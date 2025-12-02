Teledyne Technologies Aktie
WKN: 926932 / ISIN: US8793601050
|
02.12.2025 14:04:39
GNW-News: Teledyne kündigt die Xtium3 PCIe Gen4-Framegrabber-Serie für ultraschnelle Bildaufnahme an
^MONTREAL, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von
Teledyne Technologies [NYSE: TDY], stellt die Xtium(TM)3
(http://www.teledynevisionsolutions.com/xtium3) PCIe Gen4-Familie vor. Diese
Framegrabber der nächsten Generation wurden für maximalen Dauer-Durchsatz und
sofort einsatzbereite Bilddaten in anspruchsvollen industriellen Anwendungen
entwickelt.
Auf Basis der bewährten Xtium2
(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/xtium2-family/)-Plattform
unterstützt das erste neue Modell Xtium3-CLHS PX8 den Camera Link HS® (CLHS)-
Standard über die PCI Express(TM) Gen 4.0-Schnittstelle. Diese Single-Slot-Lösung
mit einem einzigen Kabel ermöglicht bis zu sieben CLHS-Lanes mit einer
Geschwindigkeit von jeweils 10,3125 Gbit/s (insgesamt 72,2 Gbit/s) und
ermöglicht so eine Erfassungsbandbreite von 8,6 GB/s und Host-Übertragungsraten
von bis zu 13,2 GB/s über einen PCIe Gen4 x8-Steckplatz.
Wichtigste Merkmale und Vorteile:
* Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung - Verwendet das CLHS X-Protokoll mit
einer Paketeffizienz von über 97 % und einer 64/66-Bit-Codierung.
Unterstützt lange Kabel mit einer Länge von über 30 Metern bei Verwendung
von 7-Lane-AOC-Kabeln.
* Echtzeit-Datenweiterleitung - Verteilt eingehende Daten über Standard-AOC-
Kabel für verteilte Bildverarbeitung an bis zu 12 Computer.
* Optimierte Leistung - Die PCIe Gen4-Architektur liefert einen
kontinuierlichen Durchsatz von 13,2 GB/s direkt an den Host-Speicher,
wodurch die CPU-Auslastung reduziert und die Bildverarbeitung beschleunigt
wird.
* Umfangreiche Kompatibilität - Unterstützt Flächen- und Zeilenkamerasysteme,
Monochrom- und Farbkameras und bietet außergewöhnliche Leistung für die
Schnittstelle Camera Link HS (ein kommendes Modell wird CoaXPress®
unterstützen).
* Fortschrittliche Bildverarbeitung - Ermöglicht Multi-Plane-HDR-Verarbeitung
für die Kamera Linea(TM) HS2 16K
(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/linea-hs2/?model=H2-HM-
16K100H-00-B&vertical=tvs-dalsa-oem&segment=tvs) von Teledyne.
* Software-Support - Vollständig kompatibel mit den Sapera(TM) LT
(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/sapera-lt-
sdk/?model=sapera-lt-sdk&vertical=tvs-dalsa-oem&segment=tvs) Software-SDKs
von Teledyne und Software von Drittanbietern für eine nahtlose Integration.
Die Xtium3-Serie wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner
Bildverarbeitungssysteme gerecht zu werden. Sie bietet robuste Leistung,
Skalierbarkeit und Flexibilität für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.
Die Xtium3-Serie wird vollständig von den Sapera LT Software-SDKs von Teledyne
unterstützt und ermöglicht Entwicklern und Integratoren den Aufbau robuster
Hochgeschwindigkeits-Bildgebungssysteme mit minimalem Aufwand und maximaler
Flexibilität.
Weitere Details finden Sie auf der Produktseite
(http://www.teledynevisionsolutions.com/xtium3). Für vertriebliche Anfragen
besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite
(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/).
Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte
Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie.
Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics,
Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter
einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit
jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum
hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das
weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten
Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das
technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die
Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so
konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil
verschaffen.
Pressekontakt:
Jessica Broom
Jessica.broom@teledyne.com
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a834e18a-07c3-4500-a00e-
14010390bd4f/de
Â°
