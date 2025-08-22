GNW-News: Vorstellung der weltweit ersten globalen Infrastrukturplattform für Cannabis von Tyson 2.0 und Green Success 1.0

^BERLIN, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Success 1.0 (GS1.0), ein

Infrastrukturunternehmen der nächsten Generation in der Cannabisindustrie, gab

heute eine strategische Partnerschaft mit dem legendären boxer Mike Tyson und

dem US-amerikanischen Unternehmen Tyson 2.0 bekannt. Diese Zusammenarbeit wird

eine globale Infrastruktur schaffen, um die konforme, markenorientierte

Expansion des Cannabismarktes zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf

der Verbindung traditioneller Kultur mit fortschrittlicher Automatisierung,

digitaler Integration und Markteinführung im großen Maßstab.

Green Success 1.0 bildet das Rückgrat für internationale Cannabis-Geschäfte und

ermöglicht den nahtlosen und konformen Transport von Blüten, Klonen und

Markenprodukten über Online- und traditionelle Märkte. In weniger als einem Jahr

hat das Unternehmen die Wirksamkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis

gestellt: Unter der Marke Tyson 2.0 wurden über zwei Tonnen Cannabis über

medizinische Kanäle exportiert. Dies belegt die Schnelligkeit, Präzision und

Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Nach seiner Einführung in drei neuen Ländern im Jahr 2025 ist Green Success 1.0

nun auch in Deutschland, Großbritannien, Australien und der Tschechischen

Republik verfügbar. Die Plattform verfolgt eine Mehrsegmentstrategie, die von

Premium- bis hin zu Value-Segmenten reicht. Sie verfügt über ein wachsendes

Portfolio marktführender Marken, darunter Tyson 2.0.

?Green Success ist diszipliniert. Sie kennen die Märkte, sie verstehen die

Menschen und sie agieren wie Champions", sagte Mike Tyson, Gründer von Tyson

2.0.?Europa ist bereit - und wir auch."

Yuval Soiref, CEO und Gründer von Green Success 1.0, hob die Rolle des

Unternehmens als visionäre Plattform hervor und betonte, dass es sich nicht um

eine Marke handele.?Wir haben nicht nur eine Marke aufgebaut, sondern auch den

Weg bereitet", sagte Soiref.?GS 1.0 ist auf den Einsatz in allen

Unternehmensbereichen ausgelegt: vom Online-Handel und Großhandel über das

Marketing bis hin zum Eintritt in neue Märkte. Unsere Mission ist es, die

weltweit größte A-Z-Plattform für Cannabis-Marken zu schaffen - ein System, mit

dem sich Marken schnell, konform und präzise grenzüberschreitend skalieren

können. Mit Tyson 2.0 und unseren anderen Marken, die inzwischen in mehreren

Märkten vertreten sind, haben wir erst den Anfang der Expansion gemacht."

Mike Tyson und Tyson 2.0 haben ihre Partnerschaft mit Green Success erweitert,

um das internationale Wachstum der Marke voranzutreiben. Tyson fügte hinzu:

?Genau deshalb expandieren wir gemeinsam mit ihnen." Yuval und sein Team bauen

eine echte globale Plattform auf - nicht nur für uns, sondern auch für die

Kultur, die Patienten und den richtigen Umgang mit Cannabis.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Partnerschaft darauf konzentrieren,

Tyson 2.0 auf neue Freizeit- und Medizinmärkte auszuweiten, neue Produktlinien

wie Lebensmittel, Extrakte und Klone auf den Markt zu bringen sowie das Segment

der Selbstanbauer durch HANF365 zu vergrößern.

Über TYSON 2.0 (https://www.instagram.com/itstyson20/):

Tyson 2.0 ist eine Marke, die vom legendären boxer Mike Tyson ins Leben gerufen

wurde. Das Unternehmen ist 2021 in den Cannabismarkt eingestiegen und hat sich

zur Aufgabe gemacht, in jedem Markt, in den es eintritt, Produkte höchster

Qualität anzubieten. Während TYSON 2.0 weiterhin den globalen Cannabismarkt

erobert, ist das Unternehmen auch in zahlreiche andere Konsumgüterkategorien

expandiert. Diese erstrecken sich über die USA und 16 weitere Länder. Bei all

ihren Unternehmungen verfolgt die Marke die legendäre Einstellung von Mike

Tyson, der Größte aller Zeiten zu sein. Unabhängig davon, ob es sich um Cannabis

handelt oder nicht, ist TYSON 2.0 bestrebt, die gewünschten Produkte zu liefern

und gleichzeitig unvergleichliche Erlebnisse zu schaffen.

Über Green Success 1.0: (https://www.instagram.com/greensuccessofficial/)

Green Success 1.0 ist eine vielschichtige, globale Infrastrukturplattform für

die Cannabisindustrie. Sie wurde entwickelt, um die Expansion von Marken in

regulierte Märkte weltweit zu beschleunigen. GS 1.0 ist in den Bereichen

Anbaupartnerschaften, konformer Vertrieb, Telemedizin, E-Commerce und

Performance-Marketing tätig. Das Unternehmen entwickelt die fortschrittlichste

Komplettlösung der Branche: eine Kombination aus Online-Innovation, Effizienz im

Großhandel und kultureller Präzision. Damit dominiert GS 1.0 jede Ebene der

Cannabis-Wertschöpfungskette. Weitere Informationen finden Sie unter

www.greensuccess.io (http://www.greensuccess.io/).

Kontakt: jo@jmigspr.com (mailto:jo@jmigspr.com)

