21.11.2025 06:31:44
Golub Capital BDC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Golub Capital BDC hat am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 184,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 24,12 Prozent auf 802,73 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 646,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.
