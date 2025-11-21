Goldenstone Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Goldenstone Acquisition hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Goldenstone Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at