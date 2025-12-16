Good Com Asset präsentierte Quartalsergebnisse

Good Com Asset ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Good Com Asset die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,94 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Good Com Asset im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 53,30 JPY. Im Vorjahr waren 115,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Good Com Asset im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 54,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 59,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at