GNW-News: YPrime führt eine Advanced eCOA Oversight ein, um die Verantwortlichkeit der Prüfer und die Sicherheit der Teilnehmer zu stärken

^MALVERN, Pa., Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime (http://www.yprime.com/),
ein bewährter Marktführer im Bereich der klinischen Studientechnologie, gab
heute die Einführung seiner Funktion Advanced eCOA Oversight
(https://www.yprime.com/yprime-advanced-ecoa-oversight/) bekannt - eine wichtige
Erweiterung seiner eCOA-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Überprüfung und
Bestätigung von Teilnehmerdaten durch die Hauptprüfer (Principal Investigators,
PIs) zu vereinfachen und zu verbessern.
Aktuelle Aktualisierungen der EMA-Leitlinie zu computergestützten Systemen(1)
und der ICH E6(R3)(2) betonen, dass die Aufsicht durch den Prüfer dokumentiert,
nachvollziehbar und nachweisbar sein muss, einschließlich der elektronischen
Überprüfung und Bestätigung der Studiendaten zu vorab festgelegten
Meilensteinen. Diese Rahmenwerke unterstreichen die Verantwortung des Prüfers,
die Datenintegrität zu wahren, die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten
und die Richtigkeit und Vollständigkeit der an die Sponsoren übermittelten Daten
zu bestätigen.
YPrimes Advanced eCOA Oversight (https://www.yprime.com/yprime-advanced-ecoa-
oversight/) erfüllt diese sich weiterentwickelnden regulatorischen
Anforderungen, indem es einen konformen, überprüfbaren Signatur-Workflow direkt
in die eCOA-Plattform integriert.
Die Funktionalität unterstützt:
* Zurechenbare Signaturen: Jede elektronische Unterschrift ist sicher mit dem
jeweiligen Prüfer verknüpft, wodurch die Konformität mit 21 CFR Part 11
gewährleistet ist.
* Funktion zur erneuten Signatur: Wenn Daten nach der vorherigen Freigabe
geändert werden, fordert das System den PI automatisch auf, diese zu
überprüfen und erneut zu signieren, um die Kontinuität und
Rückverfolgbarkeit der Daten zu gewährleisten.
* Nachweisbare Aufsicht: Die Prüfer können die Teilnehmerdaten nach Belieben
innerhalb der eCOA-Plattform überprüfen und bestätigen.
* Prüfungsbereite Berichterstellung: Überwachungsberichte erfassen die
Überprüfung elektronischer Daten, den Signaturverlauf, Zeitstempel und
Datenänderungen für Inspektions- oder Einreichungszwecke.
?Die Advanced eCOA Oversight von YPrime stellt die nächste Evolutionsstufe
unserer eCOA-Plattform dar und bietet Prüfern und Sponsoren mehr Transparenz,
einen schnelleren Zugriff auf verifizierte Daten und einen effizienteren Weg zur
Durchführung von Studien", so Ian Lennox, Chief Executive Officer bei YPrime.
?Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir weiterhin die Anforderungen
von Standorten und Aufsichtsbehörden vorwegnehmen und gleichzeitig die
Durchführung von Studien mit größerer Zuversicht und Kontrolle ermöglichen."
Durch die Digitalisierung des PI-Bestätigungsprozesses macht YPrime manuelle
Druck- und Unterschriftsabläufe überflüssig, die klinische Forschungsstandorte
seit langem belasten. Prüfer können nun ihre regulatorischen Pflichten innerhalb
eines einzigen, sicheren Systems erfüllen, das jede Überprüfung und Bestätigung
in Echtzeit aufzeichnet.
?Die Aufsichtsbehörden machen deutlich, dass die Überwachung durch Prüfer
nachvollziehbar, zuordenbar und elektronisch erfolgen muss", erklärte Aubrey
Verna, Senior Product Director of eCOA bei YPrime.?Diese Funktion
gewährleistet, dass diese Erwartungen erfüllt werden, indem sie die Überwachung
optimiert und gleichzeitig ein Höchstmaß an Compliance und Datenintegrität
gewährleistet."
