GNW-News: World IoT Expo 2025: Ein neues Kapitel der IoT-Innovation durch umfassende Integration mit künstlicher Intelligenz

^WUXI, China, Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die World Internet of Things Expo

2025 unter dem Thema?Intelligente Konnektivität, unendliche Grenzen" findet vom

31. Oktober bis zum 2. November in Wuxi, einer Stadt im Osten Chinas, statt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4648/eng)

Die diesjährige Messe umfasst eine Ausstellung für IoT-Produkte und -Anwendungen

auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern im Taihu International Expo Center,

die in vier Hauptbereiche unterteilt ist: Halle für Industrieanwendungen, Halle

für IoT-Fähigkeiten, Halle für intelligente Konnektivitätsökosysteme und Halle

für intelligentes Leben. Fast 400 Unternehmen aus dem IoT-Sektor präsentieren

innovative Anwendungen. Das Event versammelt über 1.000 Gäste, darunter

Vertreter von mehr als 50 Fortune Global 500- und börsennotierten Unternehmen

sowie über 50 ausländische Fachleute.

Das Internet der Dinge (IoT) hat sich zu einem industriellen Markenzeichen von

Wuxi entwickelt, und die World Internet of Things Expo ist das bedeutendste

Event der Stadt. Seit 2016 wurde die China International IoT (Sensor Network)

Expo zur World IoT Expo ausgebaut und hat sich nach und nach zur größten und

renommiertesten nationalen Messe im chinesischen IoT-Sektor entwickelt.

In den letzten Jahren hat Wuxi den einzigen nationalen Cluster für

fortschrittliche Fertigung im Bereich des Internets der Dinge (IoT) gegründet.

Der Umsatz des Clusters aus Großunternehmen hat 250 Milliarden Yuan

überschritten, was die Transformation der Stadt vom?Startpunkt des IoT" zu

einer?führenden Stadt im Bereich IoT" markiert.

Derzeit entwickelt sich die künstliche Intelligenz (KI) rasant und unterstützt

unzählige Branchen. Experten auf der Messe wiesen darauf hin, dass das IoT als

Grundlage für die Verbindung von KI mit der physischen Welt und als Kanal für

Algorithmen und Rechenleistung dient, um in reale Anwendungen Einzug zu halten.

Die Integration der beiden Technologien birgt ein enormes und vielversprechendes

Potenzial.

Wuxi fördert aktiv die Intelligenz aller Ebenen seines IoT-Ökosystems und treibt

strategisch Anwendungen in den Bereichen vernetzte Fahrzeuge, industrielles IoT,

intelligente Netzwerke in geringer Höhe und Satelliten-Internet voran. Durch die

umfassende Integration von KI möchte die Stadt ein neues Kapitel in der

innovativen IoT-Entwicklung aufschlagen.

Quelle: World Internet of Things Exposition 2025

Kontaktperson:

Herr Feng, Telefon: 86-10-63074558Â°

