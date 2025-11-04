GNW-News: Weltkongress der polnischen medizinischen Fachkreise "Save a Life" 2025 - Eine weltweite Mission zur Förderung lebensrettender Fachkenntnisse

^WARSCHAU, Polen, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. und 22. November 2025

veranstaltet die Medizinische Universität Warschau (Warszawski Uniwersytet

Medyczny) den Weltkongress der polnischen medizinischen Fachkreise?Save a Life"

- eine wegweisende Veranstaltung, die medizinisches Fachpersonal polnischer

Herkunft aus aller Welt zusammenbringt. Der Kongress richtet sich an Ärzte,

Krankenschwestern, Hebammen, Rettungssanitäter und deren Familien und bietet

eine renommierte Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen in den

Bereichen präklinische Notfallversorgung, Prävention und Gesundheitserziehung.

Das Ziel besteht darin, die berufliche Entwicklung polnischer Fachärzte im

Ausland zu fördern, ihre Position in den Gastländern zu stärken und die

internationale Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Sektoren zu

unterstützen.

Der zweitägige Kongress umfasst Expertenrunden, praktische Workshops und

simulationsbasierte Schulungen unter Nutzung der modernen Einrichtungen der

Medizinischen Universität Warschau. Neben wissenschaftlichen Veranstaltungen

umfasst das Programm kulturelle, bildungsbezogene und gesellschaftliche Events

für begleitende Familienmitglieder, wie beispielsweise Stadtführungen durch

Warschau und Museumsbesuche. Dieses einzigartige Format fördert nicht nur die

berufliche Weiterentwicklung, sondern auch den Aufbau einer Gemeinschaft und die

Stärkung der Beziehungen zwischen polnischen Medizinern weltweit.

Weitere Aktivitäten umfassen zertifizierte Praxiskurse (Wie man BLS effektiv

unterrichtet, Grundlegende Lebensrettungsmaßnahmen für Familien, Sichere

Medikamente - sichere Patienten), Vorsorgeuntersuchungen, eine Führung durch das

Medizinische Simulationszentrum und besondere kulturelle Events wie den?Abend

der angesehenen Polen" mit renommierten polnischen Persönlichkeiten.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Polnischen Ärztevereinigung (Polskie

Towarzystwo Lekarskie, PTL) in Zusammenarbeit mit der Polnischen Ärztekammer

(Naczelna Izba Lekarska, NIL) organisiert und im Rahmen des Programms

?Senat-Polonia 2025" mitfinanziert.

Über NIL

Die Polnische Ärztekammer und Zahnärztekammer (Naczelna Izba Lekarska, NIL) ist

die gesetzliche Berufsvertretung für Ärzte und Zahnärzte in Polen, die für die

Einhaltung ethischer Standards, berufliche Exzellenz und Patientensicherheit

verantwortlich ist. Mit landesweit etwa 200.000 Mitgliedern spielt NIL eine

wichtige Rolle bei der Gestaltung der nationalen Gesundheitspolitik .

www.nil.org.pl (https://www.nil.org.pl/)

?wiatowy Zjazd Polonijnych?rodowisk Medycznych?Save a life"

(https://www.swiatowyzjazdpsm.pl/)

KONTAKT:

Iwona Kania

Acting Head of Communications

Naczelna Izba Lekarska/Polnische Ärztekammer

+48 532 353 243

iwona.kania@nil.org.pl, medianil@nil.org.plÂ°