04.11.2025 19:14:38
GNW-News: Weltkongress der polnischen medizinischen Fachkreise "Save a Life" 2025 - Eine weltweite Mission zur Förderung lebensrettender Fachkenntnisse
^WARSCHAU, Polen, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. und 22. November 2025
veranstaltet die Medizinische Universität Warschau (Warszawski Uniwersytet
Medyczny) den Weltkongress der polnischen medizinischen Fachkreise?Save a Life"
- eine wegweisende Veranstaltung, die medizinisches Fachpersonal polnischer
Herkunft aus aller Welt zusammenbringt. Der Kongress richtet sich an Ärzte,
Krankenschwestern, Hebammen, Rettungssanitäter und deren Familien und bietet
eine renommierte Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen in den
Bereichen präklinische Notfallversorgung, Prävention und Gesundheitserziehung.
Das Ziel besteht darin, die berufliche Entwicklung polnischer Fachärzte im
Ausland zu fördern, ihre Position in den Gastländern zu stärken und die
internationale Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Sektoren zu
unterstützen.
Der zweitägige Kongress umfasst Expertenrunden, praktische Workshops und
simulationsbasierte Schulungen unter Nutzung der modernen Einrichtungen der
Medizinischen Universität Warschau. Neben wissenschaftlichen Veranstaltungen
umfasst das Programm kulturelle, bildungsbezogene und gesellschaftliche Events
für begleitende Familienmitglieder, wie beispielsweise Stadtführungen durch
Warschau und Museumsbesuche. Dieses einzigartige Format fördert nicht nur die
berufliche Weiterentwicklung, sondern auch den Aufbau einer Gemeinschaft und die
Stärkung der Beziehungen zwischen polnischen Medizinern weltweit.
Weitere Aktivitäten umfassen zertifizierte Praxiskurse (Wie man BLS effektiv
unterrichtet, Grundlegende Lebensrettungsmaßnahmen für Familien, Sichere
Medikamente - sichere Patienten), Vorsorgeuntersuchungen, eine Führung durch das
Medizinische Simulationszentrum und besondere kulturelle Events wie den?Abend
der angesehenen Polen" mit renommierten polnischen Persönlichkeiten.
Die Veranstaltung wird organisiert von der Polnischen Ärztevereinigung (Polskie
Towarzystwo Lekarskie, PTL) in Zusammenarbeit mit der Polnischen Ärztekammer
(Naczelna Izba Lekarska, NIL) organisiert und im Rahmen des Programms
?Senat-Polonia 2025" mitfinanziert.
Über NIL
Die Polnische Ärztekammer und Zahnärztekammer (Naczelna Izba Lekarska, NIL) ist
die gesetzliche Berufsvertretung für Ärzte und Zahnärzte in Polen, die für die
Einhaltung ethischer Standards, berufliche Exzellenz und Patientensicherheit
verantwortlich ist. Mit landesweit etwa 200.000 Mitgliedern spielt NIL eine
wichtige Rolle bei der Gestaltung der nationalen Gesundheitspolitik.
www.nil.org.pl (https://www.nil.org.pl/)
?wiatowy Zjazd Polonijnych?rodowisk Medycznych?Save a life"
(https://www.swiatowyzjazdpsm.pl/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1670243c-ee24-4efd-8c99-
bf9fdd821624
KONTAKT:
Iwona Kania
Acting Head of Communications
Naczelna Izba Lekarska/Polnische Ärztekammer
+48 532 353 243
iwona.kania@nil.org.pl, medianil@nil.org.plÂ°
