|
16.09.2025 14:04:38
GNW-News: TrueCommerce treibt Innovation mit neuem Führungsteam und ausgezeichneter KI voran
^MÜNCHEN, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=2025momentum&utm_id=corporate) startet in eine neue Ära: Mit seinem
globalen Netzwerk für Supply-Chain-, Integrations- und Omnichannel-Lösungen
setzt das Unternehmen auf Wachstum und Innovation. So kündigt das Unternehmen
strategische Veränderungen im Führungsteam an und präsentiert zudem KI-gestützte
Innovationen. Zudem stellt es überzeugende Kundenerfolgsgeschichten mit
beschleunigtem Wachstum und höherer Effizienz vor und wurde mit renommierten
Branchenpreisen ausgezeichnet.
Diese Meilensteine unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Innovationen
in großem Maßstab voranzutreiben - insbesondere im Bereich KI und darüber hinaus
- und seinen Kunden weltweit eine schnellere Wertschöpfung sowie einen höheren
ROI zu ermöglichen.
Führungsteam setzt Fokus auf KI und nahtlose Kundenerlebnisse
Nach der Ernennung von Bill Glass zum neuen CEO
(https://www.truecommerce.com/de/press-release/truecommerce-namen-bill-glass-
ceo/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum&utm_id=cor
porate) übernimmt Lee Kimball die Position des Chief Product Officer (CPO) und
soll das Unternehmen in eine neue Ära der Produktinnovation führen.
Kimball, der 2023 zu TrueCommerce stieß, um die Geschäftsbereiche außerhalb des
EDI-Bereichs zu leiten, wechselt nun in die Rolle des CPO und verantwortet die
globale Produktstrategie. Seine langjährige Erfahrung in der Führung von
Produktteams und im operativen Geschäft versetzt ihn in die ideale Position,
Vision und strategische Ausrichtung des Produktportfolios des Unternehmens zu
gestalten.
Seit seinem Amtsantritt als CEO fährt Glass einen Kurs, der stärker auf nahtlose
Kundenerlebnisse setzt. Dabei baut er auf die drei Kernpfeiler des Unternehmens:
Innovation, Kundenerfahrung und operative Exzellenz.
?Gemeinsam bringt unser Führungsteam strategische Vision und technische
Umsetzung in unsere Produkt-Roadmap ein - mit dem Ziel, Planung, Entwicklung und
Bereitstellung neuer innovativer Produkte für unsere Kunden voranzutreiben",
erklärt Glass.?Wir haben ein Dev Lab, das sich der Weiterentwicklung von KI-
Innovationen widmet, die durch intelligente Konnektivität die Supply-Chain-
Prozesse transformieren. Das Lab arbeitet derzeit an drei Initiativen, die nach
dem Launch schnellere Ergebnisse, intelligentere Erkenntnisse und optimierte
Abläufe liefern und Kunden helfen werden, effizienter zu skalieren."
Innovation in der Praxis: Kundenerfolge
Darüber hinaus präsentiert TrueCommerce mehrere Erfolgsgeschichten von Kunden,
die Wachstum und Effizienz erheblich steigern konnten - mit messbarem Einfluss
auf ihr Geschäftsergebnis:
* Gewürzhersteller: Mit der KI-gestützten Vendor-Managed-Inventory-Lösung
ReplenishAI (https://www.truecommerce.com/de/vendor-managed-inventory-
vmi/replenishai-fur-verbesserte-prognose-und-
nachschub/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum&
utm_id=corporate)(TM) konnte die Prognosegenauigkeit bei 60 Prozent der SKUs
verbessert und die Unterprognose der Nachfrage um 45 Prozent reduziert
werden. Innerhalb von sieben Wochen gewann das Unternehmen Hunderttausende
US-Dollar an zuvor entgangenen Umsätzen zurück - durch die Kombination von
KI-gestützten Erkenntnissen verbunden mit menschlicher Planungsexpertise.
* Molkereiproduzent: Durch die Implementierung einer integrierten EDI-Lösung
für Microsoft Dynamics 365 FSCM
(https://www.truecommerce.com/de/integrationen/erp/microsoft-dynamics-365-
finance-supply-chain-
management/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum
&utm_id=corporate) automatisierte die nationale Marke die Transaktionen mit
über 40 Partnern, erreichte nahezu vollständig automatisierte
Bestellprozesse und erhöhte ihre operative Agilität erheblich - was den Weg
von einem regionalen Anbieter zu einer national bekannten Marke ebnete.
* Ölmühle Moog: Europe's first organic oil mill and market leader in Germany
and France produces over 70 cold-pressed oils under the BIO PLANÈTE brand
and recently expanded into supermarkets. To meet evolving retailer EDI
requirements, the company replaced its outdated on-premises system with a
modern cloud-based solution-ensuring seamless, scalable digital
communication. Read the case study. [Anwenderbericht lesen
(https://www.truecommerce.com/de/resource/cloud-statt-onpremises-edi-
neustart-bei-oelmuehle-
moog/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_campaign=2025momentum&utm_i
d=corporate).]
Preisgekrönte KI-Innovation
2025 erhielt TrueCommerce mehrere renommierte Branchenauszeichnungen für seine
innovativen Leistungen im Supply-Chain-Bereich, insbesondere für ReplenishAI.
Dazu zählen:
* Global Tech Awards - Supply Chain & Logistics Technology
(https://www.globaltechaward.com/winners?c=6389da75ad5492e1a64d7ced)
* Supply & Demand Chain Executive und Food Logistics Magazine - 2025 Top
Supply Chain Projects Award
* American Business Awards (Stevies) - BRONZE in der Kategorie Supply Chain
Management Solution (Produktmanagement & Neue Produkte)
(https://stevieawards.com/aba/product-management-new-product-awards)
* American Business Awards (Stevies) - People's Choice Award für das
beliebteste neue Produkt (https://stevieawards.com/aba/product-management-
new-product-awards) (Supply Chain Management Solution)
* American Business Awards (Stevies) - BRONZE in der Kategorie Technical
Innovation of the Year - Artificial Intelligence (https://stevies-
tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/2025-stevie-winners)
Mit TrueCommerce Kontakt aufnehmen:
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe/)
Über TrueCommerce
TrueCommerce unterstützt Unternehmen dabei, ihre Lieferkettenleistung zu
verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige
Anbindung an unser globales Hochleistungs-Supply-Chain-Netzwerk erhalten
Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang zu einem vollständig
integrierten Netzwerk, das Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und interne
Systeme miteinander verbindet. Unsere Cloud-basierten und vollständig
verwalteten Dienste ermöglichen ein durchgängiges Lieferkettenmanagement,
optimierte Lieferprozesse und vereinfachte Abläufe. Mit mehr als 25 Jahren
Erfahrung und vertrauensvoller Partnerschaft unterstützt TrueCommerce
Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Lieferkette heute auszuschöpfen und
gleichzeitig durch unser integrationsunabhängiges Netzwerk für die Zukunft
gerüstet zu sein. Deshalb verlassen sich tausende Unternehmen - vom Mittelstand
bis hin zu globalen Fortune-100-Konzernen aus verschiedensten Branchen - auf
TrueCommerce. Weitere Informationen finden Sie unter www.truecommerce.com/de/
(https://www.truecommerce.com/de/?utm_source=PR&utm_medium=press+release&utm_cam
paign=2025momentum&utm_id=corporate).
TrueCommerce ist eine eingetragene Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen
Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Medienkontakt
Rafael Rahn
rafael.rahn@ruess-group.com Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!