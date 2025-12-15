|
15.12.2025 18:36:46
Goldplat Reports Lower Revenue In FY25
(RTTNews) - Goldplat plc on Monday, reported year end results for 2025
Net income of GBP 1.2 million for the year ended 30 June 2025, down sharply from GBP 4.3 million in the prior year, reflecting weaker operating conditions in Ghana.
Earnings per share declined to 0.60 pence, compared with 2.51 pence in the year ended 30 June 2024.
Revenue came in at GBP 56.7 million, a drop from GBP 72.7 million the year before. The adjusted profit before tax also fell to GBP 2.7 million, down from GBP 6.0 million the previous year.
Goldplat's stock closed at 9.50 pence on the London Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.