NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
04.12.2025 11:00:00
Goldman’s chief strategist is retiring after 31 years. Where he sees a bubble right now.
Goldman Sachs chief equity strategist David Kostin is retiring after 31 years — and he keeps getting peppered on his way out about whether the market’s in a bubble.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!