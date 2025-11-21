Goldenstone Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Goldenstone Acquisition gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at