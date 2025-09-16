GNW-News: TrueCommerce treibt Innovation mit neuem Führungsteam und ausgezeichneter KI voran

^MÜNCHEN, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce



startet in eine neue Ära: Mit seinem

globalen Netzwerk für Supply-Chain-, Integrations- und Omnichannel-Lösungen

setzt das Unternehmen auf Wachstum und Innovation. So kündigt das Unternehmen

strategische Veränderungen im Führungsteam an und präsentiert zudem KI-gestützte

Innovationen. Zudem stellt es überzeugende Kundenerfolgsgeschichten mit

beschleunigtem Wachstum und höherer Effizienz vor und wurde mit renommierten

Branchenpreisen ausgezeichnet.

Diese Meilensteine unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Innovationen

in großem Maßstab voranzutreiben - insbesondere im Bereich KI und darüber hinaus

- und seinen Kunden weltweit eine schnellere Wertschöpfung sowie einen höheren

ROI zu ermöglichen.

Führungsteam setzt Fokus auf KI und nahtlose Kundenerlebnisse

Nach der Ernennung von Bill Glass zum neuen CEO

(https://www.truecommerce.com/de/press-release/truecommerce-namen-bill-glass-

ceo/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum&utm_id=cor

porate) übernimmt Lee Kimball die Position des Chief Product Officer (CPO) und

soll das Unternehmen in eine neue Ära der Produktinnovation führen.

Kimball, der 2023 zu TrueCommerce stieß, um die Geschäftsbereiche außerhalb des

EDI-Bereichs zu leiten, wechselt nun in die Rolle des CPO und verantwortet die

globale Produktstrategie. Seine langjährige Erfahrung in der Führung von

Produktteams und im operativen Geschäft versetzt ihn in die ideale Position,

Vision und strategische Ausrichtung des Produktportfolios des Unternehmens zu

gestalten.

Seit seinem Amtsantritt als CEO fährt Glass einen Kurs, der stärker auf nahtlose

Kundenerlebnisse setzt. Dabei baut er auf die drei Kernpfeiler des Unternehmens:

Innovation, Kundenerfahrung und operative Exzellenz.

?Gemeinsam bringt unser Führungsteam strategische Vision und technische

Umsetzung in unsere Produkt-Roadmap ein - mit dem Ziel, Planung, Entwicklung und

Bereitstellung neuer innovativer Produkte für unsere Kunden voranzutreiben",

erklärt Glass.?Wir haben ein Dev Lab, das sich der Weiterentwicklung von KI-

Innovationen widmet, die durch intelligente Konnektivität die Supply-Chain-

Prozesse transformieren. Das Lab arbeitet derzeit an drei Initiativen, die nach

dem Launch schnellere Ergebnisse, intelligentere Erkenntnisse und optimierte

Abläufe liefern und Kunden helfen werden, effizienter zu skalieren."

Innovation in der Praxis: Kundenerfolge

Darüber hinaus präsentiert TrueCommerce mehrere Erfolgsgeschichten von Kunden,

die Wachstum und Effizienz erheblich steigern konnten - mit messbarem Einfluss

auf ihr Geschäftsergebnis:

* Gewürzhersteller: Mit der KI-gestützten Vendor-Managed-Inventory-Lösung

ReplenishAI (https://www.truecommerce.com/de/vendor-managed-inventory-

vmi/replenishai-fur-verbesserte-prognose-und-

nachschub/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum&

utm_id=corporate)(TM) konnte die Prognosegenauigkeit bei 60 Prozent der SKUs

verbessert und die Unterprognose der Nachfrage um 45 Prozent reduziert

werden. Innerhalb von sieben Wochen gewann das Unternehmen Hunderttausende

US-Dollar an zuvor entgangenen Umsätzen zurück - durch die Kombination von

KI-gestützten Erkenntnissen verbunden mit menschlicher Planungsexpertise.

* Molkereiproduzent: Durch die Implementierung einer integrierten EDI-Lösung

für Microsoft Dynamics 365 FSCM

(https://www.truecommerce.com/de/integrationen/erp/microsoft-dynamics-365-

finance-supply-chain-

management/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum

&utm_id=corporate) automatisierte die nationale Marke die Transaktionen mit

über 40 Partnern, erreichte nahezu vollständig automatisierte

Bestellprozesse und erhöhte ihre operative Agilität erheblich - was den Weg

von einem regionalen Anbieter zu einer national bekannten Marke ebnete.

* Ölmühle Moog: Europe's first organic oil mill and market leader in Germany

and France produces over 70 cold-pressed oils under the BIO PLANÈTE brand

and recently expanded into supermarkets. To meet evolving retailer EDI

requirements, the company replaced its outdated on-premises system with a

modern cloud-based solution-ensuring seamless, scalable digital

communication. Read the case study. [Anwenderbericht lesen

(https://www.truecommerce.com/de/resource/cloud-statt-onpremises-edi-

neustart-bei-oelmuehle-

moog/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum&utm_i

d=corporate).]

Preisgekrönte KI-Innovation

2025 erhielt TrueCommerce mehrere renommierte Branchenauszeichnungen für seine

innovativen Leistungen im Supply-Chain-Bereich, insbesondere für ReplenishAI.

Dazu zählen:

* Global Tech Awards - Supply Chain & Logistics Technology

(https://www.globaltechaward.com/winners?c=6389da75ad5492e1a64d7ced)

* Supply & Demand Chain Executive und Food Logistics Magazine - 2025 Top

Supply Chain Projects Award

* American Business Awards (Stevies) - BRONZE in der Kategorie Supply Chain

Management Solution (Produktmanagement & Neue Produkte)

(https://stevieawards.com/aba/product-management-new-product-awards)

* American Business Awards (Stevies) - People's Choice Award für das

beliebteste neue Produkt (https://stevieawards.com/aba/product-management-

new-product-awards) (Supply Chain Management Solution)

* American Business Awards (Stevies) - BRONZE in der Kategorie Technical

Innovation of the Year - Artificial Intelligence (https://stevies-

tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/2025-stevie-winners)

