Goldman Sachs Group legte Quartalsergebnis vor

Goldman Sachs Group ließ sich am 13.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Goldman Sachs Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1914,24 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1146,42 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33 179,59 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40 906,72 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at