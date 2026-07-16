Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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16.07.2026 03:16:27

Google Play Opens the Door to Third-Party App Stores, Starting Next Week

As part of the antitrust settlement between Google and Epic Games, third-party app developers will have access to the Google Play Store beginning next week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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