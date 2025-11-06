Gold Rock A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gold Rock A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at