebenszyklus für die

sichere Einführung von KI erschließen.

Diese Zusammenarbeit setzt die langjährige Partnerschaft zwischen Tabnine und

NVIDIA fort. Tabnine hat im vergangenen Jahr die Unterstützung für NVIDIA NIM

angekündigt und bietet Kunden damit containerisierte Bereitstellung in Cloud-,

Hybrid- und sicheren Infrastrukturen. Die heutige Ankündigung ergänzt diese

Grundlage um erstklassige Reasoning-Funktionen und unterstreicht das gemeinsame

Engagement der Unternehmen für KI auf Unternehmensebene.

Weitere Informationen zur KI-Plattform für Unternehmen von Tabnine finden Sie

unter www.tabnine.com (https://www.tabnine.com/).

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwickler und Unternehmen dabei, die Softwareentwicklung

mithilfe generativer KI zu beschleunigen und zu sichern. Mit über einer Million

Nutzern pro Monat und Implementierungen in Tausenden von Unternehmen lässt sich

der private, offene und sichere KI-Codierungsassistent von Tabnine nahtlos in

jede Phase des Entwicklungszyklus integrieren. Führende Engineering-Teams

vertrauen auf Tabnine, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu

verbessern und die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI zu

gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tabnine.com

(https://www.tabnine.com/).

Kontakt

press@tabnine.com

