18.08.2025 23:39:39
^GUIGANG, China, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem startete in
Guigang, Guangxi, die 15. Lotus Culture Series von Guigang. Von Juli bis Oktober
wird die Stadt eine Vielzahl von Aktivitäten anbieten, darunter
Theateraufführungen, Poesiewettbewerbe und die Auswahl der?besten Lotus-
Beobachtungsplätze", um das Tourismuswachstum weiter anzukurbeln.
Die Werbeabteilung der Stadt Guigang wies darauf hin, dass Guigang - eine
nationale Demonstrationsstadt für Waldtourismus und ein nationales Pilotprojekt
für Kultur- und Tourismuskonsum - mit außergewöhnlichen ökologischen Stärken
ausgestattet ist und ein Ökotourismusziel aufbaut, das die Guangdong-Hongkong-
Macau Greater Bay Area und ASEAN bedient, mit seinen?Drei Bergen, einer
Schlucht, einer Kultur" als Kern. Mittlerweile verfügt das Land über 52
nationale Touristenattraktionen der Kategorie A, 37 ländliche Touristengebiete
mit vier Sternen oder mehr und 17 thematisch gestaltete Tourismuscamps, während
seine Marke?Camping Paradise, Carefree Guigang" immer mehr Anerkennung
findet. In der ersten Hälfte dieses Jahres kamen 32,0634 Millionen Besucher nach
Guigang, was einem Tourismusumsatz von 30,121 Milliarden Yuan und einem Anstieg
von 12,88 % bzw. 13,87 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Guigang weiß genau, dass?Besucherströme eine wirtschaftliche Basis bedeuten",
und nutzt Aufführungen sowie Veranstaltungen, um die Stadtentwicklung
voranzutreiben. In diesem Jahr hat sich die Guangxi-Abteilung der?Village
Basketball Association" in Guiping niedergelassen und war Gastgeber der
Basketball-Qualifikationsspiele für die 15. National Games, des?Douyin Football
Carnival" und des?Gangren Gangye Concert". All dies hat dazu beigetragen, den
Ruf der Stadt als?Stadt des Sports, Hauptstadt der Freizeit" aufzupolieren.
Der?Douyin Football Carnival" verzeichnete 1,83 Milliarden Aufrufe und brachte
Guigang in die Top 3 der Städtesuchrangliste von Douyin. Angetrieben durch die
Veranstaltung stiegen während des Festivals?3. März" die Besucherzahlen und die
Tourismuseinnahmen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um 18 % bzw. 18,9 %.
Während der Basketball-Qualifikationsspiele der National Games erreichten
entsprechende Nachrichten rund 36,74 Millionen Aufrufe. Die Zahl der Gäste, die
in quotenkontrollierten Hotels im Bezirk Gangbei übernachteten, stieg im
Vergleich zum Vorjahr um 29,17 % und auch der Konsum in diesem Bereich nahm
stark zu. Der Effekt?Eintägige Veranstaltungsteilnahme, mehrtägiger Aufenthalt"
ist deutlich geworden und der Markeneinfluss?Guigang durch Aufführungen und
Veranstaltungen erkunden" wächst weiter.
Die Publicity Department of Guigang City (Werbeabteilung der Stadt Guigang) gab
bekannt, dass Guigang seine dreijährige intensive Kampagne für die Kultur- und
Tourismusbranche intensivieren werde, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Im
ersten Halbjahr wurden 22 neue Projekte im Gesundheits- und Kulturtourismus
unterzeichnet, die eine Gesamtinvestition von 2,401 Milliarden Yuan umfassen;
42 wichtige Kultur- und Tourismusprojekte wurden beschleunigt vorangetrieben,
20 wurden neu begonnen und 13 abgeschlossen. Gleichzeitig wird aktiv die
integrierte Entwicklung von?Kulturtourismus + KI" erforscht. Anfang Juli wurde
der intelligente KI-Dolmetscherdienst im Pingnan County Museum eingeführt, was
einen großen Schritt nach vorne in Guigangs?Kulturtourismus + KI"-Bemühungen
darstellt.
Im Hochsommer wurde die 15. Lotuskultur-Serie von Guigang feierlich enthüllt.
Wieder einmal spricht diese jahrtausendealte?Lotusstadt" eine herzliche
Einladung aus:?Seit zweitausend Jahren duftend, habe ich nur auf Sie gewartet!"
Von ökologischem Sightseeing bis zu dynamischen Events, von einem
Campingparadies bis zu intelligenten Erlebnissen - Guigang schafft eine neue
Kultur- und Tourismuslandschaft, in der Tradition auf Moderne trifft und sich zu
einem immer florierenden neuen Zentrum entwickelt.
Quelle: The Publicity Department of Guigang City
Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°