Diese Einführung unterstreicht das Engagement von YPrime für Innovationen, die
die Einhaltung von Vorschriften und operative Exzellenz fördern und gleichzeitig
die Erfahrung für Teilnehmer und Prüfstellen verbessern. Die jüngsten
Verbesserungen von eCOA - darunter die KI-gestützte eCOA-Lokalisierung von
YPrime (https://www.yprime.com/yprime-announces-advanced-ecoa-localization-
capabilities/), automatisierte Datenänderungsformulare (DCF)
(https://www.yprime.com/yprime-releases-reimagined-ecoa-automated-data-change-
form-for-more-efficient-clinical-trial-data-management/) und die Integration von
Blutzuckermessgeräten - unterstreichen die Mission des Unternehmens,
Wissenschaft und Gesundheit voranzubringen, indem klinische Studien vereinfacht
werden, Sponsoren in die Lage versetzt werden, schneller zu starten, und eine
höhere Datenqualität sowie eine stärkere Einbindung der Teilnehmer erreicht
werden.
YPrime wurde kürzlich in der Everest Group's 2025 eCOA PEAK Matrix® Assessment
(https://www.yprime.com/yprime-ecoa-peak-matrix-2025-everest-group/) als
führendes Unternehmen ausgezeichnet. Damit wird die bewährte Fähigkeit des
Unternehmens gewürdigt, skalierbare, hochwertige eCOA-Lösungen anzubieten, die
den Anforderungen an Geschwindigkeit und Komplexität der heutigen globalen
klinischen Studien gerecht werden. Diese neueste Version baut auf dieser
Führungsposition auf und demonstriert das kontinuierliche Engagement von YPrime
für Innovationen im Bereich klinischer Studien. YPrime wurde bereits 2024 von
der Everest Group als Vorreiter im Bereich Patientenbindung
(https://www.yprime.com/yprime-recognized-as-trailblazer-in-patient-engagement-
by-everest-group/) ausgezeichnet, was das Engagement des Unternehmens für die
Entwicklung digitaler Tools unterstreicht, die klinische Studien intuitiver,
patientenorientierter und effizienter gestalten.
Quellen:
(1. )(https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-
guideline/guideline-computerised-systems-and-electronic-data-clinical-
trials_en.pdf) (https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-
guideline/guideline-computerised-systems-and-electronic-data-clinical-
trials_en.pdf)
(2. )(https://database.ich.org/sites/default/files/ICH_E6%28R3%29_Step4_FinalGui
deline_2025_0106.pdf)
(https://database.ich.org/sites/default/files/ICH_E6%28R3%29_Step4_FinalGuidelin
e_2025_0106.pdf)
Über YPrime
YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die
Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von
YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und
ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch
ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte
und unterstützt Sponsoren mit Dashboards für bessere Entscheidungen. Die KI-
gestützte Lokalisierung von eCOA beschleunigt die Globalisierung, während
vorvalidierte und konfigurierbare eCOA- und IRT-Lösungen einen schnelleren
Studienstart mit Qualitätsmetriken über dem Branchenstandard ermöglichen. YPrime
genießt das Vertrauen sowohl führender Pharmaunternehmen als auch aufstrebender
Biotech-Firmen und verbindet fundierte Branchenexpertise mit Innovation, um
zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit fast zwei Jahrzehnten nachweisbarer
Erfolge, Lösungen in über 250 Sprachen und Support in mehr als 100 Ländern ist
YPrime Ihr Partner für die verlässliche Bewältigung klinischer
Forschungsherausforderungen. Besuchen Sie www.yprime.com oder senden Sie eine E-
Mail an marketing@yprime.com (mailto:marketing@yprime.com).
Medienkontakt
Grazia Mohren
Senior Vice President, Marketing, YPrime
marketing@yprime.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eb61691-4244-42d1-
a152-fda76bf56207
