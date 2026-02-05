Barrick Mining Aktie
WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084
|
05.02.2026 22:17:50
Gold.com, Inc. Reports Increase In Q2 Income
(RTTNews) - Gold.com, Inc. (GOLD) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $11.636 million, or $0.46 per share. This compares with $6.558 million, or $0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 136.2% to $6.476 billion from $2.742 billion last year.
Gold.com, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.636 Mln. vs. $6.558 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.27 last year. -Revenue: $6.476 Bln vs. $2.742 Bln last year.
Analysen zu Barrick Mining Corp.
