Good Com Asset: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Good Com Asset lud am 15.03.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,220 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Good Com Asset 0,140 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at