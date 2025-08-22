|
22.08.2025 18:30:38
GNW-News: Vorstellung der weltweit ersten globalen Infrastrukturplattform für Cannabis von Tyson 2.0 und Green Success 1.0
^BERLIN, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Success 1.0 (GS1.0), ein
Infrastrukturunternehmen der nächsten Generation in der Cannabisindustrie, gab
heute eine strategische Partnerschaft mit dem legendären boxer Mike Tyson und
dem US-amerikanischen Unternehmen Tyson 2.0 bekannt. Diese Zusammenarbeit wird
eine globale Infrastruktur schaffen, um die konforme, markenorientierte
Expansion des Cannabismarktes zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
der Verbindung traditioneller Kultur mit fortschrittlicher Automatisierung,
digitaler Integration und Markteinführung im großen Maßstab.
Green Success 1.0 bildet das Rückgrat für internationale Cannabis-Geschäfte und
ermöglicht den nahtlosen und konformen Transport von Blüten, Klonen und
Markenprodukten über Online- und traditionelle Märkte. In weniger als einem Jahr
hat das Unternehmen die Wirksamkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis
gestellt: Unter der Marke Tyson 2.0 wurden über zwei Tonnen Cannabis über
medizinische Kanäle exportiert. Dies belegt die Schnelligkeit, Präzision und
Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.
Nach seiner Einführung in drei neuen Ländern im Jahr 2025 ist Green Success 1.0
nun auch in Deutschland, Großbritannien, Australien und der Tschechischen
Republik verfügbar. Die Plattform verfolgt eine Mehrsegmentstrategie, die von
Premium- bis hin zu Value-Segmenten reicht. Sie verfügt über ein wachsendes
Portfolio marktführender Marken, darunter Tyson 2.0.
?Green Success ist diszipliniert. Sie kennen die Märkte, sie verstehen die
Menschen und sie agieren wie Champions", sagte Mike Tyson, Gründer von Tyson
2.0.?Europa ist bereit - und wir auch."
Yuval Soiref, CEO und Gründer von Green Success 1.0, hob die Rolle des
Unternehmens als visionäre Plattform hervor und betonte, dass es sich nicht um
eine Marke handele.?Wir haben nicht nur eine Marke aufgebaut, sondern auch den
Weg bereitet", sagte Soiref.?GS 1.0 ist auf den Einsatz in allen
Unternehmensbereichen ausgelegt: vom Online-Handel und Großhandel über das
Marketing bis hin zum Eintritt in neue Märkte. Unsere Mission ist es, die
weltweit größte A-Z-Plattform für Cannabis-Marken zu schaffen - ein System, mit
dem sich Marken schnell, konform und präzise grenzüberschreitend skalieren
können. Mit Tyson 2.0 und unseren anderen Marken, die inzwischen in mehreren
Märkten vertreten sind, haben wir erst den Anfang der Expansion gemacht."
Mike Tyson und Tyson 2.0 haben ihre Partnerschaft mit Green Success erweitert,
um das internationale Wachstum der Marke voranzutreiben. Tyson fügte hinzu:
?Genau deshalb expandieren wir gemeinsam mit ihnen." Yuval und sein Team bauen
eine echte globale Plattform auf - nicht nur für uns, sondern auch für die
Kultur, die Patienten und den richtigen Umgang mit Cannabis.
Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Partnerschaft darauf konzentrieren,
Tyson 2.0 auf neue Freizeit- und Medizinmärkte auszuweiten, neue Produktlinien
wie Lebensmittel, Extrakte und Klone auf den Markt zu bringen sowie das Segment
der Selbstanbauer durch HANF365 zu vergrößern.
Über TYSON 2.0 (https://www.instagram.com/itstyson20/):
Tyson 2.0 ist eine Marke, die vom legendären boxer Mike Tyson ins Leben gerufen
wurde. Das Unternehmen ist 2021 in den Cannabismarkt eingestiegen und hat sich
zur Aufgabe gemacht, in jedem Markt, in den es eintritt, Produkte höchster
Qualität anzubieten. Während TYSON 2.0 weiterhin den globalen Cannabismarkt
erobert, ist das Unternehmen auch in zahlreiche andere Konsumgüterkategorien
expandiert. Diese erstrecken sich über die USA und 16 weitere Länder. Bei all
ihren Unternehmungen verfolgt die Marke die legendäre Einstellung von Mike
Tyson, der Größte aller Zeiten zu sein. Unabhängig davon, ob es sich um Cannabis
handelt oder nicht, ist TYSON 2.0 bestrebt, die gewünschten Produkte zu liefern
und gleichzeitig unvergleichliche Erlebnisse zu schaffen.
Über Green Success 1.0: (https://www.instagram.com/greensuccessofficial/)
Green Success 1.0 ist eine vielschichtige, globale Infrastrukturplattform für
die Cannabisindustrie. Sie wurde entwickelt, um die Expansion von Marken in
regulierte Märkte weltweit zu beschleunigen. GS 1.0 ist in den Bereichen
Anbaupartnerschaften, konformer Vertrieb, Telemedizin, E-Commerce und
Performance-Marketing tätig. Das Unternehmen entwickelt die fortschrittlichste
Komplettlösung der Branche: eine Kombination aus Online-Innovation, Effizienz im
Großhandel und kultureller Präzision. Damit dominiert GS 1.0 jede Ebene der
Cannabis-Wertschöpfungskette. Weitere Informationen finden Sie unter
www.greensuccess.io (http://www.greensuccess.io/).
Kontakt: jo@jmigspr.com (mailto:jo@jmigspr.com)
