Gofore: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gofore veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gofore 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 59,6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 49,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,590 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 191,38 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 186,17 Millionen EUR umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,766 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 191,26 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at